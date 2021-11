Kurdej-Szatan wulgarnie o Straży Granicznej. Sieć Play się odcina, internauci szturmują

Jak widać, sieć Play - dzięki której, swoją drogą, aktorka zyskała popularność - całkowicie odcięła się od treści opublikowanych przez Kurdej-Szatan, podkreślając, że wiadomości postowane na jej prywatnych profilach w social mediach wyrażają wyłącznie jej opinię i w żadnym wypadku nie są stanowiskiem firmy. Oczywiście, dla wielu internautów to za mało, co możemy wyczytać w coraz to nowszych wpisach na Twitterze czy komentarzach na ich fanpage'u na Facebooku. Szturm trwa.



Oryginalny wpis zniknął już z profilu aktorki, ale w piątek odniosła się do niego w kolejnym - podkreśliła w nim m.in., że poprzednim razem nie była pod wpływem alkoholu, co niektórzy sugerowali.