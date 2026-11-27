Ta sama osoba może być fascynującym rozmówcą na żywo, gawędziarzem, mistrzem ciętej riposty i soczystej opowieści, ale w komunikacji cyfrowej już szalenie irytującą personą, która odpisuje po kilku godzinach czy dniach, zdawkowo, bez ładu i składu. Medium ma znaczenie i to dużo większe, niż myślicie.

Mam przyjaciela. Znamy się już prawie 30 lat. Połowę tego czasu mieszkaliśmy w jednej miejscowości (najpierw w Stalowej Woli, potem w Warszawie), a drugą on spędził już za granicą – od Szwajcarii i Norwegii, przez Anglię i Stany Zjednoczone, aż po Hiszpanię. Siłą rzeczy w ostatnich kilkunastu latach nasz kontakt opierał się głównie na komunikatorach. I będę szczery: pisanie z moim przyjacielem to istna męka. Przykro mi Dominik.

Lubię te nasze „rozmowy”, ale bardziej niż płynną wymianę myśli przypominają grę w ruletkę. Nigdy nie wiem czy akurat odpisze; czy będzie dostępny dłużej niż 20 minut; czy odpowie na moje pytanie, czy jednak rzuci memem, żartem albo linkiem do interesującego, ale kompletnie nie pasującego do kontekstu artykułu. Loteria, głuchy telefon, przypadek i chaos.

Zarazem jednak nie znam drugiej osoby, z którą prowadziłbym tak długie, wyczerpujące i głębokie rozmowy. Podczas ostatniego spotkania w Barcelonie potrafiliśmy spacerować godzinami, po drodze zasiadając na tequilę i tapasy, rozmawiać, snuć wielopiętrowe dygresje, wracać wspomnieniami do czasów szkolnych i brać na tapet i literaturę, i sztuczną inteligencję, i piłkę nożną. Towarzysz rozmowy, jakich mało.

Ta sama osoba, dwa różne style komunikacji. Czy na odległość jest innym przyjacielem? Może mniej mu się chce, a może traktuje komunikatory – Messengera, WhatsAppa – jako zło konieczne do ustalania kwestii fundamentalnych, a nie miejsce na debatę.

Mam też znajomą. Zabawna, ciepła i miła osoba. W sieci jest jej pełno. Instagram, TikTok i X to jej królestwo. Uwielbia pisać, wymieniać się linkami i zdjęciami; pyta, interesuje się, zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia – pardon, do napisania. Momentami wysyła także irytujące jak diabli głosówki. Można pomyśleć, że bez telefonu nie umie się wysłowić i… w rzeczy samej tak jest. Gdy proponuję spotkanie, wiecznie nie ma czasu; a gdy już się pojawi, rozmowa z nią przypomina przesłuchanie. Momentami czuję się też, jakbym chciał jej sprzedać Thermomiksa. Rozmowa się nie klei, a znajoma bardziej niż na „tu i teraz” skupia się na telefonie. Z jednej strony jest obecna, z drugiej – jej duch unosi się gdzieś między algorytmami.

Ta sama osoba, dwa różne style komunikacji. Czy na żywo jest inną znajomą? Może mniej jej się chce, a może traktuje spotkania na żywo jako coś dziwnego, archaicznego, krępującego – owe zło konieczne, wyjście z jaskini do świata, który nie jest tak kolorowy jak rolki na Instagramie?

Nieznośna lekkość komunikacji

Znamy to aż za dobrze. Brzęczy powiadomienie, w głowie zapala się mała, natrętna lampka: „trzeba odpisać”. Tyle że akurat mamy gorszy dzień, jesteśmy zmęczeni, brakuje nam oddechu albo po prostu nie wiemy, jak ugryźć temat, żeby nie wyszło ani zbyt chłodno, ani zbyt zdawkowo, ani patetycznie. Więc zrzucamy to na „później”. A „później” ma tę paskudną właściwość, że rozciąga się jak guma do żucia, aż robi się z niego tydzień, dwa, a czasem cały miesiąc. Wtedy już nawet głupio wrócić do rozmowy, bo każde „hej, sorki, że dopiero teraz” brzmi jak marne tłumaczenie z nieodrobionej pracy domowej.

Zastanawiające, jak łatwo daliśmy się wkręcić w tę pułapkę. Przez ostatnie kilkanaście lat zbudowaliśmy sobie świat, w którym esemes, komunikator, wiadomość na Instagramie czy Slacku stały się głównym spoiwem relacji. Liczby nie kłamią: piszemy bez przerwy, miliardami wiadomości, częściej niż dzwonimy i o niebo częściej niż spotykamy się twarzą w twarz. To nasza domyślna forma bycia razem. Tyle że w tym pędzie zgubiliśmy coś kluczowego. Samą sztukę rozmowy.

Bo spójrzmy prawdzie w oczy: pisanie wiadomości to nie jest pełnoprawna rozmowa, choć lubimy sobie wmawiać, że załatwia sprawę. Brakuje tu tonu głosu, spojrzenia, pauzy na złapanie tchu – całej tej żywej tkanki, w której naprawdę widać drugiego człowieka. Kiedy zostają same słowa – albo ich brak – zaczynamy dopowiadać sobie resztę. Kropka na końcu zdania potrafi uchodzić za foch albo lodowaty dystans, wielkie litery brzmią jak krzyk, a brak odpowiedzi przez kilka dni rośnie w głowie odbiorcy do rangi wielkiego dramatu: „nie zależy mu”, „olewa mnie”, „nie jestem ważny”. W ten sposób zwykłe, ludzkie przytłoczenie albo roztargnienie zmienia się w emocjonalny labirynt pełen domysłów i cichych pretensji.

Najbardziej paradoksalne w tym wszystkim jest to, że ten kołowrotek nakręcamy sobie sami. Z jednej strony kochamy pisanie za wygodę i poczucie kontroli . Możemy ułożyć zdanie w głowie, nie musimy reagować w sekundę, nie musimy wystawiać się na nieprzewidywalność rozmowy na żywo. Z drugiej strony ta sama wygoda staje się ciężarem. Skoro każdy może napisać o każdej porze, powiadomienia przybywają lawinowo. Jedno za drugim, z różnych aplikacji, z różnych grup, od bliskich, znajomych i zupełnie przypadkowych osób. Zamiast budować bliskość, zaczynamy zarządzać relacjami jak skrzynką odbiorczą.

Komunikatory i szerzej media (anty)społecznościowe dają złudzenie kontaktu. Przecież daję jej lajka, przecież polubiłem jej zdjęcie, to mam kontakt, prawda? Mamy ten erzac, to nam często wystarcza.

A potem próbujemy uciekać w inne formy kontaktu i zderzamy się z kolejnymi barierami. Ktoś zadzwoni bez uprzedzenia – pół świata ma w głowie alarm, że na pewno stało się coś złego, bo przecież „normalni ludzie piszą”. Ktoś nagra dłuższą głosówkę, chcąc opowiedzieć coś z życia – zaraz słyszy, że kradnie komuś czas, bo kto ma słuchać kilkuminutowego monologu. Ktoś wyśle maila w sprawie wyjazdu czy spotkania – i dowiaduje się, że nikt już nie zagląda do poczty. Utknęliśmy między formatami, w których każdy niesie własne pretensje, oczekiwania i niepisane zasady.

W efekcie powstaje dziwna, trochę groteskowa kultura ciągłego poczucia winy i wiecznych przeprosin. Przepraszamy, że odpisujemy za późno. Przepraszamy, że nie odpisujemy wcale. Przepraszamy, że znikamy z grup, że nie ogarniamy, że mamy zaległości. I co najgorsze, zaczynamy utożsamiać tempo odpisywania z wartością samej relacji. Jakby miara przyjaźni, miłości czy koleżeństwa leżała w tym, jak szybko stukniemy kciukiem w ekran.

Tak jak ja: gdy mój przyjeciel z Barcelony nie odpisuje, wkurzam się. Zapominam, że na czas mojej wizyty wziął wolne i szwędał się po ulicach, które już tyle razy schodził. Nie pamiętam, że nie uciekał w phubbing (ignorowanie osoby, z którą się przebywa, na rzecz korzystania ze smartfona), był tu i teraz.

Moja przyjaciółka zawsze świecie się na zielono, ale czy gdybym wpadł do niej bez zapowiedzi, postawił na stole sardynki i wino, to czy poświęciłaby mi pół wieczora na spontaniczną rozmowę? Nie wiem, ale wiem, że ma wyciągnięcie dłoni, a dokładnie smartfona, jest obecna w moim życiu. Gdy coś mi się uda, pisze do niej od razu i równie natychmiastowo mam odpowiedź: “super, dziku!”

Relacje instant i peklowane



Bycie z innymi to nie gra zerodyjnkowa, to nie prosta łamigłówka.

Można być mistrzem szybkiego odpisywania na wiadomości, a jednocześnie być nieobecnym tam, gdzie naprawdę trzeba być. I odwrotnie – można zawalać skrzynkę, gubić wątki, odkładać odpowiedzi na wieczne „jutro”, a mimo to być człowiekiem, na którego można liczyć w prawdziwym życiu: przy przeprowadzce, w chorobie, przy wspólnym stole, gdy odłoży się telefon na bok i naprawdę posłucha. Szybkie reagowanie na powiadomienia to sprawność techniczna albo nawyk. Prawdziwa komunikacja i dbanie o relacje to coś znacznie głębszego – to uważność, obecność i gotowość do bycia razem, a nie odhaczanie kolejnych dymków na liście zadań. Ale ja wiem, że potrzebuję też relacji instant, szybkiej wymiany myśli, memów, heheszków. Rozmowy i rozmówek.

Dziś wiem, że nie należy traktować każdą nieodpisaną wiadomość jak wyrok na przyjaźni, a każdą opóźnioną odpowiedź jak dowód moralnego upadku. Wiem też, że na prawdziwą rozmowę czasem warto poczekać. Czasem trzeba wsiąść w samolot, czasem trzeba dać drugiej osobie czas, by po wyrzuceniu z siebie tego, czym nałodowały ją platformy (anty)społecznościowe, była przez chwilę sobą.

Polski filozof Bronisław Wolniewicz mówił, że “porozumienie nie rodzi się z dialogu, lecz odwrotnie: to dialog rodzi się z porozumienia”. Droga do porozumienia wiedzie przez słowa, czasem jednak trzeba ulać te niepotrzebne, nadmiarowe, by dojść do tych właściwych, dobrych i pięknych.

Czasem chcę dostać od Ciebie mema, czasem chcę powłóczyć się z Tobą po wzgórach Montjuïc, zawsze chcę być obecny.