Banalni średniacy. Kto nam zabrał wstyd z pierwszego razu? 

Każda dobra rzecz ma kiedyś swoją brzydką pierwszą wersję. Zdanie, które się chwieje. Szkic, który wygląda niezręcznie. Kadr, który jeszcze nie działa. Logo, które jest za ciężkie. Scenę, która ma sens tylko w głowie autora. Ten etap bywa wstydliwy, chaotyczny i nieefektowny, ale właśnie w nim człowiek uczy się własnego języka. Generatywna AI jest kusząca, bo pozwala ten etap ominąć. Daje od razu coś poprawnego, gładkiego i nadającego się do pokazania. Problem w tym, że razem z brudem pierwszej wersji możemy wyrzucić to, z czego rodzi się styl.

Jeden ruch i było wiadomo z kim mamy do czynienia. Jeszcze niedawno średni tekst zdradzał autora. Miał swoje potknięcia, ulubione słowa, tempo, ambicje większe niż warsztat. Dziś średni tekst coraz częściej zdradza już tylko narzędzie.

Treść może być równa, płynna, uprzejma i… zarazem martwa. Solidnie średni tekst nie kompromituje autora, ale też go nie pokazuje. W tym sensie AI nie tyle odbiera nam kreatywność, ile odbiera różnicę między człowiekiem, który próbuje znaleźć język, a człowiekiem, który tylko prosi maszynę o gotowy efekt.

Piękno pierwszego etapu

Młody pracownik pisze mail do klienta. Nie jest to zły mail. Jest raczej za długi, napisany z wyczuwalną tremą, z jednym zdaniem, które chce brzmieć elegancko, ale brzmi jak prośba o litość. Autor jeszcze nie wie, jak brzmi jego własny profesjonalizm. Wkleja więc tekst do narzędzia AI. Po chwili dostaje wersję lepszą: uprzejmą, równą, spokojną, bez gaf. Mail można wysłać. Nikt się nie skrzywi. Ale znika ślad człowieka, który dopiero uczył się mówić własnym głosem.

To jest ciekawsze od prostego lęku, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Być może zabierze nam coś cichszego: tarcie, błąd, nerw, niedoskonałość. Chaos, szkic i próba są naturalną częścią ludzkiego rozwoju. Tak uczymy się pisać, projektować, myśleć, rozmawiać i podejmować decyzje. AI nie musi tego etapu zniszczyć. Ale możemy jej na to pozwolić, jeśli za każdym razem wybierzemy gładką odpowiedź zamiast własnego, niepewnego początku.

Dlatego o generatywnej AI lepiej myśleć nie jak o geniuszu ani potworze, lecz jak o bezwzględnym redaktorze. Taki redaktor pyta: co przejdzie, co zabrzmi profesjonalnie, co nie wywoła oporu? Daje tekst bez potknięć, obraz bez brudu, prezentację bez niepewności. Nie musi nas do niczego zmuszać. Wystarczy, że podsuwa wygodę w tak atrakcyjnej formie, że trudno jej odmówić.

Chaos, szkic i próba są naturalną częścią ludzkiego rozwoju. Tak uczymy się pisać, projektować, myśleć, rozmawiać i podejmować decyzje. Ilustracja: Anton Vierietin / Shutterstock

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, prof. UŁ, ujmuje ten mechanizm bardzo celnie.

– Generatywna AI działa na wzorcach obecnych w danych, na których była trenowana. Potrafi łączyć istniejące elementy i przewidywać najbardziej prawdopodobne rozwiązania. Tworzy treści akceptowalne. Problem zaczyna się wtedy, gdy sami zaczynamy zadowalać się odpowiedziami szybkimi, ale przewidywalnymi. Nie AI odbiera nam oryginalność. To my przestajemy odczuwać potrzebę jej szukania – tłumaczy.

Piekło wygody i pożądana trudność

Nie chodzi więc o złą wolę maszyny ani prosty konflikt człowiek kontra technologia. Chodzi o coś dużo bardziej ludzkiego: wygodę. Człowiek od zawsze szukał narzędzi, które skracają drogę. Koło, druk, kalkulator, komputer, wyszukiwarka – każde z tych rozwiązań zdejmowało z nas część wysiłku. Tak działa nasz mózg: oszczędza energię, wybiera sprawniejsze rozwiązania, lubi drogę, która szybciej prowadzi do celu. AI jest tak kusząca właśnie dlatego, że odpowiada na bardzo starą potrzebę: zrobić coś szybciej, łatwiej, bez wstydu i bez ryzyka porażki.

Ale nie każdy skrót jest neutralny. Jeśli narzędzie stale przejmuje wysiłek, człowiek może uzyskać poprawny efekt bez ćwiczenia umiejętności. To poznawcza wersja jazdy windą, zamiast drogi schodami: cel osiągnięty, ale mięsień nie pracuje. W pracy rutynowej nie musi to być problem. Jeśli ktoś szybciej napisze standardowego maila, uporządkuje notatkę albo przygotuje prostą odpowiedź do urzędu, świat się od tego nie zawali. Kłopot zaczyna się tam, gdzie skrót zastępuje proces, w którym dopiero rodzi się umiejętność.

W szkole widać to szczególnie jasno. Uczenie się nie polega tylko na dostarczeniu poprawnego wyniku. Polega na tym, że mózg wykonuje pracę, dzięki której powstaje umiejętność. Uczeń może oddać dobry tekst, ale jeśli AI ułożyła plan, uporządkowała argumenty i wygładziła pierwszą wersję, nie znaczy to, że uczeń naprawdę nauczył się pisać. Efekt wygląda lepiej, ale najważniejszy etap mógł zostać ominięty.

Psycholodzy edukacji od lat przypominają, że nie każda trudność jest zła. Robert Bjork pisał o "desirable difficulties", czyli pożądanych trudnościach: takich warunkach nauki, które wydają się mniej wygodne, ale wzmacniają pamięć i rozumienie. Innymi słowy: frustracja, powolność i poprawianie błędów nie są awarią procesu uczenia się. Są jego częścią. AI może pomóc uczniowi po takim wysiłku. Ale jeśli wchodzi za wcześnie, daje wynik bez drogi. A bez drogi nie powstaje trwała umiejętność.

W tym kontekście ciekawy jest przykład Norwegii. Od roku szkolnego 2026 tamtejszy rząd zapowiada niemal całkowity zakaz używania generatywnej AI przez dzieci w wieku 6-13 lat. Starsi uczniowie mają korzystać z niej stopniowo i pod nadzorem. Uzasadnienie jest proste: najpierw trzeba zbudować podstawowe umiejętności czytania, pisania i liczenia, dopiero potem można oddać część pracy narzędziom. To nie jest gest przeciw technologii. To próba ochrony etapu, w którym dziecko dopiero buduje mięśnie poznawcze.

Ten sam problem wraca w pracy twórczej. Nieporadność nie jest tylko brakiem umiejętności. Bywa etapem, przez który trzeba przejść, żeby umiejętność w ogóle powstała. Widać w niej napięcie między ambicją a możliwościami. Autor chce powiedzieć coś mocnego, ale jeszcze nie ma języka. Rysownik widzi obraz, ale ręka nie nadąża. Reżyser czuje scenę, ale pierwszy układ kadrów jest martwy. Projektant szuka znaku, ale dostaje kształt zbyt ciężki, zbyt oczywisty albo zbyt ładny.

Potęga szkicu

Właśnie dlatego pierwsza wersja jest tak ważna. Nie musi być dobra. Ma być własna. Może być brudna, przesadzona, za długa, dziwna, śmieszna. Ale pokazuje, gdzie naprawdę zaczyna się problem. AI często działa jak redaktor, który poprawia za wcześnie. Usuwa niezgrabność, zanim człowiek zrozumie, po co ona się pojawiła. Wygładza zdanie, zanim autor odkryje własny rytm. Poprawia szkic, zanim twórca zobaczy, co w nim przypadkiem zadziałało.

W projektowaniu widać to wyraźnie. David Sypniewski z Uniwersytetu SWPS pokazuje napięcie między ludzką kreatywnością a narzędziami generatywnymi.

– AI nie musi być ani magicznym artystą, ani prostą kopiarką. Może być polem pracy, ale pod warunkiem, że użytkownik nie zatrzyma się na pierwszym, efektownym wyniku. Najciekawsza twórczość zaczyna się tam, gdzie narzędzie zostaje użyte krytycznie: jako materiał do zderzenia, poprawiania, psucia i przechwytywania – wyjaśnia.

Podobnie mówi Matt Szymanowski, reżyser filmowy pracujący z AI cinema. Nie widzi w tej technologii automatycznej maszyny do ujednolicania. Zwraca jednak uwagę, że im mniej twórca wnosi własnej wizji, estetyki i intencji, tym więcej decyzji podejmuje za niego model. A model chętnie wybiera rozwiązania najbardziej prawdopodobne, bezpieczne i przewidywalne. Przy pracy nad filmem pełnometrażowym "Captive Mind" Szymanowski widział, jak modele próbowały wygładzać obrazy, które celowo miały być ekscentryczne i niepokojące. Dlatego z AI trzeba nie tylko rozmawiać, ale czasem się z nią spierać.

AI nie musi być ani magicznym artystą, ani prostą kopiarką. Może być polem pracy. Ilustracja: Anton Vierietin / Shutterstock

Tomasz Graszewicz z AI Wizards także nie sprowadza pracy z AI do jednego dobrego promptu. Zwraca uwagę, że AI rzeczywiście pomaga pisać sprawniej.



– Mail, prezentacja, post czy scenariusz kampanii mogą dziś powstać szybciej i wyglądać bardziej profesjonalnie. Ale w tym właśnie kryje się ryzyko. AI świetnie wygładza język. Robi go bardziej logicznym, płynnym, uporządkowanym i bezpiecznym. Tylko że kreatywność często nie rodzi się z bezpieczeństwa, ale z tarcia, błędu, dziwnego skojarzenia albo osobistego stylu – mówi Graszewicz.

Dlatego jego najważniejsza rada brzmi: nie zaczynać zawsze od AI.

– W kreatywności warto zostawić sobie etap brudnopisu. Notes, kilka własnych skojarzeń, głupie pomysły, pierwsze zdania napisane bez pomocy modelu. Dopiero potem warto zaprosić AI do procesu – dodaje.



W takim ujęciu AI nie zastępuje pierwszego impulsu, tylko przychodzi później: jako narzędzie sprawdzania, porządkowania i poszerzania pomysłu.

Graszewicz proponuje też, by używać AI nie tylko jako generatora, ale jako partnera do sporu. Zamiast prosić: "napisz kampanię", lepiej zapytać: "co jest w tym pomyśle banalne?", "gdzie jest ryzyko?", "jaka byłaby mniej oczywista wersja?". Wtedy AI nie kończy procesu twórczego, tylko tworzy jego nową wersję. Nie usuwa chaosu, ale przenosi go w inne miejsce. Zero-shot prompty to nie tylko droga na skróty, ale przede wszystkim wiodąca na manowce.

W tym miejscu widać różnicę między użyciem AI jako windy a użyciem jej jako elementu z całego wachlarza rozwiązań. W pierwszym przypadku narzędzie ma nas jak najszybciej dowieźć do wyniku. W drugim staje się materiałem oporu: czymś, co trzeba poprawiać, psuć, zawracać, zmuszać do innego tonu. Dobra praca z AI nie usuwa chaosu. Ona przenosi chaos w inne miejsce.

AI nie jest magią

Głos Marcina Łunkiewicza warto wprowadzić jako kontrapunkt do lęku przed automatycznym spłaszczeniem kultury przez AI. Z jego perspektywy problemem nie jest sama technologia, lecz to, czy człowiek nadal podejmuje najważniejsze decyzje. AI może ułatwiać pracę, przyspieszać produkcję, podnosić jakość obrazu i dawać mniejszym zespołom dostęp do efektów, które wcześniej wymagały dużych budżetów. Nie musi więc od razu oznaczać estetycznej przeciętności.

– Jestem przekonany, że AI zdecydowanie demokratyzuje dostęp do atrakcyjnych form wizualnych – nie standaryzuje. Dopóki decyzje strategiczne i kreatywne podejmują ludzie, AI nie spłaszcza komunikatów, tylko czyni je lepszymi i skuteczniejszymi – mówi Łunkiewicz.

To ważne zastrzeżenie. Pokazuje, że nie warto myśleć o AI jak o magicznej maszynie, która sama tworzy styl albo sama go niszczy. Łunkiewicz proponuje inną perspektywę: AI to raczej "urządzenie matematyczne", które działa dobrze wtedy, gdy jest częścią przemyślanego procesu. Nie chodzi więc o przypadkowe błędy modelu, z których miałaby rodzić się oryginalność.



Według Łunkiewicza unikalność nadal wynika z kreatywności człowieka, tylko dziś ta kreatywność coraz częściej ujawnia się w pracy z AI, a nie obok niej. To dobrze komplikuje główną tezę tekstu. AI może zabijać szkic, brud i nieporadność, jeśli człowiek odda jej pierwszy impuls. Ale może też poszerzać możliwości, jeśli twórca wie, czego chce, umie ocenić efekt i potrafi powiedzieć modelowi: nie, to za łatwe, za gładkie, za oczywiste. Ryzyko nie leży więc w samym użyciu AI, lecz w utracie kontroli nad procesem. Jeśli człowiek pozostaje autorem decyzji, AI może być narzędziem. Jeśli tylko zatwierdza pierwszą wygodną odpowiedź, staje się jej wykonawcą.

Klasa średnia wyobraźni mówi językiem globalnej poprawności: zrozumiałym wszędzie, ale czasem nigdzie naprawdę własnym.. Ilustracja: Anton Vierietin / Shutterstock

Klasa średnia może odejść

Dopiero tutaj przydaje się metafora "klasy średniej wyobraźni", choć trzeba ją rozumieć ostrożnie. Nie chodzi o społeczną klasę średnią ani o ocenę ludzi, lecz o estetyczny środek: treści poprawne, funkcjonalne i akceptowalne. Generatywna AI świetnie pracuje właśnie tam. Nie tworzy zwykle rzeczy skrajnie złych, ale też rzadko prowadzi do czegoś naprawdę osobnego, jeśli użytkownik nie zmusza jej do oporu.

To dlatego AI tak mocno zmienia wartość średniego poziomu. Kto nie umiał pisać, może dziś wygenerować tekst poprawny. Kto pisał średnio, traci przewagę, bo jego tekst zaczyna wyglądać jak tekst osoby bez warsztatu, ale z dobrym narzędziem. AI podnosi podłogę, ale spłaszcza środek. Najwięcej zyskują ci, którzy potrafią użyć jej świadomie. Najwięcej tracą ci, którzy biorą pierwszą poprawną odpowiedź za własny styl.

To nie jest tylko publicystyczne przeczucie. W przeglądzie badań o współtworzeniu człowieka z AI Alwin de Rooij i Michael Mose Biskjaer, naukowcy z Uniwersytetu w Tilburgu, Holandii, zwracają uwagę, że generatory mogą prowadzić do homogenizacji efektów. Mówiąc prościej: pojedynczy użytkownik może dostać lepszy wynik, ale wielu użytkowników zaczyna produkować rzeczy coraz bardziej podobne do siebie. Nie oznacza to prostego "końca kreatywności". Oznacza raczej zmianę krajobrazu: mniej różnic, więcej wspólnego środka, więcej podobnych rozwiązań.

Uśrednianie stylu nie zaczęło się od AI. Druk, prasa, radio, telewizja i internet poszerzały obieg słów i obrazów, ale też uczyły ludzi podobnych form wypowiedzi. AI przyspiesza ten proces, bo wchodzi już nie tylko w odbiór kultury, lecz w sam moment tworzenia. Nie tylko oglądamy podobne rzeczy. Prosimy maszyny, żeby podobnie za nas pisały, projektowały, streszczały i przepraszały.

Szczególnie mocno widać to w języku. Media masowe zawsze wzmacniały języki większe, lepiej opisane i bardziej opłacalne. Internet początkowo dał miejsce lokalnym idiomom, dialektom i niszowym kulturom, ale jednocześnie nauczył nas mówić formatami: tytułem pod wyszukiwarkę, postem pod zasięg, opisem pod algorytm. AI może pójść dalej, bo najlepiej radzi sobie z tym, czego ma dużo: z językami silnymi, obecnymi w danych i często powtarzanymi. To, co małe, lokalne i chropowate, łatwiej wypada z pola widzenia.

W tekście Matyldy Grodeckiej na naszych łamach pojawia się mocne rozpoznanie: brak języka w sieci może działać jak wyrok, a AI może przyspieszyć wymieranie języków słabo reprezentowanych cyfrowo. To ważne także dla rozmowy o stylu. Jeśli model uczy się głównie z tego, co liczne, dostępne i powtarzalne, będzie chętniej wzmacniał główny nurt niż to, co boczne, lokalne i kruche. Dlatego klasa średnia wyobraźni mówi językiem globalnej poprawności: zrozumiałym wszędzie, ale czasem nigdzie naprawdę własnym.

Kiedy kultura staje się surowcem

Dobrym przykładem tego procesu jest muzyka, szczególnie ta krążąca dziś po TikToku, YouTubie i Spotify w wersjach "sped up", "slowed", "reverb" czy lo-fi.

Benita Jakubowska-Antonowicz, która na co dzień zajmuje się zgłoszeniami naruszeń prawa autorskiego, opisuje to jako masowe piractwo ukryte pod językiem kreatywnej przeróbki. Mechanizm jest prosty: wystarczy przyspieszyć utwór, zmienić tonację, oddzielić wokal od podkładu albo nałożyć głos znanego artysty na wygenerowany beat, żeby algorytm miał problem z rozpoznaniem oryginału.

– Według algorytmu to zupełnie nowy utwór – mówi Jakubowska-Antonowicz. Najciekawsze jest jednak nie samo oszustwo, lecz zmiana sposobu słuchania. Jak zauważa, użytkownicy coraz rzadziej szukają konkretnego artysty czy albumu. Częściej szukają tła: do biegania, do snu, do czytania, do filmiku.

– Dla obecnych dzieciaków muzyka to często po prostu surowiec, który można dowolnie rozciągać, przyspieszać, ciąć i nakładać na własne filmiki – dodaje Jakubowska-Antonowicz.



To bardzo bliskie problemowi AI jako narzędzia wygładzania i odrywania stylu od źródła. Utwór przestaje być czyjąś decyzją artystyczną, a staje się materiałem do obróbki: plikiem, który można przyspieszyć, przepakować, wrzucić na platformę i zmonetyzować. W takim świecie nie ginie tylko prawo autora do wynagrodzenia. Ginie też pamięć o tym, że za formą stał czyjś głos, wybór, rytm i praca.

W komiksie widać to bardzo dobrze. Kreska nie musi być akademicko doskonała, żeby była żywa. Bill Sienkiewicz w "Elektra: Assassin" albo "Stray Toasters" nie budował siły obrazu na grzecznej poprawności. Jego plansze są nerwowe, malarskie, czasem agresywnie rozbite. U Chrisa Ware'a z kolei chłód, geometria i pozorna sterylność układają się w bardzo osobisty język samotności. W obu przypadkach styl nie polega na tym, że obraz jest "ładny". Polega na tym, że jest rozpoznawalny i konieczny. W polskim komiksie podobnie działa choćby kreska Krzysztofa Gawronkiewicza: precyzyjna, ale nie bezosobowa; chłodna, a jednak pełna napięcia.

Podobnie w kinie. Zdjęcia Łukasza Żala do "Idy" czy "Zimnej wojny" nie działają dlatego, że są efektowne w reklamowym sensie. Ich siła bierze się z oszczędności, pustki, czerni i bieli, z kadrów, w których wiele zostaje poza centrum. To obraz, który nie krzyczy: zobacz, jaki jestem piękny. Raczej zatrzymuje widza i każe mu dopowiedzieć brak. W świecie generatorów nastawionych na natychmiastowy efekt taka powściągliwość może być trudniejsza do uzyskania niż kolejny efektowny plakat.

Łukasz Krukowski w eseju "Co nam zabiera sztuczna inteligencja?" w magazynie “Pismo” stawia sprawę mocno: AI niszczy naszą twórczość. To ważny głos, bo przesuwa rozmowę z rynku pracy na pytanie o wyobraźnię. Ja ująłbym to nieco ostrożniej. AI nie niszczy twórczości po prostu. Raczej przebudowuje jej warunki. Sprawia, że poprawność staje się tania, a przeciętność coraz trudniejsza do odróżnienia od sprawnego rzemiosła.

W tym miejscu wraca problem płynności. Prof. Dariusz Jemielniak zwraca uwagę, że przekazujemy AI funkcje, które wcześniej należały do ludzi i instytucji. Jedną z nich jest weryfikacja prawdy.

– Jeśli system, który sam nie rozumie prawdy tak jak człowiek, zaczyna porządkować nasze informacje, odpowiedzi i myśli, łatwo pomylić płynność z wiarygodnością. To ważne także dla stylu. Gładki tekst wygląda, jakby wiedział, co mówi. Elegancki ton maskuje brak doświadczenia – podkreśla Jemielniak.

Widać to choćby na LinkedInie: wiele tekstów brzmi elegancko, ale nie niesie myśli. Są jak wypowiedzi kogoś, kto płynnie mówi kilkoma językami, lecz w żadnym nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Przypomina się Jerzy Pilch, który narzekał na swoje braki w językach obcych, ale w polszczyźnie miał frazę nie do podrobienia. W epoce AI taka własna fraza może być cenniejsza niż płynna poprawność.

Ewangeliczna prawda

Kate Crawford w "Atlas of AI" przypomina, że sztuczna inteligencja nie jest neutralnym geniuszem. To system zbudowany z danych, pracy, energii, interesów i klasyfikacji. Jeśli optymalizujemy szybkość oraz przewidywalność, dostajemy kulturę szybką i przewidywalną. Generatywna AI pasuje też do logiki współczesnego biura. Biuro nie zawsze potrzebuje arcydzieła. Częściej potrzebuje materiału na wczoraj: opisu, agendy, grafiki, zaproszenia, notatki, podsumowania, trzech wariantów komunikatu i jednego slajdu, który "ładnie zamknie temat". Maszyna idealnie odnajduje się w tej kulturze. Nie pyta, czy dana rzecz powinna powstać. Pomaga ją szybko wyprodukować. To wygoda, ale też pułapka. Im łatwiej coś wygenerować, tym mniej czasu na pytanie, czy warto.

W świecie AI może zadziałać brutalna zasada, znana też efektem św. Mateusza: tym, którzy mają, będzie dodane. Kto ma język, gust, wiedzę, doświadczenie i odwagę, ten użyje AI jak wzmacniacza. Będzie szybciej testował warianty, szybciej odrzucał banał, szybciej dochodził do formy. Kto tego zaplecza nie ma, dostanie poprawny efekt, ale może nie wiedzieć, dlaczego jest poprawny ani czego mu brakuje. Wtedy AI nie staje się narzędziem awansu, lecz maszyną do produkcji eleganckiej przeciętności.

Z perspektywy krytyka, redaktora i konsultanta kreatywnego najciekawsze rzeczy rzadko rodzą się od razu gotowe. Dobry tekst, scenariusz czy projekt powstaje z rozmowy, niepewności, fałszywych tropów, zbyt długich scen, przesadnych metafor, niezgrabnych intuicji. Redakcja nie polega wyłącznie na wygładzaniu. Dobra redakcja czasem polega na tym, żeby ocalić dziwność tekstu przed jego własnym bałaganem. AI często robi odwrotnie: ocala porządek kosztem dziwności.

Nie znaczy to, że trzeba odrzucić AI. Narzędzia generatywne mogą pomagać w pracy, nauce i pisaniu. Mogą być asystentem, partnerem do burzy mózgów, redaktorem technicznym, tłumaczem, lustrem dla myśli. Problem zaczyna się wtedy, gdy oddajemy im nie tylko korektę, ale także pierwszy impuls. Gdy przestajemy pisać brzydką pierwszą wersję. Gdy nie pozwalamy sobie na zdanie, które jeszcze nie wie, czym chce być.

Najrozsądniejsza postawa polega więc na zachowaniu kolejności. Najpierw własna myśl, choćby nieporadna. Potem narzędzie. Może więc w epoce AI luksusem nie będzie perfekcyjny mail, idealny pitch deck ani obraz bez skazy. Luksusem będzie brudna pierwsza wersja: zdanie, które jeszcze się chwieje, szkic, który nie wie, czym chce być, kadr, który trzeba będzie wyrzucić, pomysł zapisany za wcześnie. AI może wejść później. Może pomóc skrócić, sprawdzić, uporządkować, przetestować warianty. Ale pierwszy brud powinien zostać ludzki. Bo właśnie tam, zanim pojawi się połysk, często zaczyna się styl.