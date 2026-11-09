Uniwersalny pomysł na prezent. Butelka, która zmienia zasady gry

Przez lata rynek napojów funkcjonalnych szedł w jednym kierunku: więcej cukru lub słodzików, więcej barwników, więcej składników, których nazwy brzmią jak wzory chemiczne. Alternatywą był bidon z wodą, który rozwiązuje problem nawodnienia, ale nie robi nic z problemem nudy.

HOLY zauważyło tę lukę – ich produkt wypełnia ją dosłownie i w przenośni

W butelce umieszczasz dedykowany pod z syropem na bazie koncentratu owocowego. Wlewasz wodę i gotowe. Żadnego mieszania, żadnych saszetek czy tabletek. Butelka robi resztę, a ty dostajesz napój z którego składem warto się zapoznać: zero cukru, zaledwie 2 kcal na 100 ml i cztery witaminy z grupy B.

Od swojej premiery w kwietniu Syrup Bottle zdobywa coraz większą popularność w Europie, udowadniając, że codzienne picie wody wcale nie musi być nudne. Połączenie personalizacji, wygody i różnorodności smaków sprawia, że ten system szybko staje się częścią codziennej rutyny

HOLY to inne podejście do tego, co pijemy każdego dnia

Co sprawia, że Syrup Bottle wyróżnia się na tle zwykłych butelek? Możliwość regulacji intensywności smaku na 5 poziomach:

Poziom 1 – delikatny posmak, niemal jak woda, gdy masz ochotę na lekkie orzeźwienie.

Poziom 2–3 – wyraźny smak na trening, spacer czy długi dzień poza domem. Jeden pod wystarcza wtedy na około 2,5 litra napoju.

Poziom 4–5 – intensywny, owocowy smak dla tych, którzy lubią mocniejsze doznania.

Dzięki temu możesz dostosować smak do nastroju, aktywności i pory dnia. Nie musisz za każdym razem przygotowywać napoju w ten sam sposób – to Ty decydujesz, jak intensywny będzie.

Sama butelka wykonana jest z tritanu, materiału stosowanego w sprzęcie premium. Dzięki temu jest lekka i wytrzymała. Zmieści się w kieszeni plecaka, a dzięki ergonomicznemu kształtowi będzie dobrym towarzyszem porannego joggingu, treningu czy codziennych aktywności.

Dla kogo?

Syrup Bottle to rozwiązanie dla osób, które lubią praktyczne gadżety ułatwiające codzienne życie. Sprawdzi się zarówno u miłośników technologicznych nowinek, jak i osób aktywnych, które dużo czasu spędzają poza domem. Możesz zabrać ją na trening, do biura, na uczelnię czy w podróż. To jeden produkt, który z łatwością dopasowuje się do różnych potrzeb i stylów życia.

HOLY oferuje 10 smaków syropów – od klasycznych cytrusów po bardziej egzotyczne połączenia

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Karol Kopańko Redaktor Dziennikarz w serwisach Bizblog i Spider’s Web. Specjalista nowych technologii z doświadczeniem ze starych mediów. Zajmuje się opisywaniem sukcesów i porażek startupów, a także rozwojem rynku kryptowalut i cyfrowych finansów. Napisał dwie książki „Bitcoin. Złoto XXI wieku” (Helion) i „Polski e-sport” (Znak). Pracował w Pulsie Biznesu i Gazecie Wyborczej, publikował w CD-Action, Newsweeku, Gościu Niedzielnym i Wprost. Współtworzył Sondę 2. Występował w czasie konferencji Intel Extreme Master 2021, komentował wydarzenia technologiczne dla TVN, Polsatu czy Tok FM. Mieszka w Singapurze, gdzie zajmuje się analityka biznesową.