Byliśmy bezbronni. Google naprawia największy absurd trybu Incognito w Chrome

Wiele osób myśli, że uruchamiając tryb Incognito w przeglądarce, stajemy się w pełni anonimowi, nie zostawiamy żadnych śladów wyszukiwania i jesteśmy bezpieczni w sieci. Prawda jest taka, że już prawie trzy lata temu Google przyznał, że rozwiązanie to nie zapewnia anonimowości - głównie zaciera ślady na samym urządzeniu. W trybie tym brakowało ochrony przeglądania w czasie rzeczywistym, ale wkrótce zostanie to nadrobione.

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Google Chrome w trybie Incognito stanie się bezpieczniejszy

Dotychczas, uruchamiając tryb Incognito, byliśmy pozbawieni usługi bezpiecznego przeglądania. Rozwiązanie to w dwóch wariantach (standardowej i silniejszej ochrony) jest dostępne wyłącznie w bazowej wersji Chrome’a. W obu chroni przed niebezpiecznymi stronami internetowymi, a od niedawna także przed potencjalnie szkodliwymi witrynami, które nie zostały jeszcze w pełni sklasyfikowane jako oszukańcze.

Jak wynika z najnowszych doniesień, Google pracuje nad wprowadzeniem ochrony przeglądania w czasie rzeczywistym również w kartach Incognito oraz w trybie gościa. Dotychczas blokowanie stron w trybie Incognito nie opierało się na algorytmach działających na bieżąco, lecz na bazie danych zapisanej na urządzeniu, aktualizowanej co 30 - 60 minut.

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Takie rozwiązanie bywa jednak zawodne, ponieważ w momencie odwiedzenia strony, która nie została jeszcze sklasyfikowana jako niebezpieczna, przeglądarka nie zablokuje dostępu ani nie ostrzeże użytkownika przed potencjalnym zagrożeniem. Sam Google twierdzi, że większość złośliwych stron istnieje krócej niż 10 minut - zanim systemy sklasyfikują je jako szkodliwe, te zdążą zniknąć. W tym czasie mogą narobić mnóstwo szkód, szczególnie jeśli są wykorzystywane w skutecznych kampaniach phishingowych w celu podszycia się pod popularną usługę, firmę czy organizację.

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Udostępnienie bezpiecznego przeglądania w kartach Incognito ma zniwelować tę lukę, zapewniając użytkownikom dostęp do tych samych zabezpieczeń, które działają podczas standardowego korzystania z przeglądarki.

Większa ochrona z poszanowaniem prywatności

Google zamierza jednak podejść do sprawy w bardziej dyskretny sposób. Nowy system ma przechowywać dane dotyczące niebezpiecznych stron w pamięci tymczasowej, zamiast zapisywać je na urządzeniu w formie plików. Chrome w dalszym ciągu będzie łączył się z serwerami, ale ograniczy przesyłane informacje o aktywności użytkownika w sieci.

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Pamiętajcie jednak, że tryb Incognito wciąż nie zapewnia pełnej anonimowości w sieci.

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