Gość od ChataGPT zabrałby RAM z twojego komputera. Teraz jeszcze tupie nóżką

Po tym, jak wypowiedź prezesa OpenAI obiegła sieć, wywołała falę oburzenia wśród internautów. Sam Altman najwyraźniej nie wytrzymał krytyki i postanowił wyjaśnić całe zamieszanie.

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Nasze komputery już nie marnują RAM-u, który mógłby trafić do centrów danych

Szef OpenAI kilka dni temu publicznie ocenił, że posiadanie pamięci operacyjnej w komputerach osobistych jest marnowaniem ograniczonych zasobów:

Z perspektywy globalnej alokacji zasobów jest wręcz fatalnie, że wszyscy mają w swoich komputerach spore ilości ograniczonych zasobów DRAM, które są wykorzystywane przez 5 proc. czasu - Sam Altman.

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Podkreślił przy tym, że RAM (oraz inne moduły DRAM, np. wykorzystywane w kartach graficznych) w maszynie statystycznego Kowalskiego przez większość dnia po prostu leży odłogiem. Choć jego uwaga dotyczyła w domyśle lokalnego uruchamiania modeli sztucznej inteligencji, a nie typowych zadań domowych, większość odbiorców odebrała to jednoznacznie: ich pamięć powinna trafić do chmury i korporacyjnych centrów danych.

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Altman odniósł się do fali krytycznych komentarzy i skwitował, że irytuje go przeinaczanie jego intencji. Zapewnił, że tak naprawdę "chce, żeby świat miał mnóstwo pamięci i żeby ludzie mogli wkładać do swoich komputerów tyle, ile tylko zapragną".

Lider OpenAI deklaruje też poparcie dla budowy nowych fabryk: "Od dawna namawiam świat do zwiększenia produkcji pamięci"

Nic dziwnego, że społeczność graczy zareagowała w taki sposób

Obecnie mierzymy się z największym w historii kryzysem na rynku pamięci DRAM i NAND. Sytuacja jest tak zła, że cała elektronika wykorzystująca szybkie moduły drożeje w zastraszającym tempie. Wystarczy spojrzeć na smartfony: niemal każdy producent zdecydował się w ostatnich miesiącach na wyraźne podwyżki cen, przez co nawet modele budżetowe przestały być tanie.

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Podobnie wygląda sytuacja na rynku PC: laptopy, gotowe zestawy czy poszczególne komponenty – od kości RAM po karty graficzne - osiągają rekordowe pułapy cenowe. Zestaw 32 GB pamięci DDR5, który pod koniec ubiegłego roku kosztował mniej niż 400 zł, dziś oscyluje wokół 2500-3000 zł.

Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że niemal cała dostępna pamięć trafia bezpośrednio do centrów danych oraz sprzętu zoptymalizowanego pod kątem sztucznej inteligencji.

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