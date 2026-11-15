Niemcy boją się Chin. Najpierw zakaz dronów, teraz samochodów

Bundeswehra przez lata kupowała chińskie drony, żeby szkolić żołnierzy. Teraz przestanie je zamawiać, a na celowniku znalazły się również samochody, które mogą rejestrować otoczenie wojskowych obiektów. Niemcy obawiają się przede wszystkim, że pozornie zwyczajne urządzenia mogą stać się źródłem informacji dla obcego wywiadu.

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Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu chińskich aut w niemieckiej armii. Resort obrony przyznaje, że problem dotyczy właściwie każdego nowoczesnego samochodu wyposażonego w kamery, mikrofony i łączność z internetem. Niezależnie od logo na masce.

Chińskie drony znikną z niemieckich koszar. Ale nie tak od razu

Bundeswehra przez ostatnie lata korzystała z tanich, komercyjnych dronów, również tych produkowanych przez chińskie DJI. Nie były to jednak urządzenia przeznaczone do tajnych misji. Żołnierze uczyli się na nich podstaw obsługi bezzałogowców, sprawdzali, jak trudno dostrzec maszynę z odległości 200 m, a czasem wykorzystywali ją jako cel do ćwiczeń zwalczania dronów.

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Teraz niemieckie ministerstwo obrony zmienia zasady. Chińskie modele nie będą już kupowane, a docelowo zastąpi je sprzęt niemiecki lub pochodzący z innych państw europejskich. Rzecznik resortu Mitko Müller wyjaśnił jednak 11 listopada, że wojsko będzie jeszcze wykorzystywać posiadane urządzenia, aż stopniowo wycofa je z użytkowania.

Dlaczego w ogóle kupowano je do armii? Ano dlatego, że dowódcy mogli za stosunkowo niewielkie pieniądze zaopatrywać się w urządzenia dostępne w zwykłych sklepach, ale tylko do zadań, podczas których nie przetwarzano wrażliwych informacji. Resort nie potrafi dziś podać dokładnej liczby zakupionych w ten sposób dronów. W przypadku szkolenia, które kończyło się zestrzeleniem maszyny, po prostu kupowano kolejną.

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Żołnierz przyjeżdża BYD? Może zostać przed bramą

Podobne obawy objęły samochody. W jednostkach pojawiły się listy niektórych modeli marek BYD, Geely i Nio, którym odmawia się dostępu do szczególnie chronionych obszarów. Ich właściciele mogą być zmuszeni do zaparkowania poza ogrodzeniem i przejścia reszty drogi pieszo.

Nie wprowadzono jednak ogólnokrajowego zakazu wjazdu wszystkich chińskich aut do wszystkich baz. O ograniczeniach decydują osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo konkretnego obiektu, oceniając wyposażenie samochodu i to, co pojazd mógłby zarejestrować.

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Kamery, mikrofony, radary i czujniki ultradźwiękowe są dziś częścią zwykłego samochodu. Auto potrafi dokumentować otoczenie, trasę przejazdu, a niekiedy także wydarzenia w pobliżu drzwi. Jeśli te dane trafią do niepowołanych osób, mogą pomóc poznać organizację jednostki czy rozmieszczenie sprzętu. Problem nie dotyczy więc wyłącznie chińskich marek. Na pytanie o Teslę przedstawiciel ministerstwa odpowiedział, że zasady są niezależne od producenta.

Polska zrobiła to wcześniej, a Norwegowie znaleźli nagrania

Dla polskich żołnierzy historia brzmi znajomo. Już w lutym tego roku Sztab Generalny Wojska Polskiego zakazał wjazdu pojazdom wyprodukowanym w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych. Obostrzenia objęły też inne samochody zdolne do rejestrowania obrazu, dźwięku lub lokalizacji, a w przypadku aut chińskiej produkcji zabroniono podłączania do systemów multimedialnych telefonów służbowych.

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W październiku natomiast opisaliśmy przypadek z Norwegii, gdzie żołnierze odkryli nagrania zapisane w wynajmowanych samochodach. Na filmach można było zobaczyć trasy przejazdu, żołnierzy, a nawet kody wprowadzane przy bramach. Samo zapisanie obrazu w pamięci pojazdu nie dowodzi, że cokolwiek przesłano chińskim służbom, ale pokazuje, jak wrażliwe informacje mogą znaleźć się w samochodzie przypadkiem.

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Niemcy idą teraz podobnym tropem, choć wobec samochodów stosują zasady oparte na ocenie lokalnego ryzyka, zamiast prostego podziału według miejsca produkcji. Dla kierowcy rezultat może być identyczny: kluczyki zostają w kieszeni, a dalsza droga do jednostki prowadzi pieszo.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Imprensa AgruBan, Pexels / Canva Pro

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