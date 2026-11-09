Jeżeli zachwyciły cię zdjęcia wykonane podczas misji Artemis, teraz masz okazję zgłosić się do NASA i rozpocząć drogę do kariery astronauty. Amerykańska agencja kosmiczna rozpoczęła właśnie nabór kandydatów, którzy mają być przygotowywani do przyszłych misji na orbitę okołoziemską, Księżyc oraz dalej.

REKLAMA

NASA rekrutuje do misji Artemis. Kto może zostać astronautą?

NASA przyjmuje zgłoszenia od 7 listopada do 3 grudnia 2026 r. Nowa klasa astronautów ma zostać wybrana jesienią 2027 roku, a wybrani kandydaci rozpoczną pracę w Johnson Space Center w Houston na przełomie 2027 i 2028 roku.

Wymagania są bardzo konkretne. Kandydat musi być obywatelem USA oraz posiadać odpowiednie wykształcenie. Najbardziej typową drogą jest ukończenie studiów magisterskich w dziedzinie inżynierii, nauk biologicznych, nauk fizycznych, informatyki lub matematyki. NASA dopuszcza również osoby z odpowiednim wykształceniem medycznym, co najmniej dwuletnimi studiami doktoranckimi albo ukończoną lub odbywaną szkołą dla pilotów doświadczalnych.

REKLAMA

Sam dyplom nie wystarczy. Większość kandydatów musi mieć co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po uzyskaniu wymaganego wykształcenia. NASA przygotowała kilka ścieżek specjalizacyjnych, obejmujących m.in. pilotów, testy lotnicze, medycynę, nauki biologiczne i medyczne, nauki fizyczne, inżynierię oraz operacje.

W przypadku pilotów wymagania są jeszcze bardziej szczegółowe. NASA wymaga m.in. 750 godzin jako pilot dowódca samolotu odrzutowego o wysokich osiągach. Dla innych samolotów wymagane jest 1500 godzin lotu, w tym 750 jako pilot dowódca, natomiast dla śmigłowców 1000 godzin, z czego 300 jako pilot dowódca.

REKLAMA

Astronauta nie tylko lata w kosmos

Praca astronauty obejmuje znacznie więcej niż same loty. Zgodnie z wymogami NASA, praca w kosmosie zobowiązuje do udziału w operacjach kosmicznych, rozwoju i testów przyszłych statków oraz habitatów, do udziału w spacerach kosmicznych, obsłudze systemów robotycznych i eksperymentach naukowych. Astronauci uczestniczą również w symulacjach misji oraz pracują z kontrolerami lotu w centrum kontroli.

Wybrani kandydaci najpierw otrzymają status "Kandydata na astronautę" i przejdą szkolenie, które trwa nawet dwa lata. Program szkolenia obejmuje m.in. systemy statków kosmicznych, spacery kosmiczne, robotykę, przygotowanie do lotów oraz pracę zespołową. W zależności od potrzeb misji szkolenie może obejmować także język rosyjski.

REKLAMA

NASA podkreśla, że ukończenie programu dla kandydatów nie gwarantuje przydzielenia do konkretnej misji. Astronauci muszą być gotowi na długotrwałe pobyty w kosmosie, w tym misje trwające 12 miesięcy lub dłużej. Czekają ich również nieregularne godziny pracy, częste podróże oraz długie okresy szkoleń.

Kandydaci muszą przejść szczegółowe badania medyczne i psychiatryczne. Wzrok kandydata musi dać się skorygować do pełnej ostrości 20/20 w każdym oku. NASA dopuszcza okulary oraz zabiegi takie jak PRK i LASIK. Wymagane są również testy sprawności fizycznej, test pływacki oraz przygotowanie do pracy w trudnych i zamkniętych środowiskach.

Ile zarabia astronauta NASA?

Ogłoszenie przewiduje wynagrodzenie w wysokości 164 395 dolarów (ok. 644 148 zł) rocznie według stawek z 2026 roku. Stanowisko jest pełnoetatowe i wymaga odległych podróży. Początkowo kandydaci otrzymają 30-miesięczne umowy terminowe. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia mają zostać zatrudnieni na stałe. Praca odbywa się w Johnson Space Center i nie przewiduje pracy zdalnej.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...