Mama i tata się pogodzili. Rozwodu InPost i Allegro nie będzie

Separacja InPost i Allegro była dosyć widowiskowa. Zaczęło się od rozbudowy przez Allegro własnej sieci automatów paczkowych i promowanie tego sposobu dostawy w serwisie. InPost poszedł do sądu arbitrażowego, gdzie domagał się 100 mln kary za naruszenie zasad uczciwej konkurencji i manipulowanie wyborem metody dostawy. W międzyczasie InPost postanowił stworzyć własny sklep, a jego wyróżnikiem był pies Von Halsky. O ile sam sklep ma jeszcze sens, zwłaszcza w połączeniu z promocjami, to Von Halsky jest taki, jak mówiłem od początku: dramatyczny, ale wiadomo - każda szanująca się firma musi mieć coś z AI, bo tak wypada.

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Na odpowiedź Allegro nie trzeba było długo czekać - firma uruchomiła usługę przesyłek pomiędzy klientami. Coś, co do tej pory było największą siłą InPost.

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Widzicie, to jest naturalny porządek rzeczy. InPost jest od przesyłek, Allegro od kupowania. Gdy InPost zaczyna być sklepem, a Allegro dostawcą paczek, to następuje zaburzenie w delikatnej materii świata. Pojawiają się zmarszczki czasoprzestrzeni, które powodują chaos. Widzieliście to setki razy w firmach o superbohaterach. Z takiego zamieszania nigdy nie wynika nic dobrego. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że obie firmy się opamiętały i rzeczy wróciły do normy.

Allegro i InPost z nową umową. 8 miliardów złotych koi rany

To największy kontrakt logistyczny na polskim rynku - zawiera gwarantowane wolumeny o łącznej wartości 8 mld zł do końca 2031 r. Wieloletnia umowa o partnerstwie strategicznym wprowadza nowe warunki komercyjne, gwarancje przepustowości oraz przestrzeń do rozwoju nowych usług dla konsumentów.

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Z perspektywy InPost umowa zabezpiecza kluczowy strumień przychodów i wieloletnią bazę wolumenową dla sieci Paczkomat z największym ekosystemem e-commerce w regionie. Dla Allegro umowa oznacza długoterminową przewidywalność kosztową oraz zapewnioną przepustowość dla dalszego wzrostu.

Współpraca Allegro i InPost od lat wyznacza tempo rozwoju nowoczesnego e-commerce w Europie. Łącząc zaawansowane technologie zakupowe z wiodącą infrastrukturą logistyczną, tworzymy unikalny standard dla konsumentów i tysięcy przedsiębiorców. Nowy kontrakt nie tylko zabezpiecza operacyjną skalę i rentowność naszego wzrostu w Polsce, ale stanowi także solidny fundament pod dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych - powiedział Marcin Kuśmierz, CEO Allegro.

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Z kolei Rafał Brzoska, CEO InPost dodaje:

Wspólnie z Allegro od lat redefiniujemy standardy handlu online i logistyki w naszym regionie. Nowy, wieloletni kontrakt potwierdza bezkonkurencyjną efektywność oraz skalę infrastruktury InPost, z której na co dzień korzystają miliony konsumentów. To porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim.

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Jednocześnie w ramach porozumienia strony uzgodniły polubowne zakończenie postępowania arbitrażowego, co ma otworzyć nowy rozdział oparty na wspólnym rozwoju.

Podobno podczas podpisywania tej umowy z głośników dało się usłyszeć kojący głos Seweryna Krajewskiego, który śpiewał o czekaniu na tę jedną chwilę i wielkiej miłości.

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