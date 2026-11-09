Dziewięć milimetrów pancerności. HAMMER BLADE 6 PRO 5G zaskakuje

HAMMER tworzy smartfony znane z pancerności, ale jednocześnie rozwija linię urządzeń, które są odporne, ale kierowane są do szerszej grupy klientów niż profesjonaliści. Niedawno testowaliśmy najsmuklejszego pancerniaka, czyli HAMMER VENTUS 5G, a dzisiaj mamy w rękach kolejny model, który wyróżnia się konstrukcją. To HAMMER BLADE 6 PRO 5G, który nie dość, że jest niesamowicie odporny, to jednocześnie jest smukły. Tak bardzo, że zastanawiałem się, w czym tkwi haczyk. Podpowiedzią był plaster miodu.

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HAMMER BLADE 6 PRO 5G korzysta z technologii HEXCore

To drugie urządzenie korzystające z tej technologii, które w tym roku trafiło na rynek. Mogliście o niej więcej przeczytać w recenzji HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G. Inspirowana jest heksagonalną strukturą plastra miodu, a jej zadaniem jest pomóc rozproszyć energię uderzeń i tłumić drgania. Dzięki temu podzespoły telefonu są chronione. HAMMER tym samym wyniósł pancerność na nowy poziom.

HEXCore nie jest pojedynczym elementem, tylko całą filozofią projektowania sprzętu. Podczas upadku energia uderzenia rozchodzi się po całej konstrukcji urządzenia, w tym po podzespołach, które przyjmują ją na siebie. HEXCore natomiast zarządza siłą uderzenia tak skutecznie, że mówimy o redukcji przeciążeń na poziomie do 30 proc. i do 40 proc. w przypadku wygaszania drgań. Testowany smartfon spełnia również klasyczne normy odporności IP69 i MIL-STD-810H. Jednak w przypadku BLADE 6 PRO 5G projektanci mieli utrudnione zadanie, bo ich zadaniem było połączyć wytrzymałość ze smukłością.

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HAMMER BLADE 6 PRO 5 G jest ładny i mocny

Mierzy zaledwie 9 mm grubości, co jest wręcz niewiarygodnym wynikiem, gdy pod uwagę weźmiemy odporność urządzenia. Producent mówi wprost - smartfon przeszedł droptest z wysokości 1,5 m, co tylko potwierdza świetne właściwości sprzętu. Smukła konstrukcja sprawia, że urządzenie jest uniwersalne, sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Na lewym boku urządzenia znajduje się przycisk nazywany HAMMER KEY, któremu można przypisać różne funkcje.

Świetnie leży w dłoni, jest wręcz zdumiewająco lekki jak na wzmacnianą konstrukcję (230 g). Nawet teraz piszę te słowa i nie mogę się nadziwić, że ten smartfon ma taki wygląd. Jedyne, co zdradza jego pancerność to gumowe rogi, które mocno wystają. To właśnie one wezmą na siebie siłę uderzenia. Pozostałe wymiary urządzenia to 174 mm wysokości i 84 mm szerokości. W jednym rogu znajduje się uchwyt na smycz.

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Sercem smartfonu jest procesor MediaTek Dimensity 7400, który współpracuje z 12 GB RAM. Takie połączenie zapewni wydajność na długie lata, w typowych zastosowaniach smartfon spisuje się bardzo dobrze. Radzi sobie z obsługą kilku aplikacji, grami czy nawet obróbką zdjęć w programach graficznych. Procesor wykonano w 4 nm procesie technologicznym, więc nie jest prądożerny, ale o tym za chwilę. Pamięć na dane wynosi 256 GB, ale można ją zwiększyć, dzięki obsłudze karty microSD do 1 TB.

System to autorska nakładka producenta na Androida 16. Jest prosta i czytelna w obsłudze. Producent obiecuje co najmniej jedną aktualizację systemu i 5 lat wsparcia aktualizacjami bezpieczeństwa.

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HAMMER BLADE 6 PRO 5G ma świetny wyświetlacz. To panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli. Częstotliwość odświeżania to 120 Hz. Tym samym użytkownik otrzymuje płynne treści ze znakomicie odwzorowanymi kolorami i nieskończonym kontrastem. Korzystanie z tego ekranu to czysta przyjemność, niezależnie czy oglądacie filmy, przewijacie social media, czy po prostu chłoniecie treści. Wyświetlacz jest pokryty szkłem Gorilla Glass 5, więc jest odpowiednio chroniony przed zarysowaniami i uderzeniami.

HAMMER BLADE 6 PRO 5G korzysta z baterii węglowo-krzemowej o pojemności 5000 mAh. To również jej użycie pozwoliło na odchudzenie konstrukcji. Smartfon obsługuje ładowanie przewodowe z mocą do 45 W, bezprzewodowe do 15 W oraz ma funkcję ładowania zwrotnego.

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Nie zabrakło wszystkich ważnych technologii - obsługi eSIM, Dual SIM, 5G, rozmowy przez Wi-Fi i NFC. Widzicie, to wszystko cieszy, bo pancerny smartfon to nadal urządzenie, które używa się przez większość dnia, nie tylko do profesjonalnych zastosowań. HAMMER pokazuje, że potrafi stworzyć smartfon, który nie tylko wytrzyma wiele, ale jednocześnie będzie przyjemnym urządzeniem do korzystania na co dzień. Mamy przyjemny ekran, świetną wydajność i czas działania na baterii, który sprawia, że nie musimy w panice szukać ładowarki raz dziennie.

HAMMER BLADE 6 PRO 5G ma przyjemny aparat

Ma rozdzielczość 50 Mpix i optyczną stabilizację obrazu. Z tyłu widzicie dwa oczka, bo drugie to kamera noktowizyjna 64 Mpix. Z przodu znajduje się aparat 32 Mpix. Cóż mogę powiedzieć? Główny aparat charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów i szczegółów. Dużym plusem jest to, że algorytmy nie starają się na siłę upiększać obrazu i podbijać kolory aż do przesady. Nacisk położono na naturalność, co mnie cieszy. Wystarczy w zupełności. Nie ma niestety teleobiektywu, ale rozumiem, że wtedy smartfon musiałby kosztować dużo drożej, a i konstrukcja wymagałyby większych zmian. Na pocieszenie jest kamera noktowizyjna bardzo dobrej jakości.

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Tutaj macie próbkę zdjęć z aparatu:

Galeria: 16 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 16

Czy warto wybrać HAMMER BLADE 6 PRO 5G?

HAMMER BLADE 6 PRO 5G to wręcz rewolucja w porównaniu do poprzednika. Jest lżejszy, wytrzymalszy, ma lepszy ekran i do tego jest wydajniejszy. Tym samym stanowi idealny kompromis pomiędzy pancernością, a jak największą praktycznością na co dzień. To nie jest smartfon dla profesjonalistów jak HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G, tylko skierowany jest do znacznie szerszego grona klientów. To telefon uniwersalny, który sprawdzi się w trudnych warunkach, a przy okazji obejrzycie na nim film w wysokiej jakości, a i zdjęcia cieszą oko.

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PS: Powstrzymał walec :)

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