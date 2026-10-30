Telefon do zadań specjalnych. HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G widzi niewidzialne

HAMMER w tym roku postanowił pokazać, że nie bez przyczyny nazywany jest liderem pancerności. Już po wyjęciu z pudełka zachwyca solidnością wykonania. Czarna obudowa, gumowe wykończenie i pomarańczowe wstawki nadają mu charakteru. Na plecach znajdziecie wzór plastra miodu, który jest wyróżnikiem technologii HEXCore. To autorskie rozwiązanie HAMMERA

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Inspirowana jest heksagonalna strukturą plastra miodu. Pomaga rozpraszać energię uderzeń i tłumić drgania, dzięki czemu ogranicza ich wpływ na podzespoły. Nowa technologia to manifest - HAMMER przekroczył granicę odporności i oferuje więcej niż jakikolwiek pancerny smartfon na rynku.

HEXcore to rozwijana przez HAMMERA technologia i filozofia dodatkowego wzmacniania urządzeń. Nie jest to więc pojedynczy element, ale cały zestaw elementów projektowych, które pomagają rozproszyć energię uderzeń i ograniczyć ich wpływ na kluczowe podzespoły. Podczas upadku energia urządzenia rozchodzi się po całej konstrukcji telefonu, co ma wpływ na obudowę i znajdujące się wewnątrz komponenty. Czasem najgorszych uderzeń nie widać na zewnątrz, bo całą siłę przejęły na siebie elementy, które tego nie wytrzymują.

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W przypadku HEXcore mamy do czynienia z zarządzaniem siłą uderzenia. Inspirowane plastrem miodu rozwiązanie rozprasza siły znacznie zmniejszając negatywne oddziaływanie na podzespoły. Efekt? Do 30 proc. redukcji przeciążeń i do 40 proc. skuteczniejszego wygaszania drgań. Skuteczność rozwiązania została potwierdzona przez niezależne laboratorium badawcze. Smartfon spełnia również normy odporności IP69, MIL-STD-810H.

To nie jest filigranowe urządzenie, ale to dobrze, bo dzięki temu jest solidny. Mierzy 175,4 x 80,6 x 14,49 mm, jego waga to 305 g.

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Pancerny smartfon do codziennego użytku

HAMMER postawił na procesor MediaTek Dimensity 7100, któremu towarzyszy aż 12 GB RAM. Taki zestaw sprawia, że smartfon działa płynnie, bez zacięć i ma odpowiedni zapas mocy na kilka najbliższych lat. Producent obiecuje co najmniej jedno uaktualnienie wersji Androida i 5 lat poprawek bezpieczeństwa. Nie mam żadnych uwag do działania systemu.

Ekran to 6,58-calowy panel IPS o rozdzielczości 2408 x 1080 pikseli. Obsługuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz i pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5. Zapewnia odpowiednią jakość odwzorowania treści, jest czytelny, pozwala dostrzec szczegóły wyświetlanych elementów. Na tym smartfonie bez problemu obejrzycie materiały wideo, czy skorzystacie z social mediów, ale siłę wyświetlacza docenicie przy przeglądaniu projektów czy dokumentacji technicznej. Wtedy duży wyświetlacz o dobrej charakterystyce naprawdę się przydaje.

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Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, co daje większą responsywność podczas korzystania. Smartfon obsłużycie w rękawiczkach.

Bateria ma pojemność 6500 mAh i wystarcza na solidne dwa dni korzystania. Ładuje się z mocą do 30W przewodowo oraz z mocą do 15 W indukcyjnie. Awaryjnie możecie nim zasilić inne urządzenie. Smartfon otrzymał możliwość ograniczenia ładowania - można wybrać próg, do którego naładuje się smartfon. Przydaje się przy częstym ładowaniu, żeby zwiększyć żywotność baterii.

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Aparat? Jeden główny o rozdzielczości 50 Mpix, f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Zdjęcia nim wykonane w dobrym oświetleniu są przyjemne, można śmiało dokumentować nim życie. Dzięki optycznej stabilizacji obrazu zdjęcia nie są poruszone, niweluje również ewentualne niedogodności związane z wysoką wagą urządzenia.

Nie zabrakło obsługi eSIM i płatności zbliżeniowych NFC. To naprawdę pancerny smartfon, który z powodzeniem można używać w codziennych scenariuszach. A teraz czas na to, za co kochamy HAMMERA - funkcje unikalne.

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HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G potrafi wykrywać kable

Nowy smartfon nauczył się przydatnej funkcji. Cable Catch pozwala sprawdzić przebieg przewodów pod napięciem. Wystarczy włączyć aplikację HAMMER TOOLS, odnaleźć odpowiednią zakładkę i gotowe. System jest niezwykle intuicyjny. Za pomocą kolorów i sygnałów dźwiękowych pokazuje przebieg kabli. Zielony kolor oznacza brak wykrycia, pomarańczowy zbliżanie się do kabla, a czerwony w połączeniu z sygnałem dźwiękowym i wibracjami pokazuje miejsce z przewodem.

Jak odczytać wynik? Przesuwacie smartfon w lewo lub prawo i szukacie najmocniejszego wskazania. Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa podczas planowanego wiercenia.

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Debiutujące urządzenia ma również ulepszoną kamerę noktowizyjną względem ubiegłorocznej konstrukcji: 24 Mpix vs 8 Mpix. Jak się to sprawdza w praktyce? Zdjęcia rejestrują więcej szczegółów, są dokładniejsze, ale powiem wam, że noc była tak straszna, że trochę bałem się podchodzić bliżej ciemnego lasu. Kamera umożliwia nagrywanie filmów i robienie zdjęć, więc wasze nocne wycieczki mogą zostać uwiecznione tak jak i moje:

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Smartfon posiada kamerę termowizyjną, którą uruchamiamy za pomocą aplikacji HeatView. Zastosowania? Sprawdzenie, który element się nagrzewa, szukanie mostków cieplnych, rozkład temperatury na danej powierzchni. Aplikacja zyskała nowy interfejs, dzięki czemu ma więcej funkcji. Możecie za jej pomocą wykonywać zdjęcia i nagrywać wideo:

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Doskonale widać różnicę rozkładu temperatur w przypadku samochodu, który dopiero co przyjechał, a taki, który stał już jakiś czas.

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Dalmierz za pomocą zielonej kropki lasera mierzy odległość aż do 50 metrów. W poprzedniku była czerwona, ale zmiana na zieloną ma większy sens podczas korzystania w jasnym otoczeniu. Pozwala mierzyć powierzchnię, objętość.

Bawiłem się przednio podczas recenzji tego urządzenia, ale nie można zapomnieć o najważniejszej sprawie.

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HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G to konstrukcja dla profesjonalisty

Widzicie, nie zajmuję się budowlanką, stolarstwem, wykończeniówką czy też kwestiami związanymi z nadzorowaniem robót. Dlatego dla mnie większość rzeczy w tym telefonie jest ciekawostka, fajną rzeczą do przetestowania i pokazania znajomym. Jednak, gdy ten telefon bierze w ręce profesjonalista, to wszystko się zmienia. Dalmierz pomaga dokładnie zmierzyć pomieszczenie, dzięki czemu osoba trzymająca go, jest w stanie np. stworzyć kosztorys prac.

Korzystam z kamery termowizyjnej, żeby zobaczyć, jak wygląda rozkład temperatury w pomieszczeniu, sprawdzić które auto zaparkowało przed chwilą, a które stoi już od dawna. Specjalista z kolei użyje jej do sprawdzania mostków cieplnych, do sprawdzenia, czy jakieś urządzenie nie rozgrzewa się zbyt mocno, albo sprawdzi, czy izolacja okien spełnia swoją funkcję.

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Detektor przewodów pomoże wykonać remont, pozwoli bezpiecznie przewiercić się przez ścianę. W moim przypadku pozwoli odszukać zaginiony przewód. Noktowizja sprawdzi się podczas wchodzenia do piwnic, czy do miejsc bez oświetlenia. Zestaw narzędzi dla profesjonalistów nie jest przypadkowy. HAMMER sprawdził, czego potrzebują klienci i dał im to, dzięki czemu te funkcje mają sens i zastosowanie praktyczne. Z roku na rok konstrukcje HAMMERA zyskują nowe funkcje i żadna nie jest dziełem przypadku, tylko realną odpowiedzią na rynkowe oczekiwania.

Telefony takie jak HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G nie podlegają pod zwykłe kategorie

Tu nie liczy się aparat portretowy czy do nieziemskich przybliżeń. Smartfon ma wytrzymać apokalipsę i działać jeszcze kilka dni później. Ma dawać poczucie solidności, pewności i spokoju. Jego użytkownik nie przejmuje się tym, że pobrudzi telefon, że ekran się zarysuje. HAMMER tworzy urządzenia, które realnie zmieniają sposób pracy klientów. I jest w tym najlepszy. Tak po prostu.

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