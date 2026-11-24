SPIDER'S WEB Technologie Gry Cztery miliardy dolarów, ani jednego krążka. Skazaliście płyty na śmierć

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, iż gracze mają szansę na to, by wymóc na korporacji zmiany. Chwilę po tym, jak Sony ogłosiło koniec gier na płytach od 2028 r., w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Profile marki PlayStation w social mediach zalewane były memami, a korporacja najpierw zamilkła na tydzień, by potem jak gdyby nigdy nic… reklamować kontroler za tysiaka. Lin Tao, czyli CFO Sony, swoją ostrożną wypowiedź w tej sprawie skierowała z kolei nie do graczy, tylko do… inwestorów.