Chcesz GTA 6 za darmo? Możesz stracić znacznie więcej

Premiera GTA VI jest już tak blisko, że najbliższe dni będą prawdopodobnie festiwalem spoilerów, podejrzanych „przecieków”, cudownych sposobów na wcześniejszy dostęp i ofert dla osób, które bardzo chciałyby zagrać, ale niekoniecznie zamierzają za tę możliwość płacić. Cyberprzestępcy też mają kalendarze.

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Badacze firmy Cynet przeanalizowali jeden z fałszywych instalatorów GTA VI krążących po sieci. Na pierwszy rzut oka wabik nie jest szczególnie finezyjny. Użytkownik dostaje obietnicę pobrania pliku wykonywalnego GTA VI na Windowsa. Problem w tym, że po uruchomieniu nie zobaczy ani Vice City, ani ekranu startowego gry. Zamiast tego może oddać przestępcom sporą część swojego cyfrowego życia.

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Link prowadzący do GTA 6 (podróbki) na Google Collab

Mechanizm ataku jest wręcz podręcznikowym przykładem wykorzystania socjotechniki. Zamiast wymyślać historię, którą trzeba później sprzedawać potencjalnym ofiarom, przestępcy podpinają się pod historię, którą zainteresowani już sami chcą usłyszeć.

W analizowanym przez Cynet przypadku wszystko zaczynało się od wpisu w Google Colab obiecującego „GTA 6 EXE FILE DOWNLOAD”. Link prowadził następnie do strony stylizowanej na serwis z oprogramowaniem dla Windowsa. Były tam elementy, które przeciętnemu użytkownikowi mają kojarzyć się z normalnym, sprawdzonym downloadem: numer wersji, licznik pobrań oraz plakietki informujące, że plik jest bezpieczny, zweryfikowany i wolny od wirusów. Witryna deklarowała nawet wykrycie dokładnie zera zagrożeń.

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Witryna udająca legalny serwis z aplikacjani

Jest jednak jeszcze prostszy sposób na zorientowanie się, że coś jest nie tak. Rockstar nie wydał GTA VI na PC. Oficjalna premiera gry została wyznaczona na 19 listopada, a zapowiedziane platformy to PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Rockstar nie podał oficjalnej daty wydania wersji pecetowej. W praktyce nie trzeba więc analizować certyfikatów, sum kontrolnych ani ruchu sieciowego. Jeżeli przed nami ląduje dziś strona oferująca „GTA VI PC Download”, to dostajemy coś, czego Rockstar obecnie nie oferuje. A przestępcy bardzo liczą na to, że chęć wejścia do Vice City będzie silniejsza od tej prostej refleksji.

Gra ważąca mniej niż przeciętny sterownik drukarki

W analizowanym przez Cynet przypadku pojawia się jeszcze jeden znak ostrzegawczy. Strona anonsowała plik o wielkości 72 MB. Po pobraniu archiwum ZIP użytkownik znajdował w środku program EXE oraz plik README. Sam plik wykonywalny miał zaledwie 796 KB, README około 1 KB. Cynet słusznie zastrzega, że różnica pomiędzy rozmiarem podawanym na stronie a wielkością samego pliku wykonywalnego nie stanowi jeszcze samodzielnego dowodu oszustwa. Ale zajrzenie do README powinno już zakończyć zabawę.

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Niecały megabajt danych. To raczej nie jest GTA 6

Instrukcja zachęcała użytkownika do uruchomienia programu z uprawnieniami administratora, zignorowania ostrzeżenia systemu i dodania wyjątku w programie antywirusowym, gdyby ten próbował plik zatrzymać. Cyberprzestępca nie próbuje tutaj pokonać wszystkich zabezpieczeń komputera własnymi siłami. Prosi użytkownika, żeby zrobił część roboty za niego.

W środku nie ma GTA. Jest Warden Stealer

Plik binarny - niespodzianka! - nie zawiera silnika gry, jej zasobów, podpisów cyfrowych Rockstara ani nic takiego. Zamiast tego badacze znaleźli całkiem nieźle ukryty loader Warden Stealer. To złośliwe oprogramowanie potrafi wykrywać środowiska wirtualne i sandboksy używane do analizy podejrzanych programów. Wstrzykuje kod do procesów przeglądarek i jest nastawione na przejmowanie informacji, które można później wykorzystać albo spieniężyć. Cynet wskazuje na zapisane hasła, ciasteczka przeglądarki, historię przeglądania, sekrety rozszerzeń, dane logowania do Steam i Roblox oraz informacje dotyczące portfeli kryptowalutowych. Malware może również pobierać kolejne złośliwe oprogramowanie.

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Instrukcje dla użytkownika jak uruchomić grę. Znaczy się, trojana

Szczególnie paskudna jest funkcja związana ze schowkiem. Warden może podmieniać skopiowane adresy kryptowalutowe. Użytkownik kopiuje więc adres portfela, na który chce wysłać środki, a malware próbuje sprawić, że przy wklejaniu pojawi się inny. Innymi słowy: ktoś szuka darmowego GTA VI, a potencjalnie płaci za nie własnymi hasłami, sesjami logowania i dostępem do innych usług. To oferta zdecydowanie gorsza nawet od najbardziej absurdalnie wycenionego preorderu.

Problem polega na tym, że nie jest to odosobniony przypadek.

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GTA VI stało się przynętą idealną

Kilka dni wcześniej Netcraft opublikował wyniki własnego śledztwa dotyczącego infrastruktury powstającej wokół GTA VI. Badacze przyglądali się domenom związanym z grą, które pojawiły się między 1 lipca a 27 października 2026 r. Powtarzały się w nich cztery główne rodzaje przynęt: rzekome wycieki powiązane z nazwą CyberLeek, fałszywy wcześniejszy dostęp do gry, nieistniejące wydania mobilne oraz możliwość zdobycia GTA VI za darmo.

Najbardziej wymowna jest skala zainteresowania jednym z tych tematów. Po pojawieniu się materiałów publikowanych pod nazwą CyberLeek Netcraft odnotował 121 nowo zarejestrowanych domen zawierających słowo „cyberleek”, z czego aż 100 utworzono w sierpniu. Firma od razu zastrzega, że nie wszystkie były oszustwami, bo w tym zbiorze znajdowały się również strony fanowskie, sklepy z gadżetami czy projekty memecoinów. Liczby dobrze pokazują jednak, jak szybko internetowa infrastruktura wyrasta wokół medialnego wydarzenia.

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Jedna ze stron oferowała plik nazwany po prostu GTAVI.exe. Podczas analizy Netcraft 34 z 68 silników bezpieczeństwa w VirusTotal oznaczyły go jako zagrożenie, przede wszystkim jako trojana.

Badacze znajdowali również serwisy, które zamiast natychmiast podrzucać malware, żądały zapłaty w kryptowalutach albo prowadziły użytkownika do ankiet i ofert afiliacyjnych. W tym modelu żadna realistyczna podróbka GTA VI nie jest nawet potrzebna. „Gra” jest marchewką zawieszoną przed nosem internauty, a operator witryny zarabia, kiedy ten przechodzi przez kolejne strony i wykonuje podstawione zadania.

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To ważne, bo żart „kto uwierzy w GTA6.exe ważące kilkaset kilobajtów?” trochę rozmija się z istotą problemu. Nie każda kampania musi oszukać zaawansowanego użytkownika. Musi oszukać wystarczająco wiele osób spośród ogromnego grona zainteresowanych premierą.

Oszuści nie ograniczają się przy tym do komputerów. Powstały również strony oferujące GTA VI na urządzenia mobilne, choć Rockstar nie zapowiedział wersji gry na Androida ani iOS. Netcraft natrafił m.in. na ofertę pliku APK pobieranego z GitHuba.

Największym exploitem GTA VI może być niecierpliwość graczy

Trudno winić Rockstar za to, że jego gra jest wykorzystywana jako przynęta. Przestępcy zawsze podpinają własne kampanie pod rzeczy, których akurat szukają miliony ludzi. GTA VI jest jednak dla nich materiałem niemal podręcznikowym.

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Mamy gigantyczne zainteresowanie, lata oczekiwania, medialne przecieki, pogłoski i, co szczególnie istotne, brak oficjalnej wersji pecetowej w dniu premiery konsolowej. Ta ostatnia okoliczność tworzy bardzo konkretną grupę odbiorców: graczy mających mocne pecety, którzy chcieliby zagrać już teraz i którym ktoś właśnie proponuje skrót.

Do tego dochodzi fenomen „wycieków”. W przypadku zwykłej gry obietnica pobrania tajnej wersji przed premierą mogłaby wyglądać absurdalnie. Wokół tak dużej premiery samo słowo „leak” nie brzmi już egzotycznie. I właśnie tę granicę między czymś niezwykłym a czymś, co „w sumie mogło się wydarzyć”, oszuści próbują zagospodarować.

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Na 14 listopada sytuacja jest prosta: GTA VI ma zadebiutować 19 listopada na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Rockstar nie podał oficjalnej daty premiery wersji PC. Jeśli więc ktoś już dziś proponuje „pełną wersję na PC”, „GTA VI Mobile”, tajny instalator, crack, ekskluzywny launcher czy cudowny dostęp do gry przed wszystkimi, nie znalazł wyrwy w czasoprzestrzeni. Znalazł za to potencjalną ofiarę. I bardzo chciałby, żeby kliknęła „Pobierz”.

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