Obiecują 2000 zł do drogerii. Uważaj na ten łańcuszek

Mamy 2026 r., ale łańcuszki w przestrzeni internetowej wciąż krążą i najwyraźniej mają się dobrze. W odróżnieniu od dawnych, popularnych na Facebooku oświadczeń czy niewinnych zabaw nastolatków, ten proceder jest groźny i należy trzymać się od niego z daleka.

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Znajomy wysyła wiadomość przez komunikator, a tam oferta życia

CERT Orange Polska dostrzegł nową falę łańcuszków przesyłanych przez popularne w Polsce komunikatory internetowe: WhatsApp oraz Messenger. Treść wiadomości dotyczy rzekomej loterii z okazji rocznicy Rossmanna oraz możliwości odebrania prezentów.

Dlaczego ktoś w ogóle wysyła takie linki? Ponieważ cyberprzestępcy obiecują kupon o wartości 2000 zł na zakupy w znanej sieciówce. No bo kto by nie chciał zrobić ogromnych zakupów bez potrzeby wydawania własnych pieniędzy? Chyba wszyscy. Problem w tym, że to fikcja. Oszustwo przebiega w następujący sposób:

użytkownik na stronie z linku musi odpowiedzieć na cztery błahe pytania;

następnie musi wylosować nagrodę z 9 pudełek - pierwsza próba zawsze kończy się niepowodzeniem, druga przynosi już wygraną;

dowiaduje się, że aby odebrać nagrodę, musi udostępnić loterię 20 znajomym lub w 5 grupach na WhatsAppie czy Messengerze.

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fot. CERT Orange Polska

Oczywiście wykonanie tego ostatniego punktu wcale nie upoważnia do odebrania kuponu. Taki bon w ogóle nie istnieje. Badacze z CERT Orange Polska odkryli ciekawy mechanizm z paskiem postępu, który zapełnia się po kliknięciu przycisków do udostępniania linków za pośrednictwem komunikatora internetowego. Sęk w tym, że rozwiązanie wcale nie wymaga faktycznego wysłania wiadomości, a jedynie jej wklejenia.

Łańcuszek rozprzestrzenia się i wymaga weryfikacji oraz dodania karty

Oszustwo nie kończy się na samym klikaniu. Gdy roześle się już wymagane wiadomości, oszuści żądają weryfikacji użytkownika oraz podania numeru telefonu. Po jego wpisaniu ofiara jest przekierowywana do domyślnej aplikacji Wiadomości w telefonie i nakłaniana do wysłania dwóch SMS-ów, każdy o wartości 30 zł. Te pieniądze trafiają prosto do oszustów.

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Następnie nadchodzi gwóźdź programu: wymóg podania danych karty płatniczej pod pretekstem konieczności zapisu na subskrypcję kosztującą 12,30 zł tygodniowo - pierwszy dzień ma być rzekomo darmowy. Podanie danych karty pozwala przestępcom na przejęcie środków dostępnych na rachunku bankowym. Jeśli systemy bezpieczeństwa banku nie zareagują odpowiednio wcześnie, musimy liczyć się z wyczyszczonym kontem.

Zamiast wygrać 2000 zł, stracimy co najmniej kilkadziesiąt, a w najgorszym scenariuszu nawet setki lub tysiące złotych. Łańcuszki drastycznie zwiększają zasięg oszustwa. Jeśli jedna osoba wyśle zaproszenia 20 użytkownikom, a ci przekażą je kolejnym 20, oszuści mogą błyskawicznie dotrzeć już do 400 osób.

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