Amazon rozdaje gry za darmo. Tak je odbierzesz

Amazon raz na jakiś czas udostępnia gratisowe tytuły posiadaczom pakietu Prime. Sęk w tym, że ten abonament jest płatny - kosztuje 15,50 zł/mies. lub 69 zł rocznie. Wobec tego nie możemy mówić o w pełni darmowych grach, no bo przecież trzeba zapłacić. Co, jeśli powiem, że subskrypcję też można mieć bez dodatkowych opłat?

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Gry Amazon Prime za darmo - co możemy odebrać?

Amazon każdego miesiąca udostępnia paczkę różnych gier do odebrania za darmo dla użytkowników Prime. Mimo że jest to jedna z bardziej opłacalnych subskrypcji na rynku - zapewnia darmowe dostawy oraz dostęp do platformy Prime Video - nie każdy ją opłaca.

W tym miesiącu darmowa rotacja gier, które można przypisać do własnych kont np. na platformie Epic Games, obejmuje:

WRC Generations (5 listopada, Epic Games Store),

Squirrel with a Gun (5 listopada, Amazon Games App),

Jurassic World Evolution 2 (12 listopada, Epic Games Store),

Radiolight (12 listopada, Epic Games Store),

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (19 listopada, Epic Games Store),

Clem (19 listopada, Epic Games Store),

Arcadia Fallen (24 listopada, Amazon Games App).

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Zdecydowanie najciekawszą propozycją z listy jest Jurassic World Evolution 2. To tytuł z 2021 r., który w sklepie Steam kosztuje 215 zł. WRC Generations to również warta wspomnienia pozycja: symulacja rajdowa została wyceniona na ponad 140 zł. Reszta gier to wypełniacze i bardziej niszowe produkcje.

Każdego miesiąca lista darmowych gier się zmienia. W grudniu będzie już zupełnie inna. Jak odbierać gry naprawdę za darmo?

Odbieranie gier z Amazon Prime bez płacenia ani złotówki

Usługa odbierania gier jest przeznaczona dla subskrybentów Amazon Prime. Jest jednak sposób na skorzystanie z pakietu Prime bez dodatkowych opłat. Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków:

wejść na stronę internetową Amazon i przejść do zakładki Prime;

kliknąć „Rozpocznij darmowy 30-dniowy okres próbny”;

zalogować się lub założyć konto Amazon;

dodać kartę płatniczą - można ją usunąć natychmiastowo, co nie anuluje subskrypcji;

potwierdzić chęć rozpoczęcia okresu próbnego.

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Następnie należy wejść na stronę internetową Amazon Luna i znaleźć sekcję „Odbieraj gry”. Przy kafelku wybranej produkcji klikamy przycisk odebrania, po czym otrzymujemy klucz produktowy lub łączymy konto z platformą docelową, np. Epic Games Store, skąd pobieramy grę.

Tym sposobem nie zostaniecie obciążeni ani złotówką - chociaż karta płatnicza jest potrzebna - i dostaniecie worek gier. W tym miesiącu tylko dwie są warte zachodu, ale być może w następnym, bliżej okresu świątecznego, Amazon będzie rozdawał głośniejsze tytuły. 30-dniowy okres próbny uruchomiony w listopadzie pozwoli wam załapać się również na początek grudniowych gratisów. Polecam zatem uruchomić go później - najlepiej pod koniec listopada.

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