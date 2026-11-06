Amazon rozdaje gry za darmo. Tak je odbierzesz
Jest opcja na odebranie całego worka gier za darmo. Aby móc liczyć na prawdziwie gratisowe prezenty, trzeba wykonać kilka prostych kroków.
Amazon raz na jakiś czas udostępnia gratisowe tytuły posiadaczom pakietu Prime. Sęk w tym, że ten abonament jest płatny - kosztuje 15,50 zł/mies. lub 69 zł rocznie. Wobec tego nie możemy mówić o w pełni darmowych grach, no bo przecież trzeba zapłacić. Co, jeśli powiem, że subskrypcję też można mieć bez dodatkowych opłat?
Gry Amazon Prime za darmo - co możemy odebrać?
Amazon każdego miesiąca udostępnia paczkę różnych gier do odebrania za darmo dla użytkowników Prime. Mimo że jest to jedna z bardziej opłacalnych subskrypcji na rynku - zapewnia darmowe dostawy oraz dostęp do platformy Prime Video - nie każdy ją opłaca.
W tym miesiącu darmowa rotacja gier, które można przypisać do własnych kont np. na platformie Epic Games, obejmuje:
- WRC Generations (5 listopada, Epic Games Store),
- Squirrel with a Gun (5 listopada, Amazon Games App),
- Jurassic World Evolution 2 (12 listopada, Epic Games Store),
- Radiolight (12 listopada, Epic Games Store),
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (19 listopada, Epic Games Store),
- Clem (19 listopada, Epic Games Store),
- Arcadia Fallen (24 listopada, Amazon Games App).
Zdecydowanie najciekawszą propozycją z listy jest Jurassic World Evolution 2. To tytuł z 2021 r., który w sklepie Steam kosztuje 215 zł. WRC Generations to również warta wspomnienia pozycja: symulacja rajdowa została wyceniona na ponad 140 zł. Reszta gier to wypełniacze i bardziej niszowe produkcje.
Każdego miesiąca lista darmowych gier się zmienia. W grudniu będzie już zupełnie inna. Jak odbierać gry naprawdę za darmo?
Odbieranie gier z Amazon Prime bez płacenia ani złotówki
Usługa odbierania gier jest przeznaczona dla subskrybentów Amazon Prime. Jest jednak sposób na skorzystanie z pakietu Prime bez dodatkowych opłat. Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków:
- wejść na stronę internetową Amazon i przejść do zakładki Prime;
- kliknąć „Rozpocznij darmowy 30-dniowy okres próbny”;
- zalogować się lub założyć konto Amazon;
- dodać kartę płatniczą - można ją usunąć natychmiastowo, co nie anuluje subskrypcji;
- potwierdzić chęć rozpoczęcia okresu próbnego.
Następnie należy wejść na stronę internetową Amazon Luna i znaleźć sekcję „Odbieraj gry”. Przy kafelku wybranej produkcji klikamy przycisk odebrania, po czym otrzymujemy klucz produktowy lub łączymy konto z platformą docelową, np. Epic Games Store, skąd pobieramy grę.
Tym sposobem nie zostaniecie obciążeni ani złotówką - chociaż karta płatnicza jest potrzebna - i dostaniecie worek gier. W tym miesiącu tylko dwie są warte zachodu, ale być może w następnym, bliżej okresu świątecznego, Amazon będzie rozdawał głośniejsze tytuły. 30-dniowy okres próbny uruchomiony w listopadzie pozwoli wam załapać się również na początek grudniowych gratisów. Polecam zatem uruchomić go później - najlepiej pod koniec listopada.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.