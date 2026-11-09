Jak wybrać drukarkę do domu? 6 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Domowa drukarka rzadko należy dziś wyłącznie do jednej osoby. Raz potrzebny jest dokument do pracy, innym razem etykieta zwrotna, materiały do szkoły lub na studia, zdjęcie albo coś przygotowywanego wspólnie z dziećmi. A im bliżej świąt, tym więcej pojawia się pomysłów na własne kartki, dekoracje czy drobne, spersonalizowane prezenty. Każdy korzysta z urządzenia trochę inaczej, ale wszystkie te potrzeby mogą spotkać się przy jednej drukarce.

Właśnie dlatego przy zakupie nie wystarczy spojrzeć na cenę urządzenia i sprawdzić, czy drukuje w kolorze. Liczą się też koszt późniejszej eksploatacji, wygoda obsługi z telefonu, skanowanie i kopiowanie, zapas atramentu oraz to, czy z urządzeniem bez problemu poradzą sobie wszyscy domownicy. Na przykładzie Epson EcoTank L3351 dobrze widać, jak te wymagania przekładają się na codzienne użytkowanie.

W Promocji Jesiennej Epson EcoTank L3351 jest dostępny z dodatkową butelką czarnego atramentu 103 i ryzą papieru za 929 zł brutto. Oferta trwa do 30 listopada – szczegóły zestawu są dostępne na stronie produktowej urządzenia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze drukarki do domu?

Jeżeli urządzenie ma służyć nie jednej osobie, lecz całej rodzinie, samo porównanie cen i deklarowanej jakości wydruku zdecydowanie nie wystarczy. Każdy z domowników będzie korzystać z drukarki zupełnie inaczej, ale ich potrzeby w kilku miejscach się ze sobą przecinają.

Przed zakupem warto więc spojrzeć nie tylko na to, co urządzenie potrafi w dniu wyjęcia z pudełka, lecz także na to, jak wygodne i kosztowne będzie jego codzienne używanie przez kolejne miesiące i lata.

1. Koszt wydruku ma większe znaczenie niż sama cena drukarki

Cena urządzenia jest jednorazowym wydatkiem, natomiast atrament kupujemy później przez cały okres jego użytkowania. Przy jednej osobie drukującej sporadycznie może nie mieć to większego znaczenia, ale sytuacja zmienia się diametralnie, gdy z tego samego sprzętu korzystają dzieci, student i rodzic.

Materiały szkolne, notatki, formularze czy dokumenty do pracy szybko sprawiają, że liczba stron zaczyna rosnąć. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić nie tylko cenę drukarki, lecz także sposób dostarczania atramentu i koszt jej późniejszej eksploatacji.

2. Duży zapas atramentu oznacza mniej pilnowania materiałów eksploatacyjnych

Wydajność ma znaczenie nie tylko dla portfela. Im częściej trzeba wymieniać wkład albo uzupełniać atrament, tym większa szansa, że skończy się on dokładnie wtedy, gdy ktoś pilnie potrzebuje wydruku.

W domowym urządzeniu pracującym dla kilku osób duży zapas materiałów eksploatacyjnych oznacza więc po prostu większy spokój i mniejszą liczbę rzeczy, o których trzeba pamiętać. Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę kolejnej butelki czy wkładu, ale również na to, ile stron można wydrukować na atramencie dostarczonym razem z urządzeniem.

3. Drukarka powinna być dostępna z urządzeń, z których naprawdę korzystamy

Pliki przeznaczone do wydruku coraz częściej nie znajdują się na jednym komputerze stojącym obok drukarki. PDF od nauczyciela może być na telefonie, notatki na laptopie, etykieta kurierska w aplikacji sklepu, a dokument do pracy na drugim komputerze.

Dlatego Wi-Fi, możliwość bezpośredniego drukowania z urządzeń mobilnych i wygodna aplikacja nie są już dodatkami dla bardziej wymagających użytkowników. W domu, w którym z jednej drukarki korzysta kilka osób, stają się jednymi z podstawowych funkcji.

4. Skaner i kopiarka szybko przestają być funkcjami na wszelki wypadek

Przy zakupie łatwo skupić się wyłącznie na drukowaniu, ale domowa rzeczywistość szybko weryfikuje takie podejście. Umowę trzeba podpisać i odesłać, szkolny dokument zachować w kopii, a papierowe zaświadczenie zamienić w plik.

Urządzenie 3 w 1 pozwala zrobić to wszystko w jednym miejscu. W praktyce skaner i kopiarka są funkcjami używanymi może nie codziennie, ale bardzo docenianymi dokładnie w tych momentach, w których okazują się potrzebne.

5. Obsługa musi być prosta dla wszystkich domowników

Sprzęt używany przez jedną osobę może mieć swoje dziwactwa, do których właściciel z czasem się przyzwyczai. Z urządzeniem rodzinnym jest inaczej. Wysłanie dokumentu do druku, sprawdzenie poziomu atramentu czy jego uzupełnienie powinny być na tyle proste, żeby każdy domownik mógł zrobić to sam.

Warto przy tym pomyśleć także o dłuższej perspektywie. Drukarka nie powinna wymagać wizyty w serwisie z powodu każdej czynności eksploatacyjnej, którą przy odpowiedniej konstrukcji użytkownik może wykonać sam.

6. Do codziennych zadań i waszej kreatywności

Warto zastanowić się, czy urządzenie będzie służyć wyłącznie do dokumentów. Zdjęcia, kartki, kolorowanki, wycinanki, własne projekty czy dekoracje potrafią znacząco poszerzyć zakres jego zastosowań. Jesienią mogą stać się pomysłem na wspólne spędzanie czasu, a przed świętami – sposobem na przygotowanie własnych ozdób i spersonalizowanych upominków.

Im więcej takich scenariuszy urządzenie obsługuje, tym większa szansa, że zamiast sprzętu uruchamianego raz na kilka tygodni stanie się czymś rzeczywiście używanym przez cały dom.

W dalszej części przyjrzymy się tym elementom na przykładzie Epson EcoTank L3351. To urządzenie wielofunkcyjne wykorzystujące uzupełniane zbiorniki na atrament zamiast klasycznych kartridży, wyposażone w łączność bezprzewodową oraz funkcje drukowania, skanowania i kopiowania.

Dużo stron, mało wydatków

Najbardziej widoczna jest oczywiście cena urządzenia, bo płacimy ją od razu. Koszt eksploatacji rozkłada się natomiast na kolejne miesiące i bardzo łatwo go zignorować. Problem pojawia się wtedy, gdy drukarka przestaje służyć do wydrukowania dwóch biletów raz na kwartał i zaczyna pracować regularnie.

Dokumenty, formularze, materiały do nauki, zdjęcia czy kreatywne projekty powodują, że jednego dnia potrzebne są trzy strony, a innego trzydzieści. Jeżeli przy każdym większym pliku pojawia się myśl: może wydrukuję tylko najważniejsze strony albo kolor sobie odpuszczę, bo szkoda tuszu, koszt wydruku zaczyna po prostu wpływać na sposób korzystania z urządzenia.

EcoTank L3351 nie korzysta z klasycznych kartridży. Ma zintegrowane zbiorniki, do których atrament dolewa się z butelek. Zapas atramentu dostarczony z urządzeniem pozwala według danych producenta wydrukować do 8300 stron w czerni i 6500 stron w kolorze. Epson deklaruje, że przy standardowym sposobie użytkowania może odpowiadać to nawet trzem latom drukowania bez konieczności kupowania kolejnego atramentu.

Rzeczywista wydajność będzie oczywiście zależała od rodzaju dokumentów, ustawień i sposobu korzystania z urządzenia, ale liczby dobrze pokazują skalę. Mówimy o tysiącach stron, a nie o kolejnym niewielkim wkładzie, który trzeba ponownie kupować po puszczeniu kilku większych wydruków.

Dla rodziny oznacza to nie tylko niższy koszt eksploatacji. Duży zapas atramentu ogranicza też liczbę sytuacji, w których trzeba nagle szukać nowego wkładu akurat wtedy, gdy ktoś chce wydrukować ważny dokument, zdjęcia albo przygotowywany na wieczór rodzinny projekt. Przy urządzeniu używanym przez kilka osób przewidywalność jest zaletą równie praktyczną jak sama cena pojedynczej strony.

Przy takim sposobie korzystania liczy się również brak stresu. Jeśli koszt wydruku jest niski, domownicy nie muszą za każdym razem kalkulować czy warto coś przenieść na papier. Można wydrukować dokument, materiały do nauki, zdjęcie, kolejną wersję kartki czy dekoracji bez zastanawiania się nad kosztem każdej dodatkowej strony.

Praca bez kabli i ograniczeń

Jeszcze kilkanaście lat temu naturalnym miejscem drukarki był blat obok peceta. Długość kabla USB wyznaczała właściwie, kto i skąd może z niej korzystać. Dziś taki model po prostu nie pasuje do domowej rzeczywistości.

W jednym mieszkaniu działają laptopy, telefony i tablety, a plik do wydrukowania równie często przychodzi mailem, komunikatorem albo pojawia się w aplikacji. L3351 obsługuje Wi-Fi i Wi-Fi Direct, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem przenosić dokumentu na jeden wyznaczony komputer.

Nowością w tej generacji jest także obsługa Apple AirPrint oraz standardów Wi-Fi 802.11k/v/r. Ma to szczególne znaczenie w domach korzystających z sieci Mesh, gdzie urządzenie może znajdować się w innym pomieszczeniu niż główny router. Drukarka może dzięki temu sprawniej współpracować z nowoczesną infrastrukturą sieciową i stabilniej utrzymywać połączenie.

Bardzo ważną częścią całego procesu jest dziś telefon. To na nim otwieramy załączniki, bilety czy dokumenty, które później mają trafić na papier. Epson Smart Panel pozwala z urządzenia mobilnego konfigurować drukarkę, drukować, skanować, sprawdzać jej stan i wykonywać podstawowe czynności konserwacyjne.

Różnicę najlepiej widać przy zwykłej etykiecie zwrotnej otrzymanej na telefon. Zamiast przesyłać ją samemu sobie, uruchamiać laptop i pobierać plik, można przejść od dokumentu do wydruku znacznie krótszą drogą. Tak samo działa to z materiałem do nauki, zdjęciem czy projektem kartki, który chcemy od razu przenieść z ekranu na papier.

Nie tylko drukowanie. Kiedy przydają się skaner i kopiarka?

Skaner może wydawać się funkcją dodatkową, która przez większość czasu pozostanie nieużywana. Do chwili, w której pojawi się pierwszy dokument wymagający podpisu i odesłania.

Plik przychodzi cyfrowo, trzeba go wydrukować, podpisać, a następnie ponownie zamienić w plik i wysłać. Bez skanera prosta czynność potrafi zamienić się w kombinowanie z aparatem telefonu, kadrowaniem i poprawianiem oświetlenia.

L3351 jest urządzeniem 3 w 1, więc oprócz drukowania skanuje i kopiuje. W domowych warunkach nie chodzi oczywiście o prowadzenie archiwum liczącego tysiące dokumentów. Ważniejsze są pojedyncze sytuacje, które pojawiają się niespodziewanie: zgoda ze szkoły, umowa, zaświadczenie, dokument potrzebny do urzędu czy kopia kartki, którą trzeba zachować.

Rano urządzenie może drukować materiały szkolne, po południu kopiować dokument, a wieczorem skanować podpisaną umowę albo rodzinne zdjęcie. Właśnie w takich różnych, codziennych zadaniach sprawdza się użyteczność sprzętu domowego.

Kiedy drukowanie staje się dobrą zabawą

Myśląc o drukarce, można ograniczyć się do nudnych dokumentów i okazjonalnych materiałów do nauki. Tymczasem ten sam sprzęt może być wykorzystywany znacznie mniej formalnie. Zdjęcia z telefonu nie muszą wiecznie pozostawać wyłącznie w galerii, a jesienne wieczory mogą być okazją do przygotowania własnych projektów, dekoracji i rzeczy tworzonych wspólnie z dziećmi.

Epson Creative Print pozwala przygotowywać z poziomu urządzenia mobilnego m.in. kolaże, kartki, własną papeterię czy inne kreatywne materiały. W okresie przedświątecznym możliwości robią się szczególnie ciekawe: można stworzyć indywidualne kartki, elementy wystroju stołu i pokoju, papierowe ozdoby na choinkę czy projekty wykorzystujące rodzinne zdjęcia.

L3351 potrafi również drukować zdjęcia bez obramowania w formacie do 10 x 15 cm. Obsługuje także papiery specjalne, w tym nośniki magnetyczne, samoprzylepne czy termotransferowe przeznaczone do wykonywania własnych nadruków na koszulkach.

Nie jest oczywiście wyspecjalizowaną drukarką fotograficzną ani urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do rękodzieła. Chodzi raczej o to, że sprzęt stojący już w domu może zostać wykorzystany do znacznie większej liczby zadań niż tylko drukowanie dokumentów.

Dokumenty, zdjęcia, kartki i domowe projekty – EcoTank L3351 może przydać się na co dzień i podczas przygotowań do świąt. Informacje o zestawie z dodatkowym atramentem i papierem są dostępne na stronie produktowej urządzenia.

Najlepsza obsługa? Taka, o której nie trzeba myśleć

Im więcej osób korzysta z jednego urządzenia, tym mniej miejsca zostaje na skomplikowaną obsługę. Nie każdy domownik będzie chciał zaglądać do instrukcji. Domowa drukarka powinna działać trochę jak router: najlepiej, kiedy po prostu robi swoją robotę i nie wymaga ciągłej uwagi.

W EcoTanku dotyczy to również uzupełniania atramentu. Osobie przyzwyczajonej do kartridży butelki mogą kojarzyć się z brudnymi rękami i ryzykiem wlania niewłaściwego koloru do zbiornika. L3351 wykorzystuje udoskonalony system Key Lock z końcówkami dopasowanymi do odpowiednich pojemników. Zbiorniki znajdują się z przodu urządzenia, dzięki czemu ich stan można szybko sprawdzić jednym rzutem oka.

Nowa generacja została też zmniejszona. Według danych producenta L3351 jest około 20 proc. mniejszy objętościowo od poprzednika i zajmuje około 12 proc. mniej miejsca na biurku. W domowych warunkach ma to całkiem praktyczne znaczenie, bo miejsce pracy zwykle już dzielą monitor, laptop, ładowarki, dokumenty i kilka innych urządzeń.

Ciekawą zmianą jest również wymieniany przez użytkownika Maintenance Box, czyli pojemnik gromadzący atrament zużywany podczas czynności konserwacyjnych. W starszych konstrukcjach zapełnienie takiego elementu mogło oznaczać konieczność oddania drukarki do serwisu. W L3351 dostęp znajduje się z przodu urządzenia i użytkownik może wymienić pojemnik samodzielnie.

Uproszczenie obsługi widać także w funkcji Intelligent Print Quality Adjustment. Zamiast ręcznie przechodzić przez test dysz i kolejne etapy wyrównywania głowicy, drukarka może samodzielnie przeanalizować wydruk testowy i pomóc dobrać odpowiednie działania. W L3351 funkcja jest dostępna z poziomu sterownika oraz aplikacji Smart Panel.

Uproszczono również panel sterowania. Mimo że urządzenie nie ma wyświetlacza LCD, otrzymało m.in. przycisk pozwalający wybrać rodzaj używanego nośnika. Ma to ułatwić codzienną obsługę bez konieczności każdorazowego sięgania do komputera czy aplikacji.

Pod obudową pracuje głowica Micro Piezo wykorzystująca technologię Heat-Free. Atrament jest nanoszony w niej bez konieczności podgrzewania elementów drukujących, co pomaga ograniczyć zużycie energii i zmniejsza liczbę podzespołów narażonych na obciążenia związane z wysoką temperaturą.

L3351 drukuje z prędkością do 11 obrazów na minutę w czerni i 6 w kolorze. Przy pojedynczym dokumencie różnica może nie być najważniejszym kryterium wyboru, ale przy regularnym korzystaniu przez kilka osób każda poprawa tempa pracy ma znaczenie.

Producent deklaruje również projektowaną żywotność na poziomie 50 tys. stron, a po rejestracji urządzenia użytkownik może dodatkowo skorzystać z programu wydłużonej gwarancji do trzech lat.

EcoTank L3351 w Promocji Jesiennej Epson

Od początku miesiąca do 30 listopada 2026 r. Epson EcoTank L3351 jest dostępny w ramach Promocji Jesiennej w zestawie przygotowanym z myślą o domowym drukowaniu. Oprócz samego urządzenia pakiet obejmuje dodatkową butelkę czarnego atramentu Epson 103 oraz ryzę A4 Epson Everyday Paper. Całość kosztuje 929 zł brutto, czyli o 144 zł mniej od standardowej ceny zestawu. Na stronie produktowej wystarczy wybrać promocyjny zestaw i dodać go do koszyka – cena naliczy się automatycznie. Jeden użytkownik może kupić jeden zestaw, a oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Dodatkowy czarny atrament przyda się przy codziennych dokumentach i innych wydrukach tekstowych, a dołączony papier pozwala rozpocząć korzystanie z zestawu od razu po jego przygotowaniu. To praktyczne uzupełnienie urządzenia zarówno na co dzień, jak i przy większej liczbie wydruków związanych z jesiennymi i świątecznymi projektami.

Promocja Jesienna Epson trwa do 30 listopada 2026 r. Promocyjny zestaw jest dostępny w sekcji zakupowej na stronie produktowej EcoTank L3351 w polskim sklepie Epson.

Do 30 listopada EcoTank L3351 wraz z dodatkową butelką czarnego atramentu Epson 103 i ryzą papieru A4 Everyday Paper jest dostępny za 929 zł brutto. Szczegóły Promocji Jesiennej i zestawu znajdują się na stronie produktowej urządzenia.

Promocję Jesienną można połączyć z trwającą akcją Epson, w ramach której za zakup EcoTank L3351 przysługuje 100 zł zwrotu. Oznacza to, że po skorzystaniu z obu możliwości koszt zestawu wyniesie ostatecznie 829 zł. Aby otrzymać zwrot, po zakupie należy zarejestrować urządzenie zgodnie z zasadami opisanymi na stronie promocji cashback Epson.

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Marcin Kusz Redaktor Redaktor Spider's Web specjalizujący się w tematyce naukowej. O nowych technologiach zaczął pisać w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później współtworzył treści dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.