Codziennie mijam żywe szlabany na chodnikach. Nauczcie się chodzić

Pięć metrów przed pasami zwalniam niemal do zera, łapię kontakt wzrokowy z kierowcą, podnoszę rękę w podziękowaniu i dopiero przechodzę na drugą stronę. Robię tak na każdym treningu, bo wychodzę z założenia, że ulica wymaga szacunku dla przepisów i fizyki.

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Problem w tym, że gdy tylko wracam z asfaltu na chodnik, wpadam w przestrzeń bezsensu.

Biegam po mieście regularnie, i mam już serdecznie dość. Przez lata wydawało mi się, że największym zagrożeniem dla biegacza są kierowcy traktujący warunkową zieloną strzałkę jak licencję na polowanie balony meteo dziki.

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Myliłem się. Kierowca przynajmniej porusza się po wyznaczonym pasie i w przewidywalnym kierunku. Chyba że to BMW, co ciągle ukazują wypadki.

Prawdziwym nieobliczalnym utrapieniem stali się piesi, którzy chyba w ciągu kilku ostatnich lat zatracili zdolność korzystania z chodnika.

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Bądźmy poważni: poruszanie się po prostym odcinku bruku nie wymaga dyplomu z ruchu drogowego, a jednak dla połowy mijanych przeze mnie przechodniów stanowi wyzwanie ponad siły.

Dlaczego zapomnieliśmy o ruchu prawostronnym?

Pierwszy typ to ofiara algorytmów, czyli człowiek z szyją zgiętą pod kątem czterdziestu pięciu stopni i wzrokiem wbitym w sześciocalowy ekran. Taki delikwent nie idzie przed siebie - on dryfuje.

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Przez dwadzieścia metrów trzyma się prawej krawędzi, po czym bez żadnego ostrzeżenia ścina na lewo, za sekundę ląduje na samym środku i nagle staje w miejscu, bo musi odpisać na wiadomość albo przewinąć kolejną rolkę.

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W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Każdy uczy się tego w podstawówce, zdaje z tego egzamin na kartę rowerową, a potem wsiada za kierownicę i bez problemu trzyma się prawego pasa. Dlaczego więc po wyjściu z samochodu ta sama zasada nagle wyparowuje z głów? Idzie jedna osoba, a swoją chaotyczną, zygzakowatą trasą blokuje całą szerokość traktu.

Egoizm i ramię w ramię

Smartfonowe roztargnienie można jeszcze próbować tłumaczyć cyfrowym uzależnieniem, ale na chodnikach kwitnie coś znacznie gorszego: zwykłe, nieskażone refleksją chamstwo.

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Jeśli tylko są wokół mnie ludzie - zawsze staram się biec skrajnie prawą stroną, blisko krawężnika lub żywopłotu. Nikomu nie przeszkadzać, być uprzejmym dla każdego. Bo po co siać chamstwo, gdy wszyscy możemy koegzystować w pokoju. W teorii.

Problem występuje wtedy, gdy z naprzeciwka idzie para albo dwójka znajomych. Chodnik ma dobre dwa metry szerokości, więc bez trudu zmieścilibyśmy się tam wszyscy, gdyby jedna z tych osób na ułamek sekundy zrobiła pół kroku w tył lub do środka. Zwykły odruch społeczny, czysta logika.

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Nic z tego. Idą ramię w ramię, tworząc żywy szlaban. Widzą mnie z dziesięciu metrów, patrzą prosto w oczy i żaden mięsień im nie drgnie.

Mam do wyboru albo zbiec w błoto na trawniku, albo wyskoczyć na jezdnię pod koła samochodów, bo jaśniepaństwo nie przerwą szyku bojowego nawet na sekundę. O zajmowaniu całego chodnika przez grupę trzech osób nie wspominam.

I dlatego jest tak dobrze

Kiedy wracam do domu, zdejmuję buty i patrzę na zapis trasy, nachodzi mnie jedna prosta myśl. Skoro podczas porannego biegu najbardziej wyprowadza mnie z równowagi facet z nosem w telefonie oraz para blokująca przejście, to znaczy, że żyjemy w naprawdę bezpiecznym i sensownym kraju.

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Po odcięciu całego tego politycznego jazgotu, który sączy się z mediów, nasza codzienność nad Wisłą ułożyła się na tyle wygodnie (minus brak odcinkowych pomiarów prędkości w miejscach, gdzie brum-brumowcy przeginają zdrowo) że możemy wściekać się o chodnikowe savoir-vivre.

I w sumie życzę sobie i wam, żebyśmy za pięć lat wciąż mieli na ulicach wyłącznie tak prozaiczne problemy - choć nie obraziłbym się, gdybyście do tego czasu nauczyli się wreszcie chodzić prawą stroną.

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Miniaturka wygenerowana przy współpracy z NanoBanana

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