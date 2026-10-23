"Zróbcie zapasy na 72 godziny". Brytyjski rząd z niepokojącym apelem do obywateli

Komunikat wydano w ramach nowej kampanii Be Ready, która ma poprawić gotowość gospodarstw domowych na wypadek sytuacji kryzysowych. W jej ramach sekretarz obrony Wes Streeting przedstawił zaktualizowane zalecenia oraz spis rzeczy, w jakie należy się zaopatrzyć. Celem jest przetrwanie 72 godz. bez pomocy z zewnątrz.

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Władze podają, że Wielka Brytania musi przygotować się na zagrożenie terroryzmem sponsorowanym przez państwo ze strony Rosji i innych wrogich mocarstw, których celem jest infrastruktura cywilna i krytyczna.

Terminy takie jak wojna hybrydowa nie oddają w pełni tego, co wolę nazywać terroryzmem sponsorowanym przez państwo. Dlatego w obliczu tych zagrożeń, które nie są hipotetyczne, lecz realne i nie pojawiają się gdzie indziej, lecz coraz częściej u nas, musimy podjąć działania i poważnie potraktować naszą odporność narodową - powiedział minister obrony Wes Streeting.

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To trzeba przygotować, by czuć się bezpieczniej

Rząd Wielkiej Brytanii zaleca wszystkim mieszkańcom kraju zaopatrzenie się w wodę, żywność o długim terminie przydatności, leki i inne artykuły pierwszej potrzeby. Oto dokładna lista:

Woda butelkowana, 9 litrów na osobę.

Żywność o długim terminie przydatności, która nie wymaga gotowania, taka jak konserwy mięsne, owoce lub warzywa w puszkach oraz otwieracz do puszek.

Środek do dezynfekcji rąk i chusteczki nawilżane

Latarka i zapasowe baterie, a także koce, śpiwory i ciepłe ubrania

Powerbank do ładowania telefonu komórkowego.

Radio na baterie lub na korbkę, aby odbierać aktualizacje podczas przerwy w dostawie prądu.

Apteczka pierwszej pomocy i niektóre artykuły pierwszej pomocy) zawierająca takie przedmioty, jak wodoodporne plastry, bandaże, termometr, środek antyseptyczny, płyn do przemywania oczu, sterylne opatrunki i rękawiczki, przylepiec medyczny do opatrunków oraz pęseta.

Gotówkę, dowody osobiste i dokumenty. Zapisać trzeba również ważne numery telefonów i informacje, takie jak regularnie przyjmowane leki i dawki.

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Ludzie muszą również zastanowić się, jak reagować na ataki hybrydowe ze strony Rosji i innych wrogich państw, w tym na cyberataki, które mogą uniemożliwić działanie systemów płatności wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa lub doprowadzić do załamania się łańcuchów dostaw - powiedział Streeting.

Rząd Wielkiej Brytanii radzi też, żeby przygotować domowy plan awaryjny.

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Zastanów się, jaką drogą ucieczki najlepiej uciec z domu na wypadek pożaru. Ustalcie miejsce spotkania z członkami rodziny na wypadek, gdybyście nie mogli wrócić do domu lub skontaktować się ze sobą przez jakiś czas. Wybierzcie miejsca, które łatwo znaleźć i są otwarte dla publiczności w Waszej okolicy - czytamy w poradniku.

Nie chodzi o panikę, lecz o przygotowanie na nieprzewidziane sytuacje

Brytyjski rząd nie twierdzi, że niedobory żywności lub poważne cyberataki są nieuniknione. Kampania Be Ready ma przygotować mieszkańców na sytuacje, w których podstawowe usługi przestają działać, niezależnie od tego, czy przyczyną będzie ekstremalna pogoda, awaria techniczna, cyberatak czy inne zagrożenie.

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To podejście znane również w innych krajach europejskich. Przygotowanie zapasów na trzy dni ma dać gospodarstwom domowym czas na przetrwanie pierwszego okresu zakłóceń i odciążyć służby, które w sytuacji kryzysowej muszą w pierwszej kolejności docierać do osób najbardziej zagrożonych.

Pamiętajmy, że nie trzeba od razu wydawać dużych pieniędzy. Można zacząć od sprawdzenia domowych zapasów, zakupienia kilku produktów z długim terminem przydatności, przygotowania latarki i zapisania ważnych numerów na papierze.

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W sytuacji, w której przestają działać prąd, internet i płatności elektroniczne, nawet tak proste działania mogą znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie.

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