Pociągi staną na godzinę. PKP Intercity wyjaśnia, co się stanie 

Tak, to (prawie) już! Żegnamy czas letni, przechodzimy w tryb zimowy. Optymiści radują się, że w nocy z sobotę na niedzielę pośpimy dłużej, ale realiści nie cieszą się z tej chwilowej korzyści. My wiemy, co to oznacza: szybko zapadający mrok, całe dnie w ciemnościach. Ma to swoje plusy, nie przeczę, ale i tak ciemność już po godzinie 15:00 będzie mnie dobijać przed długie tygodnie.

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O ile skutki zmiany czasu większość odczuwać będzie już w niedzielę za dnia - "na stare byłaby 16:00", "już ciemno?!" - tak w przypadku podróżujących w nocy skutki widoczne będą od razu. "14 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinę na najbliższej stacji, aby utrzymać zgodność z planowanym rozkładem jazdy" - informuje PKP Intercity w komunikacie, zapowiadając nadchodzące przesunięcie zegarków z godziny 3:00 na 2:00.

Jak zaznacza przewoźnik, zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem

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Np. pociąg IC Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna będzie miał postój na stacji Kalisz od przyjazdu o 2:25 czasu letniego do odjazdu o 2:27 czasu zimowego.

IC Uznam / 440 Ursa rel. Chełm – Świnoujście: postój na stacji Środa Wlkp., przyjazd o godz. 2:15 czasu letniego, odjazd o 2:16 czasu zimowego

IC Uznam rel. Świnoujście – Chełm: postój na stacji Jarocin, przyjazd o godz. 2:08 czasu letniego, odjazd o 2:09 czasu zimowego

IC Baltic Express rel. Gdynia Główna – Praha hl.n.: postój na stacji Mogilno, przyjazd o godz. 2:05 czasu letniego, odjazd o 2:06 czasu zimowego

IC Baltic Express rel. Praha hl.n. – Gdynia Główna: postój na stacji Inowrocław, przyjazd o godz. 2:09 czasu letniego, odjazd o 2:10 czasu zimowego

IC Ursa rel. Przemyśl Główny – Berlin Gesundbrunnen: postój na stacji Poznań Główny, przyjazd o godz. 2:22 czasu letniego, odjazd o 3:19 czasu zimowego

IC Ursa rel. Berlin Gesundbrunnen – Przemyśl Główny: postój na stacji Leszno, przyjazd o godz. 2:06 czasu letniego, odjazd o 2:07 czasu zimowego

IC Podhalanin rel. Świnoujście – Zakopane: postój na stacji Piotrków Trybunalski, przyjazd o godz. 2:29 czasu letniego, odjazd o 2:30 czasu zimowego

IC Podhalanin rel. Zakopane - Świnoujście: postój na stacji Łódź Chojny, przyjazd o godz. 2:04 czasu letniego, odjazd o 2:05 czasu zimowego

IC Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna: postój na stacji Kalisz, przyjazd o godz. 2:25 czasu letniego, odjazd o 2:27 czasu zimowego

IC Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia: postój na stacji Sieradz, przyjazd o godz. 2:10 czasu letniego, odjazd o 2:11 czasu zimowego

TLK Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Główna: postój na stacji Częstochowa, przyjazd o godz. 2:16 czasu letniego, odjazd o 2:21 czasu zimowego

TLK Karpaty rel. Gdynia Główna – Zakopane: postój na stacji Myszków, przyjazd o godz. 2:09 czasu letniego, odjazd o 2:10 czasu zimowego

TLK Ustronie rel. Kraków Główny – Kołobrzeg: postój na stacji Warszawa Wschodnia, przyjazd o godz. 2:26 czasu letniego, odjazd o 2:29 czasu zimowego

TLK Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Główny: postój na stacji Ciechanów, przyjazd o godz. 2:15 czasu letniego, odjazd o 2:16 czasu zimowego

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Gdy co roku czytam podobne komunikaty, zawsze mi się marzy: być na pokładzie pociągu, kiedy dochodzi do zmiany czasu

To zawieszenie jest tak interesujące, jakby na moment znalazło się w innej rzeczywistości. Niby wszystko jest jak być powinno, ale jednak inaczej, i trzeba poczekać, aż znowu wróci się do odpowiedniego rytmu. Kiedy doszło do zaćmienia słońca, najbardziej zazdrościłem nie tym, którzy obserwowali zjawisko na żywo np. w Hiszpanii, ale tym, którzy byli najbardziej oderwani - np. przebywali na pokładzie samolotu, będąc niejako wykluczonym z tego, co dzieje się na ziemi. Albo taki sylwester na promie. Można świętować, ale jednak to wszystko dzieje się gdzieś obok i można uznać, że nie dotyczy pasażerów danego statku. Tak przynajmniej to sobie wyobrażam.

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Fantazjuję, bo wiem, że w nocy z soboty na niedzielę jedyną podróż, jaką odbędę, to ta z lewego boku na prawy - i z powrotem. Pewnie gdybym musiał stać godzinę na dworcu już tak bym się z tego zawieszenia nie cieszył i jak najszybciej chciałbym opuścić ten okres bez czasu, w którym wszystko na godzinę stanęło. Mogę więc spokojnie zazdrościć i snuć wizje, co by było gdyby.

Zdjęcie główne: PKP Intercity

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