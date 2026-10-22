Wojsko Polskie szykuje przełom. Jeden "pierścień", by połączyć wszystkie drony

Urządzenie nosi nazwę "wielodomenowy autopilot dla systemów bezzałogowych". Ma umożliwić operatorowi drona manewrowanie różnymi pojazdami bezzałogowymi wykorzystywanymi przez Wojsko Polskie. - Żołnierze podkreślają, że opracowanie jednego uniwersalnego urządzenia przyniesie wiele korzyści. Ma być ono głównym narzędziem sterowania platformami bezzałogowymi w Wojsku Polskim. - podaje Polska Zbrojna.

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Jak to ma działać w praktyce? Autopilot ma być urządzeniem modułowym. Po zamontowaniu różnych nakładek możliwe będzie sterowanie różnymi dronami. Ma to zwiększyć niezależność wojska od technologii różnych producentów i poprawić skuteczność wykonywanych zadań. Jedna stacja naziemna ma być wykorzystywana do sterowania wieloma dronami, jednocześnie np. latającymi i jeżdżącymi.

Jeden autopilot, w miejsce wielu systemów sprawi, że żołnierz wykorzysta posiadane już umiejętności, kompetencje i doświadczenie do sterowania różnymi platformami przy zastosowaniu tego samego interfejsu lub wręcz tej samej naziemnej stacji kontroli - mówi Polsce Zbrojnej płk Grzegorz Polak, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia.

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Wojsko chce ustalić własny standard

Wspólny system sterowania to nie tylko kwestia wygody. W wojsku czas poświęcony na szkolenie ma bezpośrednie znaczenie dla gotowości do działania.

Jeżeli każda platforma bezzałogowa wykorzystuje inny interfejs, procedury i stację kontroli, operator musi poznawać kolejne rozwiązania. Nawet doświadczony żołnierz może potrzebować dodatkowego szkolenia, zanim sprawnie zacznie korzystać z nowego urządzenia.

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Standaryzacja ma ograniczyć ten problem. Jeśli obsługa różnych bezzałogowców będzie opierała się na podobnych zasadach, operator łatwiej przeniesie swoje umiejętności z jednej platformy na drugą.

Żołnierz ma działać niejako intuicyjnie. A więc dostanie do ręki sprzęt uniwersalny, który już zna, na którym był szkolony. Standaryzacja w zakresie sterowania dronami, jaką może przynieść ze sobą autopilot, wymusi też na producentach sprzętu takie zmiany, które sprawią, że będzie on kompatybilny z tym urządzeniem. Będzie to więc równocześnie pewien wyznacznik standardu, którego oczekuje Wojsko Polskie - stwierdził rzecznik Agencji Uzbrojenia.

Drony latające, lądowe i pływające pod wspólną kontrolą

Na współczesnym polu walki drony mogą wykonywać różne zadania. Maszyny latające mogą prowadzić rozpoznanie, obserwować teren i dostarczać informacje o ruchach przeciwnika. Platformy naziemne mogą wspierać działania logistyczne, rozpoznawcze lub wykonywać zadania w niebezpiecznych miejscach. Z kolei jednostki nawodne mogą służyć między innymi do obserwacji akwenów i wykonywania zadań bez narażania załogi.

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Każda z tych platform działa w innym środowisku, ale z punktu widzenia wojska może być elementem jednego zadania. Dron powietrzny wykrywa interesujący obiekt, pojazd naziemny sprawdza wskazany obszar, a jednostka pływająca prowadzi obserwację z poziomu wody.

W takim scenariuszu wspólne narzędzia sterowania mogłyby ułatwić operatorom przechodzenie między platformami i ograniczyć problemy wynikające z niekompatybilnych systemów. Sama integracja sterowania nie wystarczy jednak do pełnej współpracy wszystkich maszyn. Potrzebne są także odpowiednie łącza komunikacyjne, wymiana danych, procedury bezpieczeństwa oraz rozwiązania pozwalające koordynować działania poszczególnych urządzeń.

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Zamiast budować odrębne środowiska obsługi dla każdej nowej maszyny, armia chce stworzyć wspólną podstawę dla różnych typów dronów. Jeśli projekt się powiedzie, żołnierze będą mogli korzystać z bardziej jednolitego systemu sterowania, a wojsko zyska narzędzie ułatwiające integrację sprzętu pochodzącego od różnych producentów.

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