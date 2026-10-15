Wojsko Polskie tworzy Dron Legion. Setki tysięcy cywilów mogą wesprzeć armię

Dron Legion to może być propozycja także dla ciebie. Nie trzeba zakładać munduru, by pomóc polskiej armii przygotować się na współczesną wojnę. Wystarczy doświadczenie w pilotowaniu dronów. W razie zagrożenia może się ono okazać równie cenne jak umiejętności tradycyjnych żołnierzy.

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Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział utworzenie Dron Legionu, czyli formacji skupiającej cywilnych operatorów bezzałogowców. Skala planów jest ogromna. Polska może potrzebować nawet setek tysięcy takich specjalistów.

Drony i przede wszystkim umiejętność ich sprawnego pilotowania to doświadczenie na wagę złota. Drony przebojem wdarły się do wojska. Jednak korzysta z nich nie tylko armia. Setki tysięcy osób posiada takie urządzenia i umiejętności ich pilotowania i obsługiwania wykorzystując je do celów prywatnych, czy komercyjnych. Polska chce wykorzystać doświadczenie osób, które już potrafią obsługiwać drony.

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Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział utworzenie Dron Legionu, czyli inicjatywy mającej połączyć cywilnych operatorów bezzałogowców z potrzebami Wojska Polskiego.

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Dron Legion już niedługo

Szef MON poinformował, że zadanie przygotowania przedsięwzięcia otrzymał gen. Bartoszek. Do udziału w nowej inicjatywie mają być zachęcani między innymi pasjonaci dronów, strażacy ochotnicy oraz osoby zaangażowane w obronę cywilną. Istotne będą przede wszystkim praktyczne umiejętności i doświadczenie w obsłudze bezzałogowców, a także posiadane certyfikaty.

Proszę, zgłaszajcie się już niedługo do Dron Legionu. Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest doświadczenie z Ukrainy. Każda drużyna w Wojsku Polskim będzie wyposażona w drony. Każda jednostka musi mieć zdolności do operowania dronami - zaapelował minister.

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Na razie nie podano jednak konkretnej daty rozpoczęcia naboru ani szczegółowych zasad uczestnictwa. Nie wiadomo również, jak dokładnie będzie wyglądało przydzielanie cywilnych operatorów do zadań związanych z obronnością. Zapowiedź ministra pokazuje jednak, że wojsko chce szerzej korzystać z kompetencji osób, które nie noszą wojskowego munduru.

Cywilni operatorzy nie muszą zaczynać od zera

Polska ma już dużą grupę osób posiadających formalne kwalifikacje do obsługi dronów. Jak informował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w kraju jest ponad 560 tys. certyfikowanych operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

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To jednak nie wszystko. Tylko w przyszłym roku szkoleniem z obsługi dronów objętych zostanie 33 tys. uczniów uczęszczających do 500 oddziałów szkół mundurowych. Po ukończeniu kursu uczestnicy mają przystąpić do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Zaplecze już więc istnieje. Nie oznacza jednak, że wszyscy ci ludzie są przygotowani do wykonywania zadań wojskowych. Certyfikat operatora cywilnego potwierdza określone kompetencje bezpiecznego wykonywania lotów. Pamiętać jednak trzeba, że dokument taki nie zastępuje szkolenia z wojskowego rozpoznania, współdziałania z oddziałami czy funkcjonowania w warunkach bojowych. Umiejętności działania w trakcie gorączki i ognia prawdziwej bitwy to zupełnie inna sprawa.

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Dron Legion mógłby jednak stać się sposobem na wykorzystanie już istniejących umiejętności i rozwijanie ich w kierunku potrzeb obronnych państwa. Cywilni operatorzy nie musieliby zaczynać od zera.

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Podobny model współpracy funkcjonuje już w innych obszarach. Cyber Legion skupia specjalistów, którzy mogą wspierać działania związane z cyberbezpieczeństwem, natomiast Med Legion wiąże się z wykorzystaniem kompetencji medycznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności.

Dron Legion ma rozwijać tę samą ideę, państwo chce korzystać z bezcennej wiedzy i doświadczenia obywateli funkcjonujących na co dzień poza tradycyjnymi strukturami wojska.

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Jak widać drony przestały być wyłącznie gadżetami dla pasjonatów technologii. Stały się ważnym narzędziem rozpoznania i walki, a umiejętność ich obsługi może mieć coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Dron Legion ma połączyć ten cywilny potencjał z potrzebami wojska.

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