Trzecia fregata Miecznik już powstaje. Huragan będzie miał prawie 139 m długości

Blok dziobowy stanowi jeden z kluczowych elementów konstrukcji fregaty. Obejmuje przednią część okrętu, która podczas żeglugi przecina fale i musi wytrzymywać znaczne obciążenia. W trakcie budowy takiego segmentu powstają również konstrukcje wewnętrzne, fundamenty pod wyposażenie oraz elementy niezbędne do późniejszego montażu kolejnych części jednostki.

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Blok dziobowy fregaty Wicher

Blok dziobowy fregaty wielozadaniowej z programu Miecznik ma masę 1084,5 t, długość 61,95 m i wysokości 16,28 m. Na blok składają się konstrukcja kadłuba (810,6 t), urządzenia (39,7 t), ślusarka (27,1 t), wyposażenie fundamentów (8,8 t) oraz podbudowa (198,2 t).

Po zakończeniu prac blok zostanie przetransportowany kanałem portowym do pobliskiej PGZ Stoczni Wojennej. To tam będzie kontynuowana budowa fregaty. Na przyszły miesiąc zaplanowano położenie stępki ORP Huragan.

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Miecznik to trzy fregaty dla polskiej floty

Program Miecznik zakłada budowę trzech fregat wielozadaniowych: ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Za realizację projektu odpowiada konsorcjum PGZ-Miecznik, tworzone przez Polską Grupę Zbrojeniową oraz PGZ Stocznię Wojenną, która pełni funkcję głównego wykonawcy i integratora programu.

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W przedsięwzięcie zaangażowane są również polskie stocznie Crist i Remontowa Nauta, a także zagraniczni partnerzy technologiczni - brytyjskie firmy Babcock International, Thales UK i MBDA UK. Ich udział wiąże się z wykorzystaniem projektu okrętu oraz technologii potrzebnych do stworzenia nowoczesnej jednostki bojowej.

Podstawą konstrukcji jest brytyjski projekt Arrowhead 140, dostosowany do wymagań polskiej Marynarki Wojennej. Każda z fregat będzie miała niemal 139 m długości, a jej wyporność sięgnie około 7000 t.

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Według założeń projektu okręty osiągną prędkość do 28 węzłów, czyli około 52 km/h. Ich zasięg operacyjny ma wynosić 8000 mil morskich, co odpowiada mniej więcej 14 800 km.

Załoga każdej fregaty ma liczyć około 120 oficerów, podoficerów i marynarzy. Na pokładzie przewidziano również miejsce dla kolejnych 60 osób, na przykład żołnierzy wojsk specjalnych.

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Wicher już na wodzie

Program Miecznik jest realizowany etapami, a prace nad trzema okrętami postępują równolegle. Pierwsza fregata, ORP Wicher, została ochrzczona i zwodowana w sierpniu 2026 r. Wodowanie oznacza, że kadłub trafia na wodę, ale nie jest równoznaczne z zakończeniem budowy. Po tym wydarzeniu nadal trzeba prowadzić prace wyposażeniowe, integrować systemy oraz przygotować okręt do prób.

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Zgodnie z przedstawionym harmonogramem ORP Wicher ma wejść do służby w 2029 r. W przypadku drugiej fregaty, przyszłego ORP Burza, prace rozpoczęły się w maju 2025 r., a położenie stępki nastąpiło w grudniu tego samego roku. Wodowanie jednostki planowane jest na wrzesień 2027 r., a jej wejście do służby na 2030 r.

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Trzecia fregata, ORP Huragan, jest obecnie na wczesnym etapie budowy. Rozpoczęcie prac nad blokiem dziobowym w stoczni Crist oraz planowane położenie stępki w PGZ Stoczni Wojennej mają przybliżyć projekt do kolejnych etapów. Wodowanie Huragana przewidziano na 2028 r., natomiast wejście okrętu do służby ma nastąpić w 2031 r.

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, w ciągu kilku lat Polska otrzyma trzy nowoczesne fregaty zbudowane na bazie brytyjskiego projektu, ale dostosowane do krajowych wymagań.

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