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Szkoła ma być gotowa na kryzys. Rząd przeszkoli nauczycieli i uczniów

Możemy tylko dywagować: lepiej późno niż wcale czy jednak fakt, że to wszystko dzieje się dopiero teraz, powinien smucić. 

Adam Bednarek
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szkola
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Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało przeszkolenie 7,5 tys. dyrektorów szkół i przedszkoli z procedur bezpieczeństwa. Na konferencji, której tematem była procedura przygotowania i reagowania podczas zagrożenia atakiem z powietrza, ogłoszono także, że jeszcze w tym roku w każdej szkole zorganizowane zostanie przynajmniej jedno spotkanie społeczności szkolnej z przedstawicielem służb dotyczące procedur bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. 

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- W zeszłym tygodniu do wszystkich dyrektorów szkół został wysłany poradnik, który zawiera instrukcje reagowania na alerty RCB i sygnały alarmowe. To też wskazówki, jak przygotować najbliższe otoczenie na sytuacje zagrożenia - mówił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, cytowany przez PAP. 

Szef resortu zapowiedział uruchomienie specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem straży pożarnej i policji. Jak dodał, dyrektorzy szkół mogą liczyć na wsparcie służb "nie tylko w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, ale także w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych". 

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17 października w szkołach odbędzie się trening rodzinnego reagowania

W szkoleniu będą mogły wziąć udział całe rodziny. W planach jest również przeszkolenie dzieci przedszkolnych w zakresie ochrony ludności. Służby mają skupić się na przećwiczeniu ewakuacji.   

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Wcześniej w rozmowie z Radiem Zet wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz stwierdziła, że jej zdaniem w szkołach powinna się odbywać więcej niż jedna próbna ewakuacja. W ich trakcie dyrektorzy mogliby testować "różne warianty ewakuacji". 

Musi się odbyć co najmniej jedna w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Ja uważam, że powinno się odbywać ich więcej - przyznała. 

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Podczas konferencji ministra edukacji Barbara Nowacka przypomniała, że w ramach Reformy Kompas Jutra od 1 września jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na omówienie działań patriotycznych lub związanych z obronnością.  

Zdjęcie główne: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

Adam Bednarek
Redaktor

W Spider’s Web od kwietnia 2021 zajmuje się tematami związanymi z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska, architekturą, miastami przyszłości, transportem publicznym z pociągami na czele i, rzecz jasna, wpływem technologii na nasze zwykłe życie. Zaczynał od pisania o grach – przede wszystkim w serwisie gamezilla.pl, z przerwą na gram.pl. Następnie zajął się opisywaniem technologii, robiąc to w takich portalach jak next.gazeta.pl, a potem serwisach technologicznych grupy WP (tech.wp.pl, dobreprogramy.pl, gadżetomania.pl – będąc redaktorem prowadzącym – czy polygamia.pl). Prywatnie fan Morrisseya, morza, bloków z wielkiej płyty i dziwnych budynków, o których zdarza mu się zresztą pisać.

Tagi:
kryzysSzkoła
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