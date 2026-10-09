Szkoła ma być gotowa na kryzys. Rząd przeszkoli nauczycieli i uczniów
Możemy tylko dywagować: lepiej późno niż wcale czy jednak fakt, że to wszystko dzieje się dopiero teraz, powinien smucić.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało przeszkolenie 7,5 tys. dyrektorów szkół i przedszkoli z procedur bezpieczeństwa. Na konferencji, której tematem była procedura przygotowania i reagowania podczas zagrożenia atakiem z powietrza, ogłoszono także, że jeszcze w tym roku w każdej szkole zorganizowane zostanie przynajmniej jedno spotkanie społeczności szkolnej z przedstawicielem służb dotyczące procedur bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.
- W zeszłym tygodniu do wszystkich dyrektorów szkół został wysłany poradnik, który zawiera instrukcje reagowania na alerty RCB i sygnały alarmowe. To też wskazówki, jak przygotować najbliższe otoczenie na sytuacje zagrożenia - mówił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, cytowany przez PAP.
Szef resortu zapowiedział uruchomienie specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem straży pożarnej i policji. Jak dodał, dyrektorzy szkół mogą liczyć na wsparcie służb "nie tylko w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, ale także w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych".
17 października w szkołach odbędzie się trening rodzinnego reagowania
W szkoleniu będą mogły wziąć udział całe rodziny. W planach jest również przeszkolenie dzieci przedszkolnych w zakresie ochrony ludności. Służby mają skupić się na przećwiczeniu ewakuacji.
Wcześniej w rozmowie z Radiem Zet wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz stwierdziła, że jej zdaniem w szkołach powinna się odbywać więcej niż jedna próbna ewakuacja. W ich trakcie dyrektorzy mogliby testować "różne warianty ewakuacji".
Musi się odbyć co najmniej jedna w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Ja uważam, że powinno się odbywać ich więcej - przyznała.
Podczas konferencji ministra edukacji Barbara Nowacka przypomniała, że w ramach Reformy Kompas Jutra od 1 września jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na omówienie działań patriotycznych lub związanych z obronnością.
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