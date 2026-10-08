Wycieki danych Polaków. Rząd kończy z pobłażaniem i wskaże palcem winnych

Ostatnie tygodnie to liczne wycieki - najgłośniejszy z nich, dotyczący firmy MyDr, to nawet 18 mln wykradzionych danych. W międzyczasie doszedł do tego jeszcze atak na Medyc oraz na firmę stojącą za aplikacją, z której korzystają gabinety stomatologiczne, a także dostawcę oprogramowania dla dentystów.

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Niedawno zaatakowano portal wakacje.pl, przechwytując dane paszportowe Polaków, a także firmę Legimi. W tym przypadku ofiarami są jednak "tylko" autorzy, a incydent dotyczy 183 osób, jak poinformował Sekurak. Skala jest więc znacznie mniejsza, lecz czarna seria trwa.

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Rząd w końcu się zdenerwował

W trakcie Cyber24 Days minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zadeklarował, że po atakach na firmy, które "nie dbają o swoje cyberbezpieczeństwo", zmieni się podejście państwa.

Dotychczasowa strategia, polegająca na dofinansowaniach na wzmacnianie cyberbezpieczeństwa i transformację cyfrową, według szefa resortu ewidentnie się nie sprawdziła.

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(...) polskie firmy za cenę zaniedbań nie inwestowały w swoje cyberbezpieczeństwo. Więc nowa doktryna będzie taka: będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów. Będziemy nazywać sprawy po imieniu i będziemy po prostu przed atakiem, przed sytuacją krytyczną, pokazywać jak bardzo polski rynek, w każdym obszarze państwa, od sportu i rolnictwa przez administracyjne wsparcie, po sektor medyczny, nie zabezpieczył swoich klientów - zadeklarował szef Ministerstwa Cyfryzacji, cytowany przez PAP.

Z kolei minister energii Miłosz Motyka dodał, że ewentualne zaniedbania mogą przynieść nie tylko olbrzymie finansowe straty, ale też zagrozić ludzkiemu życiu.

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A brak bezpieczeństwa energetycznego, brak możliwość funkcjonowania szpitali, kluczowych placówek z punktu widzenia życia i zdrowia, będzie kosztował także brak zaufania do państwa, (...) będzie kosztował ludzkie życie - podkreślił.

Gawkowski zwrócił uwagę na "realną odpowiedzialność po stronie sektora prywatnego"

Szef resortu podkreślił, że cyberbezpieczeństwo nie może być na końcu listy wydatków firmy ani być wyłącznie zadaniem działu IT.

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- To odpowiedzialność właścicieli, zarządów i rad nadzorczych. Państwo będzie pomagać, zapewniać wsparcie, rekomendacje i środki finansowe, ale nie zastąpi przedsiębiorców w zabezpieczaniu ich systemów i danych klientów. Nie możemy czekać z inwestycjami do momentu, gdy dojdzie do ataku - wtedy często jest już za późno - stwierdził szef resortu.

Święte słowa. Szkoda, że padają w momencie, kiedy do olbrzymich wycieków już doszło. Do znudzenia możemy powtarzać, że mądry Polak po szkodzie. Oby kolejnych tym razem nie było.

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