Potężny wyciek danych Polaków. Jest gorzej niż podejrzewano

Jeszcze nie do końca wyjaśniona została sprawa wycieku ponad 18 mln danych Polaków, a już mamy do czynienia z kolejnym bardzo poważnym incydentem. Jak pisaliśmy, doszło do cyberataku na oprogramowanie Medyc, wykorzystywane przez placówki medyczne w Polsce.

Jak wynika z jednego z opublikowanych komunikatów imiona, nazwiska oraz numery PESEL były przechowywane w formie zaszyfrowanej. Jednocześnie dostawca miał zalecić przyjęcie założenia, że dane te były łatwe do odszyfrowania, a więc należy traktować je tak, jakby napastnicy uzyskali do nich dostęp w postaci jawnej - wyjaśniał Maciej Gajewski.

Serwis Zaufana Trzecia Strona ostrożnie szacował, że wyciek może dotyczyć nawet miliona osób. Niestety, wiele wskazuje na to, że jest gorzej niż podejrzewano. Ten sam portal informuje o komunikacie grupy występującej pod pseudonimem "fingerprint". Sprawcy ataku twierdzą, że wykradziono dane przeszło 5 mln pacjentów.

Co więcej, mieli też wejść w posiadanie 8 mln zdjęć

Inne źródło Zaufanej Trzeciej Strony potwierdziło, że wykradziono "kompletną bazę danych, prowadzoną od początku działalności firmy, sięgającą do 7 lat wstecz". Według informacji serwisu zdjęcia, o których mowa, "mogą przedstawiać pacjentów w negliżu".

Nie jest jednak jasne, czy wszystkie zdjęcia, które wyciekły, są aż tak prywatne.

Zaufana Trzecia Strona potwierdza, że wykradzione dane nie zostały póki co opublikowane. Podobnie było w przypadku incydentu w firmie MyDr. Tamte informacje, przynajmniej do tej pory, nie zostały upublicznione ani wystawione na sprzedaż.

W czwartkowy wieczór minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że do akcji wkroczyło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

"W przypadku naruszenia jakiejkolwiek procedury bezpieczeństwa przez prywatną firmę, będą wyciągnięte bezwzględne konsekwencje" - zapewnił szef resortu.

Niestety kolejny tak poważny incydent związany z medycznymi placówkami pokazuje, że do tematu cyberbezpieczeństwa podchodzono nierozważnie. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało niedawno tzw. cyber-piątkę, która ma wzmocnić bezpieczeństwo danych obywateli i ograniczyć ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania.

- Firmy i instytucje masowo obracające wrażliwymi danymi Polaków wezmą na siebie większą odpowiedzialność, niezależnie od ich roli. Pogoń za zyskiem czy brzmienie umowy między prywatnymi podmiotami nie może być usprawiedliwieniem dla zaniedbań w cyberbezpieczeństwie. Takie sytuacje jak ostatnia kradzież danych z prywatnej firmy wymagają reakcji i zmian w prawie – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Szkoda, że do zmian jak zwykle musi dochodzić po szkodzie. W tym przypadku - bardzo poważnej.

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