Przestań narzekać na alerty. W RCB pracują zmęczeni i słabo opłacani ludzie

Sytuacja była naprawdę kuriozalna. Województwo lubuskie dostało alert przeznaczony dla województwa lubelskiego. Pojawiły się setki memów, sam nawet popełniłem wpis na ten temat, bo stoję na stanowisku, że alerty RCB powinny być inaczej wysyłane, wtedy, gdy naprawdę dochodzi do zagrożenia, a nie tego, że kilka tysięcy kilometrów dalej na wschód gdzieś spadł dron. Drony spadają tam od 4,5 roku, więc dla większości z nas nic się nie zmieniło. Tutaj możecie przeczytać o wczorajszej sytuacji:

Od razu pojawiły się żądania wyciągnięcia odpowiedzialności za fałszywy alarm. Internet chciał krwi, politycy zaczęli zbijać kapitał na incydencie, a my zastanawialiśmy się w redakcji, czy to nie jest kwestia ułomnego interfejsu do obsługi alertów. Wiecie, takiego, że wybierasz z listy województwo, a lubuskie i lubelskie znajdują się na takich listach obok siebie. Tymczasem jeden z posłów udał się do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z kontrolą poselską, która mnie przeraziła.

Kontrola poselska pokazała skalę dramatu

Udał się na nią były Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński. O jej wynikach poinformował na platformie X:

Przeczytajcie to dokładnie. 3 osoby pełnią 24-godzinny dyżur, To one odpowiadają za wysyłkę Alertów RCB. Przy każdym alercie obowiązuje zasada dwóch par oczu, czyli jedna osoba weryfikuje to, co robi druga. Według posła Cieszyńskiego oznacza to, że podczas takiego dyżuru każda osoba pracuje średnio 16 godzin. Wczorajsza pomyłka nastąpiła po ponad 9 godzinach pracy, więc nie jest wykluczone, że pracownicy byli po prostu przemęczeni. I tu trudno się nie zgodzić, bo RCB nie zajmuje się tylko wysyłaniem komunikatów, ale monitorowaniem zagrożeń w skali całego kraju, nie tylko związanych z atakami na Ukrainę.

Jednocześnie według posła Cieszyńskiego dopiero niedawno wystąpiono o zwiększenie obsady. Sprawdziłem na stronie RCB zakładkę praca i faktycznie mamy kilkanaście otwartych naborów na różne stanowiska. Pensje jak na taką odpowiedzialność nie należą do wysokich, bo mówimy o 9-11 tys. zł brutto. Trochę to przerażające. W końcu mówimy o instytucji, która ma w zakresie czynności wpisane zarządzanie kryzysowe w całym państwie.

Chciałem poznać stanowisku RCB w tej sprawie, wysłałem pytania o to, jak wygląda kwestia dyżurów, ale niestety do momentu ukazania się tego artykułu nie dostałem odpowiedzi. Jeżeli się uda, to zaktualizujemy wpis.

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