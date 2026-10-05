600 pociągów dziennie i kursy co godzinę. Jest pięknie, ale szykują się trudne dni na kolei

W rozmowie z PAP prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przewiduje, że w tym roku przewoźnik przewiezie między 96 a 98 mln pasażerów. To rzecz jasna więcej niż przed rokiem - w 2025 r. liczba obsłużonych podróżnych wyniosła 89,2 mln - ale też więcej niż samo PKP Intercity prognozowało.

- To będzie więcej, niż zaplanowaliśmy. To będzie wyraźnie powyżej 40 proc. odnosząc to na przykład do 2023 roku - zaznaczył szef przewoźnika.

Podróżnych przybywa, bo rośnie też liczba opcji. W porównaniu do 2023 r. połączeń jest o ponad 30 proc. więcej.

Jeszcze w tym roku PKP Intercity uruchamiać będzie ok. 600 połączeń dziennie

Póki co spółka wypuszcza 530 połączeń dziennie, a w sezonie letnim było to 560. Kolejna porcja dojdzie w grudniu, wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu jazdy.

Zmierzamy do tego, by pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach np. co godzinę. Na przykład na trasie Łomża - Warszawa planujemy uruchomić sześć nowych par pociągów dziennie. Tych zmian będzie bardzo dużo - deklaruje Malinowski.

Szczegóły nt. zimowego rozkładu jazdy mamy poznać jeszcze w tym miesiącu.

Remont w Warszawie może odbić się na punktualności pociągów

PKP Intercity zdaje sobie sprawę, że ruszająca niedługo modernizacja stacji Warszawa Wschodnia może wpłynąć na ruch pociągów. "Przewidujemy utrudnienia dla pasażerów, na które nie mamy wpływu" - wprost ocenia szef przewoźnika.

Inwestycja, ogłoszona w czerwcu, ma skupić się "przede wszystkim na przebudowie siedmiu peronów na stacji", jak zapowiadała spółka Polskie Linie Kolejowe. Wszystkie będą zadaszone i będą miały ujednoliconą wysokość, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. "Komfort korzystania ze stacji poprawi nowoczesny system informacji pasażerskiej z elektronicznymi wyświetlaczami i nagłośnieniem" - wyjaśniono.

Jak zapowiadano latem, remont podzielono na dwa etapy. W trakcie modernizacji peronów 1-4 ruch pociągów dalekobieżnych na stacji Warszawa Wschodnia będzie częściowo ograniczony. Pociągi w kierunku Terespola oraz niektóre pociągi do Lublina będą rozpoczynać i kończyć bieg na peronie 5. Pozostałe będą skierowane do stacji Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna. Wybrane pociągi Intercity będą mogły korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla ruchu podmiejskiego. Z kolei drugi etap zakłada, że w czasie modernizacji peronów 5-7 pociągi podmiejskie pojadą z Warszawy Wschodniej przez tzw. bypass kolejowy do Warszawa Stadion, a następnie dalej przez Warszawę Powiśle i Warszawę Śródmieście. Pociągi dalekobieżne nadal będą korzystać ze stacji Warszawa Gdańska.

"Takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko zakłóceń i zwiększyć przewidywalność podróży dla pasażerów" - ogłaszało PLK.

Wcześniej zapowiadano, że prace zaczną się w grudniu. Stołeczna "Wyborcza" przed kilkoma dniami donosiła, że modernizacja dworca Warszawa Wschodnia rozpocznie się jednak w drugiej połowie stycznia. Przyczyna to właśnie wzmożony ruch na kolei w grudniu, związany z okresem świąteczno-noworocznym. Na budowach to zaś "martwy okres", jak określił Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. "Lepiej, żeby wykonawca zaczął inwestycję z dużym zaangażowaniem, a nie na pół gwizdka" - wyjaśnił warszawskiej "Wyborczej".

Tak czy siak remont kiedyś się zacznie i już teraz warto mieć świadomość, że może wpłynąć na podróże. Dobra wiadomość jest jednak taka, że liczba połączeń rośnie, więc będzie można sobie to jakoś osłodzić.

Zdjęcie główne: wizualizacja nowej stacji Warszawa Wschodnia, PLK

Ładowanie...