PKP Intercity pokazuje piętrowe pociągi. Postarali się

PKP Intercity poinformowało, że projekt piętrowych pociągów został dopracowany. Jak wyjaśnił przewoźnik, całości nadano "prostszą, bardziej nowoczesną formę". Poziome linie mają podkreślać sylwetkę składu, natomiast "drzwi i oświetlenie tworzą spójną kompozycję".

Teraz pracujemy nad wnętrzem i rozwiązaniami dla pasażerów. Pociągi powstaną w polskich zakładach ALSTOM w Chorzowie i Nadarzynie. Pierwsze mają trafić do nas w 2029 roku, a do 2032 roku nasza flota powiększy się o 42 takie pojazdy - zapowiada przewoźnik.

Na krótkim filmiku, przypominającym zwiastun gry, możemy zobaczyć wizualizację pociągów. To rzecz jasna nie to samo, co widok składu na żywo czy chociaż zdjęcia, ale pociągi dopiero powstają, więc musimy zadowolić się tym, co jest.

Piętrus od PKP Intercity wygląda dość… futurystycznie

Wręcz militarnie, wojskowo - mimo zupełnie innych barw. Może to kwestia filmu, a na żywo efekt będzie inny. Zresztą mam wrażenie, że z pociągami piętrowymi trochę tak jest. Nawet na zdjęciach są dość surowe, a dopiero stojąc na peronie dostrzec można ich smukłość czy przestrzenne okna.

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Niedawno obserwowałem niemieckie wagony piętrowe i choć widać było, że są dość leciwe i niezadbane, to i tak robiły efekt. Aż chciałoby się wsiąść i pojechać, obserwując wszystko z góry.

Piętrowe pociągi PKP Interciy zaoferują łącznie ponad 550 miejsc siedzących oraz możliwość jazdy w trakcji podwójnej. Przewoźnik zapowiadał, że piętrowe pociągi o prędkości 200 km/h wykorzysta do obsługi popularnych tras, m.in. z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola.

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