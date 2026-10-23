Okulary posła Sachajko. Co potrafi i ile kosztuje sejmowy cud techniki?

Na nietypowe wyposażenie posła Jarosława Sachajki zwrócił uwagę autor kanału metakognita. Analizując nagrania z Sejmu, rozpoznał na twarzy parlamentarzysty inteligentne okulary Even Realities G2, a na jego palcu pierścień R1 Smart Ring.

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Nagranie autora kanału udostępnił następnie sam Sachajko na swoim profilu na Facebooku. O urządzeniach zrobiło się głośno także za sprawą posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego, który opublikował na platformie X zdjęcie parlamentarzysty przemawiającego z sejmowej mównicy.

Nie mogłem się powstrzymać i przy okazji tekstu o okularach Even Realities G2 musiałem wkleić tego mema. Drugi, na końcu tekstu.

Zagadka kim jest człowiek prompter na sejmowej mównicy mówiący, czytający wniosek formalny z elektronicznych okularów? Podpowiem jedynie, że zdradza go zielona poświata - napisał Zembaczyński.

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Ta uwaga jest o tyle ciekawa, że producent Even Realities rzeczywiście reklamuje model G2 jako okulary z funkcją telepromptera. To urządzenie zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł czytać przygotowany wcześniej tekst, nie spuszczając wzroku z rozmówcy ani publiczności. Nie musi przy tym zerkać na kartkę, ekran smartfona czy monitor ustawiony przed mównicą.

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Even Realities G2, tekst, który widzisz tylko ty

Na pierwszy rzut oka Even Realities G2 wyglądają jak zwykłe okulary korekcyjne. Nie mają wielkich oprawek, wysuniętych kamer ani ekranów przypominających te ze smartfonów. Cała sztuczka kryje się w technologii optycznej, dzięki której cyfrowy tekst pojawia się bezpośrednio w polu widzenia użytkownika, a jednocześnie można normalnie obserwować otoczenie.

Producent wykorzystuje wyświetlacze Micro LED oraz technologię falowodów optycznych. Światło z miniaturowego wyświetlacza jest kierowane przez specjalną strukturę optyczną w soczewce do oka użytkownika.

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Dzięki temu tekst wygląda jak unoszący się przed oczami, zamiast zasłaniać cały obraz niczym ekran telefonu. Oba szkła mają własny monochromatyczny wyświetlacz, który prezentuje informacje w kolorze zielonym.

Informacje wyświetlane ta okularach Even Realities G2.

Wyświetlacz ma rozdzielczość 640 × 350 pikseli, częstotliwość odświeżania 60 Hz i maksymalną jasność 1200 nitów. Pole widzenia samego obrazu cyfrowego wynosi 27,5 stopnia. Producent deklaruje również przepuszczalność światła na poziomie 98 proc., co pozwala zachować kontakt wzrokowy z otoczeniem. Okulary wykonane są ze stopu magnezu i tytanu ważą zaledwie 36 g, więc ich konstrukcja nie odbiega znacząco od typowych oprawek.

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Okulary mają wbudowane cztery mikrofony, a na pełnym ładowaniu działają dwa dni. Zasilone do pełna etui pozwala na siedem cykli ładowania. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.4. Okulary Even Realities G2 nie mają wbudowanego aparatu, ani kamery.

Tłumaczą i pokazują drogę

Najciekawsza z punktu widzenia sejmowych wystąpień jest funkcja Teleprompt. Użytkownik może zaimportować przygotowany wcześniej tekst, na przykład z pliku PDF, Word lub TXT, a następnie wyświetlić go na szkłach.

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Nie musi już zapamiętywać całej wypowiedzi ani co chwilę opuszczać wzroku, by odnaleźć właściwy fragment na kartce.

Co więcej, tekst może przewijać się w różnym tempie. W trybie automatycznym użytkownik ustawia stałą szybkość przewijania, a w trybie wspomaganym przez sztuczną inteligencję system dopasowuje tempo do sposobu mówienia.

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Dostępne jest również sterowanie ręczne. To przydatne rozwiązanie, gdy przemawiający robi dłuższą pauzę, chce zaakcentować ważną myśl albo musi wrócić do wcześniejszego fragmentu.

Okulary Even Realities G2 mają też funkcję przechwytywania i transkrypcji rozmów w czasie rzeczywistym oraz tworzenia podsumowań w aplikacji. Do tego dochodzi tłumaczenie w czasie rzeczywistym i pokazywanie przetłumaczonego tekstu na soczewkach (to jak w Cyberpunk 2077).

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Nawigacja wyświetlana na okularach Even Realities G2.

Wśród możliwości okularów przydatne są zapewne także nawigacja i powiadomienia. Proste wskazówki nawigacyjne (współpracujące z Mapami Google), powiadomienia z kalendarza i przypomnienia wyświetlana są również na szkłach.

Pierścień Even R1, pilot ukryty na palcu

Same okulary można obsługiwać za pomocą dotykowych paneli umieszczonych na zausznikach oraz poleceń głosowych. W przypadku dłuższej wypowiedzi wygodniejsze może być jednak sterowanie za pomocą drugiego urządzenia, które zauważono u Jarosława Sachajki.

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Even R1 Smart Ring to inteligentny pierścień współpracujący z okularami G2. Z zewnątrz nie przypomina rozbudowanego pilota. Jego powierzchnia dotykowa pozwala jednak wydawać polecenia bez wyciągania telefonu i bez wykonywania wyraźnych ruchów ręką.

Użytkownik może przewijać tekst, przechodzić między ekranami i wybierać wyświetlane informacje, korzystając z dotknięć oraz gestów przesuwania palcem. Przy czytaniu przemówienia wystarczy więc dyskretny ruch dłonią, aby okulary pokazały kolejny fragment tekstu. Nie trzeba dotykać oprawek ani odrywać rąk od gestykulacji na dłużej, niż jest to konieczne.

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...i zapowiedziany wcześniej drugi mem.

R1 nie jest wyłącznie pilotem do okularów. Ma także funkcje monitorowania aktywności i wybranych parametrów organizmu. Potrafi śledzić między innymi tętno, zmienność rytmu zatokowego serca (HRV), poziom natlenienia krwi, trendy temperatury skóry, sen oraz codzienną aktywność.

Dane można później przeglądać w aplikacji Even Realities. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń tego typu, pomiary służą do obserwowania ogólnych trendów, a nie do stawiania diagnoz medycznych.

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Polskie sklepy oferują okulary Even Realities G2 w cenie 3299,99 zł. Pierścień R1 Smart Ring kosztuje około 1245 zł. Oznacza to, że za komplet trzeba zapłacić mniej więcej 4545 zł. Ceny mogą się różnić w zależności od sklepu, wariantu oprawek oraz dostępności produktu.

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