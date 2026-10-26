Jest nowy plan powrotu na Księżyc. Daty, które przejdą do historii

Administrator NASA Jared Isaacman potwierdził, że agencja wciąż jest na dobrej drodze do misji Artemis III. Ma mieć ona miejsce w 2027 r. i będzie próbą generalną przed lądowaniem człowieka na Księżycu. Dwutygodniowa misja z udziałem czterech astronautów będzie ograniczona do orbity wokół Ziemi. W ramach ćwiczeń astronauci przeprowadzą dokowanie z lądownikami księżycowymi Elona Muska i Jeffa Bezosa.

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Isaacman, powiedział również, że misja Artemis IV, pierwsze lądowanie astronautów NASA na Księżycu od czasów programu Apollo, nadal jest planowane na 2028 r. NASA nie wybrało jednak wciąż dostawcy lądownika księżycowego i będzie trzymać się "otwartych opcji tak długo, jak to możliwe", zanim podejmie decyzję decydując pomiędzy SpaceX a Blue Origin.

Misja Artemis III, czyli próba generalna na orbicie

Oba lądowniki zostaną wystrzelone latem przyszłego roku, aby umożliwić astronautom ćwiczenie dokowania z kapsułą Orion NASA. Na pokładzie statku Orion znajdzie się czworo astronautów: Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas oraz włoski astronauta Luca Parmitano. Będzie to misja Artemis III.

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Misja będzie wymagała trzech startów w krótkich odstępach czasu z Przylądka Canaveral. Orion zadokuje najpierw do Blue Ghost firmy Blue Origin, około 430 km nad Ziemią, a następnie do Starship firmy SpaceX na nieco niższej orbicie.

Lądownik księżycowy SpaceX

Nowy wyścig kosmiczny, którego celem jest lądowanie astronautów na Księżycu, wyścig z Chinami, będzie znacznie bardziej zacięty, niż kiedykolwiek, ponieważ w poprzednich latach postęp był powolny. Jednak NASA przyspiesza teraz tempo prac, eliminując w ten sposób niekończące się spotkania i biurokratyczną bezwładność, podczas gdy SpaceX, Blue Origin i inne firmy pracują całą dobę, aby dotrzymać terminów. Chodzi o naszą własną historię - powiedział Jared Isaacman podczas konferencji prasowej w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego.

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Artemis IV ma przywrócić ludzi na Księżyc

Równolegle z przygotowaniami do misji Artemis III i Artemis IV NASA gorączkowo pracuje nad przygotowaniami do zbudowania pierwszej stałej bazy na Księżycu. Baza księżycowa ma być ulokowana w pobliżu bieguna południowego Księżyca. Tam też ma wylądować misja Artemis IV.

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Do końca tego roku powinna zostać wystrzelona misja na Księżyc, która będzie przecierać szlak do stałej obecności ludzi na Srebrnym Globie. Astrobotic Technology, firma z Pittsburgha, której pierwsza misja lądowania na Księżycu zakończyła się fiaskiem w 2024 r., podejmie drugą próbę, tym razem celując w południowy biegun Księżyca.

Lądownik księżycowy Blue Origin

Na pokładzie lądownika znajdzie się łazik i aparatura do eksperymentów. Po tej misji pojawią się kolejne lądowniki, łaziki i orbitery, "tak wiele, że zanim pierwsi uczestnicy misji Artemis dotrą na miejsce, ich pojazd księżycowy będzie już na nich czekał" - zapowiadają przedstawiciele NASA.

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Robotyczne lądowania mają poprzedzić pojawienie się ludzi. Kolejne misje będą dostarczać instrumenty naukowe, łaziki i wyposażenie, które pomoże rozpoznać teren oraz przygotować infrastrukturę. W planach jest między innymi dostarczenie pojazdu księżycowego, tak aby astronauci nie musieli zabierać całego sprzętu ze sobą z Ziemi.

NASA podał też informacje dotyczące ubioru ludzi na Księżycu. Aby przyspieszyć i zminimalizować ryzyko, astronauci Artemis IV będą nosić lżejsze i mniej skomplikowane skafandry niż te, nad którymi pracuje Axiom Space, na dłuższe, późniejsze wyprawy. Axiom przetestuje nowe skafandry na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w przyszłym roku.

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Najważniejszym terminem pozostaje obecnie 2028 r. To właśnie wtedy ma wystartować Artemis IV, misja, której celem będzie pierwsze załogowe lądowanie programu Artemis. Ostatni raz człowiek stanął na powierzchni Księżyca w grudniu 1972 r., podczas misji Apollo 17. Jeśli plan NASA się powiedzie, przerwa w załogowej eksploracji Srebrnego Globu zakończy się po ponad 55 latach.

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