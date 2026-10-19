MSI ma specjalną wersję GeForce RTX 5080. Dla fanów Call of Duty

Najnowsze Call of Duty: Modern Warfare 4 zadebiutuje już w ten piątek, 23 października. Aby uczcić premierę gry, MSI wraz z twórcami - Activision - stworzyło limitowaną wersję karty graficznej RTX 5080 MW4 Edition OC. To obecnie jeden z najlepszych układów dostępnych na rynku dla graczy. Propozycja trafi do sprzedaży w dniu debiutu gry.

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MSI GeForce RTX 5080 MW4 Edition OC - karta graficzna inspirowana najnowszym CoD-em

Karta graficzna przede wszystkim wyróżnia się pod względem wyglądu. Obudowa urządzenia nawiązuje do estetyki Modern Warfare 4. Wystarczy spojrzeć na dolną część z wentylatorami o żółtych obwódkach. Z kolei na tylnym panelu (tzw. backplate) widać grafikę przedstawiającą Ghosta, będącego najbardziej rozpoznawalną postacią z serii.

Ten element zawiera również napis z tytułem gry - Call of Duty: Modern Warfare 4 - oraz wcięcia ujawniające żółte wykończenie radiatora. Można stwierdzić, że całość krzyczy nawiązaniami do gry. Wygląda to spójnie i z pewnością będzie dobrze prezentować się w obudowie komputera z przeszklonym panelem.

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Oprócz mocno wyróżniającego się wyglądu, karta graficzna to istny potwór. Jest to GeForce RTX 5080, czyli drugi najpotężniejszy układ obecnej generacji od Nvidii. Sprzęt oferuje zatem wszystkie nowinki, takie jak DLSS 5, oraz bez problemu nadaje się do uruchamiania najnowszych i najbardziej wymagających gier w rozdzielczości 4K.

MSI zastosowało tu własny system chłodzenia Trio Frozr 4, składający się z wentylatorów Stormforce oraz niklowanej miedzianej podstawy, a także wspierany przez technologie Air Antegrade Fin 2.0 oraz Wave Curved 4.0. Mimo to karta graficzna nie jest przesadnie duża - zajmuje dwa sloty w obudowie, co przy dzisiejszych 3-slotowych propozycjach jest naprawdę rozsądną wartością.

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 4 już w ten piątek

Karta graficzna trafi do sprzedaży już 23 października i będzie dostępna w wybranych krajach u oficjalnych partnerów oraz w sklepie internetowym MSI.

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Tego samego dnia zadebiutuje już czwarta część serii Call of Duty: Modern Warfare, która tym razem przeniesie nas na Półwysep Koreański. Gracz wcieli się w młodego południowokoreańskiego żołnierza na wojnie z Koreą Północną.

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