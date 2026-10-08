Lufthansa pozazdrościła Ryanairowi. Płać, jak chcesz walizkę na pokładzie

Linie lotnicze zarabiają na dodatkach - lepsze miejsce, posiłek, napoje, a w tanich liniach dochodzi również kwestia bagażu. Zdarzyło mi się dwukrotnie lecieć Ryanairem i tam w cenie biletu mogłem ze sobą zabrać mały plecak mieszczący się pod siedzeniem. Za walizkę kabinową musiałem dopłacić tak dużo, że zastanawiałem się, czy nie taniej byłoby wysłać bagaże kurierem.

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Na tle tanich przewoźników błyszczały linie jak Lufthansa czy nasz polski LOT, w których na pokład w cenie biletu mogłem wnieść plecak i walizkę kabinową. Czułem, że to miłe, potrzebne i pozwalało mi to zabrać więcej bagażu. Teraz okazuje się, że nawet Lufthansa ma dość darmowego przewożenia bagaży i wprowadza nową taryfę Economy Basic.

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Lufthansa z istotną zmianą. Nowa taryfa dotyczy bagażu

Od 6 października praktycznie wszystkie europejskie połączenia obsługiwane przez przewoźników należących do grupy Lufthansa otrzymają nową taryfę. Mowa o:

Lufthansa,

Lufthansa City Airlines,

Austrian Airlines,

SWISS,

Brussels Airlines,

Air Dolomiti,

Discover Airlines.

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Nowa taryfa obowiązuje na loty rozpoczynające się od 27 października 2026 r. W taryfie Economy Basic na pokład można wnieść wyłącznie torebkę, torbę na laptopa albo plecak o wymiarach 40 x 30 x 15 cm. Ten ostatni parametr jest bardziej rygorystyczny niż w Ryanair, gdzie obowiązuje 20 cm. Pasażer może dokupić wybór miejsca, dodatkowy bagaż o wymiarach maksymalnych 55 x 40 x 23 cm i wadze 8 kg albo bagaż rejestrowany. Bilet nie podlega zwrotowi ani zmianie, a miejsce przydzielane jest automatycznie podczas odprawy.

Tak moi drodzy, Lufthansa wprowadza normy bardziej rygorystyczne niż Ryanair i Wizz Air. Jeżeli twój bagaż przekroczy wspomniane wyżej wymiary, to zapłacisz karę w wysokości od 60 do 110 euro, a walizka/torba trafi do luku bagażowego. Co ciekawe - dokupienie bagażu podręcznego przed lotem jest znacznie tańsze i zależy od terminu i trasy - ceny zaczynają się już od 15 euro.

To kolejna linia lotnicza, która zmienia zasady na gorsze

Europejskie linie lotnicze podążyły ścieżką wytyczoną przez Ryanair i Wizz Air. Niby ma być taniej dla pasażerów, ale doliczając opłatę za bagaż okaże się, że lepsze czasy już były. Wprowadzanie takich taryf jest oznaką rosnących kosztów przewoźników, którzy szukają każdej okazji do zwiększenia zarobków. Zapewne za chwilę wszyscy przewoźnicy pójdą tą drogą.

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