iPhone Air 2 cienki jak nitka. Apple zawstydzi konkurencję

Zeszłoroczny iPhone Air początkowo miał problemy z opłacalnością, jednak z czasem urządzenie znacząco staniało do rozsądnego poziomu i stało się nawet tańsze niż bazowy iPhone 17. Najcieńszy model stał się zatem ciekawszym wyborem, chociaż, jak wynika z nowych doniesień, następca będzie o niebo lepszy od poprzednika.

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iPhone Air 2 cieńszy od poprzednika, ale z lepszą baterią

iPhone Air wydany wraz z serią iPhone 17 miał być przede wszystkim cienkim smartfonem, nawiązującym do innych produktów Apple’a, takich jak MacBook Air czy iPad Air. Celem nie było stworzenie najlepszego modelu. To zadanie należy do serii iPhone Pro. Cienki iPhone Air został więc wyposażony w obudowę o grubości 5,6 mm.

Jak wynika z najnowszych doniesień, druga generacja iPhone'a Air ma mierzyć zaledwie 5,2 mm grubości. Oznaczałoby to, że smartfon w porównaniu z poprzednikiem będzie o 0,4 mm cieńszy. Oczywiście podana grubość nie obejmuje dodatkowo wystającej wyspy na aparaty znajdującej się w górnej części tylnego panelu. Producenci smartfonów, podając wymiary, najczęściej nie uwzględniają tego elementu, tylko mierzą najcieńszy punkt.

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Przy porównaniu 5,2 i 5,6 mm na pierwszy rzut oka trudno będzie zauważyć różnicę, ale dzięki temu modelowi Apple przybliża się do uzyskania nieosiągalnego w zwykłych smartfonach poziomu grubości 4 mm. Dotychczas tylko składaki, takie jak Galaxy Z Fold 8 Ultra, mogły pochwalić się obudową mierzącą 4,2 mm. Dodam, że 5,2 mm to grubość iPhone’a Duo w trybie rozłożonym.

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Mimo że przyszła generacja iPhone’a Air ma być cieńsza, smartfon będzie oferował dłuższy czas pracy na baterii w porównaniu z poprzednikiem. Nowe raporty nie obejmują jednak konkretnych wartości - ani w godzinach, ani w procentach. Obecny iPhone Air 1. generacji został wyposażony w akumulator 3149 mAh, który wystarcza na jeden dzień pracy. Apple postawi jednak na baterię o wyższej gęstości energetycznej.

Dwa aparaty zamiast jednego i oby drugi głośnik

Zdecydowanie największą bolączką iPhone’a Air pierwszej generacji było zastosowanie pojedynczego modułu aparatu. W nadchodzącej drugiej generacji ten problem ma zostać rozwiązany, i oprócz głównego obiektywu z czujnikiem 48 Mpix Apple powinien postawić na drugi, ultraszerokokątny, również z matrycą 48 Mpix. Będzie to podobny zestaw do tego, który oferuje bazowy iPhone 17.

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Drugim elementem, który pozostaje do poprawy, jest system nagłośnienia. iPhone Air został wyposażony wyłącznie w jeden głośnik. W drugiej generacji jest miejsce na dodanie drugiego.

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