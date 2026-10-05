GPT-6 Astra oraz Claude 5.5 Opus prezentowane są jako kolejny kamień milowy w rozwoju sztucznej inteligencji, przesuwający granice autonomicznego wnioskowania. Jednak ich możliwości całkiem dobrze zweryfikowała sesja gry w StarCrafta, gdzie model OpenAI miał problem z pokonaniem botów przygotowanych przez człowieka. W pewnym momencie Astra zamiast dalej rozwijać własne rozwiązanie pobrała gotowego bota i wykorzystała go w rozgrywce.

GPT-6 Astra nie radził sobie z innymi botami. Po pomoc sięgnął po twór człowieka

Chodzi o StarSkirmish, czyli benchmark, który pozwala porównać możliwości dużych modeli językowych sztucznej inteligencji (LLM) w tworzeniu botów do gry StarCraft: Brood War. Platforma pozwala porównywać rozwiązania tworzone przez modele językowe z programami przygotowanymi przez ludzi. Każdy model ma godzinę na stworzenie bota w języku C++, który następnie musi samodzielnie zbierać surowce, rozwijać bazę i walczyć na jednej z dostępnych map.

Wśród uczestników znalazły się GPT-6 Astra oraz Claude 5.5 Opus. Oba modele należały do najlepiej radzących sobie systemów przygotowanych przez AI, jednak ich wyniki nie pozwalały przebić najlepszych botów stworzonych przez człowieka. Z kolei jednym z najlepszych botów przygotowanych przez człowieka jest Stardust, bot autorstwa Bruce'a Mackenzie Nielsena, który od lat należy do czołówki najlepszych botów do Brood War.

Podczas piątkowych rozgrywek GPT-6 Astra mierzyła się m.in. z Claude'em oraz stworzonym przez człowieka botem Pluto. Według obserwatorów model OpenAI nie radził sobie wystarczająco dobrze. Zamiast poprawiać własny kod, Astra... pobrała Stardust i uruchomiła go jako swojego bota.

Zachowanie modelu zostało szybko zauważone przez twórcę StarSkirmish, Kaia McPheetersa. McPheeters poinformował, że cofnął zmiany wprowadzone przez GPT-6 Astra, aby usunąć pobrany kod i pozwolić modelowi kontynuować rywalizację na pierwotnych zasadach. Kilka godzin później przekazał, że po przywróceniu własnego rozwiązania Astra była już w stanie pokonywać boty z najwyższej kategorii.

StarCraft od lat służy jako środowisko do sprawdzania możliwości sztucznej inteligencji

W 2019 r. system AlphaStar firmy DeepMind osiągnął poziom odpowiadający najwyższej randze w StarCraft II i pokonał profesjonalnych graczy. Wcześniej swoje boty do StarCrafta rozwijały także zespoły inżynierów związane z Facebookiem. W przypadku współczesnych modeli językowych testowanie gier strategicznych ma dodatkowy wymiar, ponieważ system musi nie tylko podejmować decyzje podczas rozgrywki, ale również samodzielnie stworzyć program wykonujący te decyzje.

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