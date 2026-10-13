Ten głośni wygląda jak karton mleka. Obudowę dorobisz sobie na drukarce

CMF, marka należąca do Nothing, ostatnio nie próżnuje w kategorii audio. Nieco ponad miesiąc temu firma zaprezentowała swoje pierwsze słuchawki typu open-ear, a zaraz potem model Buds Neo. I choć w swojej ofercie ma już sporo modeli słuchawek dousznych, CMF chce dalej rozwijać się w kategorii audio. Owocem tego są pierwsze głośniki Bluetooth producenta, które zaskakują nietuzinkowym wyglądem.

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Karton mleka, który odtwarza muzykę? CMF zaprezentował swoje pierwsze głośniki Bluetooth

CMF właśnie wprowadził na rynek nie jeden, a dwa głośniki: Speaker S i Speaker M. Urządzenia różnią się rozmiarami, konstrukcją przetworników i przeznaczeniem. Mniejszy model ma być propozycją dla osób, które chcą zabrać muzykę do parku lub na plażę. Większy zaprojektowano z myślą o słuchaniu muzyki w domu.

Najbardziej charakterystycznym elementem obu urządzeń jest obudowa przypominająca karton mleka. Głośniki mają prostokątny kształt, uchwyt u góry i duże, okrągłe maskownice przetworników na przednim panelu. CMF przygotowało cztery warianty kolorystyczne: biały, ciemnoszary, pomarańczowy i turkusowy.

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CMF Speaker M

Producent zadbał również o możliwość personalizacji wyglądu. W obu modelach można wymieniać pokrętło wielofunkcyjne oraz przedni panel obudowy, łącznie z górną częścią wyposażoną w uchwyt. CMF zamierza także udostępnić pliki projektowe, dzięki którym użytkownicy będą mogli przygotować własne elementy do wydrukowania na drukarce 3D.

CMF Speaker S

Czym różnią się CMF Speaker S i Speaker M?

Mniejszy CMF Speaker S waży 334 g. Został wyposażony w pojedynczy przetwornik szerokopasmowy o średnicy 45 mm oraz dwa radiatory pasywne, które wspomagają odtwarzanie niskich częstotliwości.

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Większy CMF Speaker M waży 604 g i korzysta z dwóch przetworników: 25-watowego głośnika niskotonowego oraz 10-watowego tweetera. Taka konfiguracja ma zapewnić mocniejsze basy i lepsze rozdzielenie poszczególnych elementów nagrania.

Oba modele oferują deklarowany czas pracy wynoszący do 18 godzin na jednym ładowaniu. Producent nie różnicuje więc ich pod względem maksymalnego czasu odtwarzania muzyki, mimo wyraźnej różnicy w masie i zastosowanym układzie audio. Ponadto oba głośniki mają certyfikat IP68.

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Bluetooth 6 i funkcje dodatkowe

CMF Speaker S i M obsługują Bluetooth 6.0. Można je również podłączyć do źródła dźwięku za pomocą przewodu USB-C. Funkcja łączenia z dwoma urządzeniami pozwala przełączać się między dwoma źródłami audio bez konieczności każdorazowego parowania głośnika od początku.

Producent przewidział kilka sposobów szybkiego nawiązywania połączenia - oprócz NFC dostępne są Google Fast Pair oraz Microsoft Swift Pair. Użytkownicy mogą także dostosować charakterystykę dźwięku w aplikacji Nothing X, korzystając z gotowych ustawień korektora lub tworząc własne.

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Oba urządzenia obsługują funkcję Ultra Bass, która wzmacnia niskie tony, a także korekcję dźwięku wykorzystującą AI do dostosowywania ustawień korektora w czasie rzeczywistym.

CMF przygotowało również funkcje przeznaczone do odtwarzania muzyki na kilku głośnikach. Dwa egzemplarze Speaker S lub dwa Speaker M można połączyć w zestaw stereo, w którym urządzenia odpowiadają za lewy i prawy kanał. Nie można jednak połączyć w ten sposób modeli różnych rozmiarów. Funkcja Auracast pozwala natomiast synchronizować odtwarzanie dźwięku na wielu kompatybilnych głośnikach, również pochodzących od innych producentów.

Ile kosztują nowe głośniki CMF?

CMF Speaker S i CMF Speaker M trafiły do sprzedaży w cenach odpowiednio 279 zł i 449 zł. Różnica wynosi 170 zł, a wybór między modelami zależy przede wszystkim od oczekiwań dotyczących konstrukcji audio, rozmiaru i sposobu użytkowania.

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Tańszy Speaker S ma pojedynczy przetwornik szerokopasmowy i waży 334 g, natomiast Speaker M oferuje dwa przetworniki o łącznej mocy znamionowej 35 W oraz masę 604 g. Oba urządzenia zapewniają do 18 godzin pracy na baterii, odporność na wodę i pył w standardzie IP68 oraz możliwość dostosowania wyglądu za pomocą wymiennych elementów obudowy.

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