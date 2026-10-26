Dawno nie widziałem tak wiarygodnego oszustwa. Łatwo stracić czujność

Oszuści często liczą na chwilę nieuwagi i zwykłą łatwowierność potencjalnej ofiary. Ich przekręty od samego początku krzyczą, że to pułapka. Niestety na korzyść cyberprzestępców działa fakt, że emocje to przeważnie zły doradca. Kiedy więc ktoś widzi komunikat o niezapłaconym mandacie, przesyłce, która nie mogła dotrzeć, czy rekompensacie za opóźniony pociąg pomija wszystkie inne szczegóły i zbyt szybko klika w podstawiony link. To przepis na nieszczęście.

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Przekręt, którego mieliśmy paść ofiarą, wyglądał jednak nieco inaczej. Autorem wiadomości była rzekoma Kancelaria Radców Prawnych Król i Szczepanik. Działała w imieniu Marcina Brzezińskiego, "w związku z ochroną jego utworów chronionych prawem autorskim". Sama treść i sposób komunikacji przypominała pismo, które mogłaby wysłać prawdziwa kancelaria, informując o przedsądowym wezwaniu.

Skąd jednak wiadomo, że to przekręt, poza naszym czystym sumieniem? Chociaż wiadomość wygląda całkiem profesjonalnie i wiarygodnie, to Kancelaria Radców Prawnych Król i Szczepanik zwyczajnie… nie istnieje.

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Nie zgadza się również adres nieistniejącej kancelarii

Owszem, ulica Długa w Zabrzu jest, ale wbrew nazwie nie rozciąga się aż na tyle, by dojść do numeru 180.

Przeważnie oszuści podszywają się pod istniejące firmy, najczęściej duże i rozpoznawalne, ale tym razem postanowili po prostu zmyślić całą działalność i adres. Komunikat wygląda wiarygodnie i całkiem profesjonalnie, na dodatek sam problem dopasowany jest do potencjalnej ofiary.

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Ta oryginalność w połączeniu z emocjami - w końcu wiadomość od kancelarii zawsze może podnieść ciśnienie i chęć jak najszybszego wyjaśnienia sprawy - miała sprawić, że wpadniemy w pułapkę.

Zachować czujność musi każdy, bo spersonalizowane przekręty są możliwe

Tym bardziej że w ostatnim czasie głośno jest o wyciekach danych, często bardzo poufnych. Taki mail może wziąć z zaskoczenia - zgadzać się będą nasze dane, szczegóły związane np. ze zdrowiem, i dlatego łatwiej uwierzyć, że coś się stało.

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Jak się chronić? Zachować czujność. Tylko spokój nas uratuje - i zwracanie uwagi na szczegóły. Tam może kryć się rozwiązanie zagadki.

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