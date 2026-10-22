Co się dzieje po przekroczeniu mety? Miejska rywalizacja dopiero się zaczyna

Współczesna technologia potrafi wyciągnąć nas z domów i oderwać od bezmyślnego przewijania social mediów. Wystarczyły ciekawe wydarzenia sportowe, jak Coffee Race czy Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy, żeby miejska przestrzeń stała się areną fascynujących sportowych pojedynków. Tysiące uczestników tych i innych imprez bawiło się świetnie podczas pokonywania wspólnych kilometrów. Wystarczyła ciekawa formuła, wyznaczony ślad GPX w popularnych aplikacjach i dobra energia opanowała polskie miasta.

Rowerowe wydarzenia dają wiele: satysfakcję, wspomnienia i dumę z przejechanych kilometrów. A co się dzieje potem? Rower wraca do piwnicy, a w poniedziałek znów dopada nas codzienna rutyna. Coffee Race powstał z pomysłu, żeby weekendowa energia nie gasła wraz z linią mety, ale towarzyszyła również w drodze do pracy i w codziennych sprawach.

Pół miliona kilometrów - rowerem może jeździć każdy

Coffee Race w sezonie 2026 stał się ogólnopolskim wydarzeniem. Przez 8 głównych edycji przewinęło się ponad 2430 zarejestrowanych uczestników. Każde wydarzenie przyciągnęło setki kolarzy, którzy nie zważając na warunki atmosferyczne, kręcili wspólnie kilometry. Partnerem cyklu był Bank Pekao S.A., który wspólnie z organizatorami Coffee Race postanowił sprawdzić, czy energię uczestników da się przenieść do aplikacji i utrzymać przez całe lato.

W ramach wyzwania “Kręć Kilometry z Bankiem Pekao S.A” klubowicze wykręcili ponad 520 000 km. Dla porównania: to niemal 13-krotne okrążenie kuli ziemskiej wzdłuż równika. A gdyby obrać kurs na Księżyc, oddalony od nas średnio o 384 tys. km, to uczestnicy dotarliby na miejsce i mieli jeszcze ponad 135 tys. km w zapasie. Co ciekawe - w lipcu przejechali 124 000 km, natomiast w rekordowym sierpniu aż 163 000 km. Tak, tyle kilometrów w jeden miesiąc wykręciła społeczność. Klub na Stravie liczy 610 członków, a dedykowana aplikacja Coffee Race App odnotowała ponad 4,5 tysiąca unikalnych użytkowników. Te dane mówią jasno: Polacy chcą być aktywni, o ile dostaną angażujące wyzwanie.

Grywalizacja kluczem do zmiany nawyków

Widzicie, wszyscy znamy banały o zdrowym trybie życia, o tym, że wystarczy chcieć i można żyć aktywnie. Sam wielokrotnie to słyszałem i najczęściej spływało to po mnie jak woda po kaczce. Odpowiedzią na takie podejście jest grywalizacja. Wykorzystuje naturalną ludzką potrzebę rywalizacji i zdobywania osiągnięć, żeby zamienić zwykły ruch w ciekawe doświadczenie. O wiele inaczej kręci się kilometry na rowerze bez celu, a inaczej ze świadomością, że każdy przejechany dystans zasila ogólny licznik akcji. I naturalnie rower staje się pierwszym wyborem. Zamiast stać w korku samochodem ruszacie na ścieżkę rowerową. Taka zmiana nawyków zaczyna emanować na resztę aktywności - schody zastępują windę, a szybka wieczorna przejażdżka wypiera social media.

Kluczowe było skrojenie wyzwań pod możliwości uczestników. Technologia nie wymagała od uczestników bycia zawodowcami. Wyzwania były skrojone tak, że premiowały regularność, a nie zdobywanie KOM-ów na trasie (bycie liderem danego odcinka na Stravie). Współczesny mieszkaniec miasta jest zabiegany, czasem przebodźcowany, ale może być mobilny i jeżeli może skorzystać z gotowego planu i inspiracji, to chętnie ruszy się sprzed kanapy.

Trasy szosowe i gravelowe były opracowane przez lokalne ekipy kolarzy w każdym z miast cyklu Coffee Race. Wbrew pozorom to ważne, bo doskonale wiem, jak irytujące może być własne wytyczanie trasy, zwłaszcza gdy nie zna się miasta. Metoda przyjęta przez organizatorów pozwoliła zwiększyć liczbę uczestników. Wystarczyło pobrać gotowy ślad ze Stravy do swojego komputera rowerowego lub telefonu i ruszyć przed siebie. Proste, intuicyjne i praktycznie pozbawione barier. Technologia zdjęła z uczestników logistykę, zostawiła im czystą frajdę z jazdy.

Partner, który rozumie współczesne wyzwania

Rowerzyści mogli skorzystać z partnera, który nie ograniczył się do wywieszenia baneru sponsoringowego, a stał się integralną częścią doświadczenia. W trakcie sezonu rozdano 2800 specjalnych drip bagów ze świeżą kawą speciality z brandingiem Pekao S.A. Co to jest drip bag? To kawa w wygodnej saszetce, która jest gotowa do zaparzania. Dzięki tej formie otrzymuje się kawę przelewową bez użycia filtrów, młynka, wagi itd. Nie ma tu rytuału parzenia, ale za to jest dokładnie ten sam napar wysokiej jakości. Saszetkę można włożyć w kieszonkę koszulki rowerowej, a następnie można ją zaparzyć dosłownie wszędzie, o ile ma się dostęp do termosu z gorącą wodą. Najbardziej zaangażowani uczestnicy mogli liczyć na zwijane plecaki rowerowe.

Pomyślelibyście, że takie rzeczy może proponować bank? Wszyscy wiemy, z czym kojarzy się to słowo. Zwykle kojarzymy go z poważną instytucją finansową. Tymczasem Bank Pekao S.A. wychodzi nieco ponad ten schemat, angażując się w inicjatywy wpisujące się w nowoczesny, aktywny styl życia.

Sezon wcale się nie kończy. Zmienia scenerię

Jeżeli myślicie, że wraz z nadejściem jesieni rowery będą się kurzyć, to jesteście w błędzie. Następuje zmiana otoczenia. W ruch idą trenażery, jeżeli ktoś ma gravela, to sprawdza, jak wygląda stan opon przed zimą. Kolarze czekają również na swoje święto. W dniach 21-22 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Pekao BIKE EXPO Winter Edition. To właśnie tam czołowi producenci sprzętu zaprezentują premiery i innowacje. Będzie można przymierzyć się do różnych rowerów, porozmawiać z ekspertami, spotkać kolarskie gwiazdy, a przede wszystkim spędzić czas z ludźmi dzielącymi tę samą zajawkę. Nie może was tam zabraknąć. A jeżeli kojarzycie nazwę wydarzenia z PGE Narodowym, to dobry trop, bo to zimowa edycja przeniesiona do Katowic.

To, co się dzieje po zakończeniu Coffee Race 2026 r., jasno pokazuje, że meta nie oznacza końca, to zapowiedź kolejnej trasy.

Mam tylko jedną prośbę do organizatorów. Liczę na uwzględnienie Lublina w przyszłorocznej edycji Coffee Race, żebym sam mógł wziąć udział.



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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.