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Wystarczy jedno konto gościa, by doszło do katastrofy. Polski system zamyka furtkę hakerom

Rodzimy startup 1Security pozyskał 900 tys. zł finansowania pomostowego oraz nawiązał współpracę z APN Promise. Współpraca otwiera młodemu zespołowi dostęp do rozległej sieci sprzedaży i przygotowuje grunt pod ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oliwier Nytko
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Wystarczy jedno konto gościa, by doszło do katastrofy. Polski system zamyka furtkę hakerom

Polska spółka technologiczna 1Security, działająca w sektorze cyberbezpieczeństwa, sfinalizowała rundę pomostową o wartości 900 tys. zł. W tej transakcji wziął udział m.in. fundusz Digital Ocean Ventures, a znaczący udział kapitałowy wnieśli sami założyciele platformy. Pozyskany kapitał posłuży jako bezpośrednie przygotowanie organizacji do przeprowadzenia znacznie większej rundy kapitałowej w niedalekiej przyszłości.

Świeże środki finansowe zbiegły się w czasie ze znaczącym krokiem na polu biznesowym. Spółka podpisała oficjalną umowę o strategicznym partnerstwie dystrybucyjnym z firmą APN Promise. Mowa o podmiocie wielokrotnie wyróżnianym przez Microsoft nagrodą Partner of the Year, który wypracował duże doświadczenie wdrożeniowe w ekosystemie Microsoft oraz szeroki zasięg rynkowy.

Ochrona środowisk Microsoft 365 oraz wyzwania ery AI

Oprogramowanie rozwijane przez 1Security stanowi tzw. unified source of truth w zadaniach związanych z widocznością uprawnień użytkowników i analityką śledczą tożsamości dla środowiska Microsoft 365. Narzędzie to odpowiada na jedno z najbardziej palących wyzwań współczesnego IT: niekontrolowany rozrost uprawnień oraz brak przejrzystości w dostępie do danych.

Uprawnienia dostępu są dziś najczęściej wykorzystywanym wektorem ataków i główną
przyczyną wycieków danych, zwłaszcza w obliczu masowego wdrażania asystentów AI,
takich jak Microsoft Copilot. Wystarczy jedno zapomniane konto gościa lub zbyt szeroko
udostępniony link, by poufne informacje wpadły w niepowołane ręce. Wraz z
upowszechnieniem sztucznej inteligencji, która błyskawicznie indeksuje wszystko, do
czego ma dostęp, to ryzyko rośnie szybciej, niż zdolności działów IT w zakresie kontroli
ekspozycji danych dla narzędzi AI - tłumaczy Adam Żaczek, współzałożyciel 1Security.

Platforma 1Security pozwala na błyskawiczne wykrywanie odsłoniętych danych, monitorowanie zmian w uprawnieniach w czasie rzeczywistym oraz automatyczne usuwanie ryzykownych konfiguracji. W efekcie wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów regulacyjnych, takich jak RODO, norma ISO 27001 czy unijna dyrektywa NIS2.

Sojusz z APN Promise drogą do rynków Europy Środkowo-Wschodniej

Dzięki porozumieniu z APN Promise produkt 1Security zyska bezpośredni kanał dotarcia do szerokiej sieci partnerów IT, integratorów oraz wyspecjalizowanych dostawców usług zarządzanych, którzy współpracują z dystrybutorem w całym regionie.

Współpraca z APN Promise to dla nas naturalny i milowy krok. To uznany dystrybutor z
ogromnym doświadczeniem wdrożeniowym w ekosystemie Microsoftu i gigantycznym
zasięgiem rynkowym. Pomoże nam dotrzeć z 1Security do tysięcy firm, które muszą
wreszcie zamknąć największą furtkę dla cyberprzestępców – czyli nieuporządkowane
uprawnienia. Oficjalne partnerstwo z Microsoftem i bliska współpraca z ich dystrybutorem
dają nam potężne narzędzie skalowania biznesu - dodaje Mateusz Olek, współzałożyciel 1Security.

Runda na poziomie 900000 zł wpisuje się w strategię finansową spółki. Wcześniej startup zabezpieczył wsparcie pre-seed od polsko-niemieckiego funduszu Sunfish Partners w wysokości 500 tys. USD. Obecna runda pomostowa, pokryta w dużej mierze prywatnymi środkami twórców, ma na celu ugruntowanie pozycji rynkowej, przyspieszenie komercjalizacji we współpracy z APN Promise oraz wykazanie trakcji biznesowej, która otworzy spółce drogę do międzynarodowej rundy equity w nadchodzących miesiącach.

Oliwier Nytko
Redaktor

Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.