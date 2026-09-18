Wystarczy jedno konto gościa, by doszło do katastrofy. Polski system zamyka furtkę hakerom

Polska spółka technologiczna 1Security, działająca w sektorze cyberbezpieczeństwa, sfinalizowała rundę pomostową o wartości 900 tys. zł. W tej transakcji wziął udział m.in. fundusz Digital Ocean Ventures, a znaczący udział kapitałowy wnieśli sami założyciele platformy. Pozyskany kapitał posłuży jako bezpośrednie przygotowanie organizacji do przeprowadzenia znacznie większej rundy kapitałowej w niedalekiej przyszłości.

Świeże środki finansowe zbiegły się w czasie ze znaczącym krokiem na polu biznesowym. Spółka podpisała oficjalną umowę o strategicznym partnerstwie dystrybucyjnym z firmą APN Promise. Mowa o podmiocie wielokrotnie wyróżnianym przez Microsoft nagrodą Partner of the Year, który wypracował duże doświadczenie wdrożeniowe w ekosystemie Microsoft oraz szeroki zasięg rynkowy.

Ochrona środowisk Microsoft 365 oraz wyzwania ery AI

Oprogramowanie rozwijane przez 1Security stanowi tzw. unified source of truth w zadaniach związanych z widocznością uprawnień użytkowników i analityką śledczą tożsamości dla środowiska Microsoft 365. Narzędzie to odpowiada na jedno z najbardziej palących wyzwań współczesnego IT: niekontrolowany rozrost uprawnień oraz brak przejrzystości w dostępie do danych.

Uprawnienia dostępu są dziś najczęściej wykorzystywanym wektorem ataków i główną

przyczyną wycieków danych, zwłaszcza w obliczu masowego wdrażania asystentów AI,

takich jak Microsoft Copilot. Wystarczy jedno zapomniane konto gościa lub zbyt szeroko

udostępniony link, by poufne informacje wpadły w niepowołane ręce. Wraz z

upowszechnieniem sztucznej inteligencji, która błyskawicznie indeksuje wszystko, do

czego ma dostęp, to ryzyko rośnie szybciej, niż zdolności działów IT w zakresie kontroli

ekspozycji danych dla narzędzi AI - tłumaczy Adam Żaczek, współzałożyciel 1Security.

Platforma 1Security pozwala na błyskawiczne wykrywanie odsłoniętych danych, monitorowanie zmian w uprawnieniach w czasie rzeczywistym oraz automatyczne usuwanie ryzykownych konfiguracji. W efekcie wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów regulacyjnych, takich jak RODO, norma ISO 27001 czy unijna dyrektywa NIS2.

Sojusz z APN Promise drogą do rynków Europy Środkowo-Wschodniej

Dzięki porozumieniu z APN Promise produkt 1Security zyska bezpośredni kanał dotarcia do szerokiej sieci partnerów IT, integratorów oraz wyspecjalizowanych dostawców usług zarządzanych, którzy współpracują z dystrybutorem w całym regionie.

Współpraca z APN Promise to dla nas naturalny i milowy krok. To uznany dystrybutor z

ogromnym doświadczeniem wdrożeniowym w ekosystemie Microsoftu i gigantycznym

zasięgiem rynkowym. Pomoże nam dotrzeć z 1Security do tysięcy firm, które muszą

wreszcie zamknąć największą furtkę dla cyberprzestępców – czyli nieuporządkowane

uprawnienia. Oficjalne partnerstwo z Microsoftem i bliska współpraca z ich dystrybutorem

dają nam potężne narzędzie skalowania biznesu - dodaje Mateusz Olek, współzałożyciel 1Security.

Runda na poziomie 900000 zł wpisuje się w strategię finansową spółki. Wcześniej startup zabezpieczył wsparcie pre-seed od polsko-niemieckiego funduszu Sunfish Partners w wysokości 500 tys. USD. Obecna runda pomostowa, pokryta w dużej mierze prywatnymi środkami twórców, ma na celu ugruntowanie pozycji rynkowej, przyspieszenie komercjalizacji we współpracy z APN Promise oraz wykazanie trakcji biznesowej, która otworzy spółce drogę do międzynarodowej rundy equity w nadchodzących miesiącach.

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