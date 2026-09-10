Wielka bitwa o puste butelki. Do gry wchodzi dwóch nowych graczy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło Portalowi Spożywczemu, że w 2027 r. polski system kaucyjny rozszerzy się o dwóch nowych operatorów. Ecokaucja Polska swoją pracę rozpocznie 1 stycznia 2027 r., natomiast Polski Operator Kaucyjny S.A - 1 kwietnia 2027 r.

Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego obecnie mają następujący operatorzy:

Zwrotka S.A.

Polka S.A.

OK Operator Kaucyjny S.A.

Reselekt S.A.

Kaucja.pl - Krajowy System Kaucyjny S.A.

Polski System Kaucyjny S.A.

Jaka jest rola operatorów systemu kaucyjnego?

Przepisy wskazują, że każdy operator może samodzielnie zaprojektować szczegółowe zasady działania, w tym ogólną budowę systemu oraz sposób zarządzania nim, w szczególności sposoby rozliczeń pomiędzy operatorami i jednostkami handlowymi zaangażowanymi w dany system kaucyjny (...) Umowy zawierane pomiędzy podmiotem reprezentującym a przedsiębiorcami prowadzącymi jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, zgodnie z art. 44 ust. 8 ustawy, powinny zawierać w szczególności: zasady rozliczania kaucji oraz zasady zbierania i przekazywania opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań. Wszystkie dodatkowe ustalenia będą wypracowywane przez operatorów wspólnie z jednostkami i zależeć będą od stopnia włączenia danej jednostki w uczestnictwo w systemie kaucyjnym: czy w zakresie jedynie pobierania kaucji czy w zakresie zwracania kaucji oraz zbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych (art. 44 ust. 1-3 ustawy). Każde ustalenie w zakresie rozwiązań organizacyjnych powinno być częścią umów zawieranych z operatorem systemu - wyjaśniało ministerstwo.

Mówiąc w skrócie, rolą operatorów jest organizacja systemu od strony logistycznej i rozliczeniowej. Co za tym idzie, to oni współpracują ze sklepami, również w kwestii butelkomatów. Coraz częściej operatorzy decydują się udostępniać urządzenia poza sieciami, działając wspólnie z władzami miast, gmin czy spółdzielniami.

Wprowadzamy na rynek zwrotomaty instalowane na osiedlach mieszkaniowych. Planujemy rozszerzenie o kolejne miejsca ogólnodostępne jak dworce kolejowe, dworce autobusowe czy parki. Równolegle rozwijamy technologie pozwalające na jednorazowy zwrot większej liczby opakowań, bez konieczności wkładania ich pojedynczo do urządzenia - informował niedawno operator PolKa - System Kaucyjny.

Z kolei firma Kaucja.pl chce w ciągu najbliższych lat postawić na osiedlach nawet 4 tys. tego typu maszyn.

Operatorzy współpracują z dużymi, ale też małymi sklepami, które mogą, ale nie muszą przystępować do systemu kaucyjnego. Firma OK Operator Kaucyjny ruszyła z ofertą dla takich punktów, pozwalając im stawiać automaty bez ich zakupu.

– Aby system kaucyjny był skuteczny, jego ekspansja nie może ograniczać się wyłącznie do dużych aglomeracji i największych formatów handlowych. Istotną rolę mają do odegrania mniejsze sklepy, w szczególności placówki o powierzchni poniżej 200 m², często zlokalizowane w mniejszych miejscowościach, gdzie dostępność punktów zbiórki i popularyzacja systemu dopiero się rozwijają. Potrzebują one rozwiązań dopasowanych do swojej skali. Dlatego dziś oferujemy automat bez konieczności inwestowania we własne urządzenie – mówi Tomasz Suligowski, prezes zarządu OK Operator Kaucyjny.

Fakt, że w Polsce działa kilku operatorów, na początku budził mieszane emocje. Z jednej strony zauważono, że dzięki temu nikt nie będzie miał monopolu i wzrośnie konkurencyjność, a z drugiej obawiano się chaosu. Po miesiącach funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce widzimy jednak, że operatorzy startują z coraz ciekawszymi inicjatywami, a butelkomaty widoczne są już nie tylko w dużych sklepach.

Z danych ministerstwa wynika, że od początku działania systemu kaucyjnego zwrócono już 3,2 mld butelek i puszek objętych kaucją. W całej Polsce mamy ponad 60 tys. punktów zwrotu, z czego 17,5 tys. wyposażonych jest w automaty kaucyjne. Resort ujawnił, że poza jednostkami handlowymi działa blisko 600 punktów zbierania opakowań. Dla porównania, jeszcze w czerwcu było ich 230.

Przestrzeń na nowe maszyny jeszcze jest, więc nic dziwnego, że do gry dołączają kolejni operatorzy. Oby tylko zostali na dłużej. W krótkiej historii polskiego systemu kaucyjnego mamy już historię operatora, który chciał działać, ale nic z tego nie wyszło.

Zdjęcie główne: Artem Stepanov / Shutterstock.com

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