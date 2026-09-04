Rewolucja kwantowa wchodzi do biznesu. Q-Con Quantum Conference w Gdańsku

Wydarzenie współorganizowane przez Uniwersytet Gdański oraz firmę Kainos pod hasłem „Quantum, Applied. Value, Delivered.” stawia sobie za cel połączenie świata nauki, biznesu i administracji publicznej. Uczestnicy spotkania skupią się nie na hipotetycznych rozważaniach teoretycznych, lecz na realnej wartości biznesowej, jaką technologie kwantowe dostarczają już dziś oraz dostarczą w najbliższych latach.

Kwantowy bastion Europy Środkowo-Wschodniej

Wybiórcze traktowanie innowacji kwantowych jako odległej perspektywy to błąd, na który nowocześnie zarządzane organizacje nie mogą sobie pozwolić. Gdańsk nieprzypadkowo stał się miejscem organizacji wydarzenia tej rangi. Uniwersytet Gdański od lat jest uznawany za jeden z najważniejszych i najbardziej utytułowanych ośrodków badań nad teorią informacji kwantowej na świecie. Z kolei firma Kainos, jako lider transformacji cyfrowej, wznosi naukowe fundamenty na poziom komercyjny.

Powstanie platformy Q-Con jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany rynkowe. Podczas gdy globalne nakłady na technologie kwantowe osiągają rekordowe wartości, wyzwaniem pozostaje stworzenie sprawnych mostów łączących odkrycia naukowe z potrzebami infrastruktury krytycznej, instytucji finansowych czy sektora obronnego. Q-Con Quantum Conference ma stanowić przestrzeń, w której teoria spotyka się z praktycznym wdrożeniem (applied quantum).

Filary programowe: Od kryptografii po przestrzeń kosmiczną

Program konferencji został zaprojektowany wokół najbardziej palących wyzwań i perspektywicznych obszarów wykorzystania mechaniki kwantowej. Dyskusje i wystąpienia ekspertów skoncentrują się wokół pięciu głównych filarów:

1. Cyberbezpieczeństwo i Kryptografia Postkwantowa (PQC)

Nadchodząca era komputerów kwantowych stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe metody szyfrowania danych, wykorzystywane w bankowości, administracji państwowej i komunikacji cyfrowej. Podczas konferencji omówione zostaną strategie migracji do kryptografii postkwantowej (Post-Quantum Cryptography – PQC) oraz budowanie odporności cyfrowej na zagrożenia nowej generacji.

2. Sektor Finansowy i FinTech

Obliczenia kwantowe rewolucjonizują analitykę finansową. Prelegenci zaprezentują, jak algorytmy kwantowe optymalizują portfele inwestycyjne, wspomagają zarządzanie ryzykiem, wykrywają nadużycia finansowe i przyspieszają skomplikowane symulacje rynkowe, dając pionierom technologicznym niepodważalną przewagę konkurencyjną.

3. Technologie Podwójnego Zastosowania (Dual-Use) i Obronność

W obliczu obecnych wyzwań geopolitycznych technologie kwantowe odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa państwowego. W trakcie sesji dedykowanych technologiom dual-use poruszone zostaną tematy związane z bezpieczną łącznością kwantową (QKD), zaawansowanym obrazowaniem oraz systemami detekcji.

4. Infrastruktura Krytyczna

Ochrona sieci energetycznych, systemów transportowych i centrów danych wymaga rozwiązań o najwyższym poziomie niezawodności. Zastosowanie kwantowych czujników (quantum sensing) oraz zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych pozwala na bardziej efektywne i bezpieczne zarządzanie kluczową infrastrukturą państwową i przemysłową.

5. Technologie Kosmiczne (Quantum for Space)

Jednym z najbardziej ekscytujących paneli będzie wykorzystanie mechaniki kwantowej w eksploracji i komunikacji kosmicznej. Mowa tu między innymi o satelitarnej dystrybucji klucza kwantowego, pozwalającej na stworzenie nieprzełamalnych, globalnych sieci łączności, a także o kwantowych zegarach atomowych wykorzystywanych w misjach kosmicznych.

Przestrzeń do networkingu i budowania partnerstw

Q-Con to nie tylko wykłady i panele dyskusyjne. Organizatorzy kładą ogromny nacisk na budowanie relacji biznesowo-naukowych. Konferencja zgromadzi przedstawicieli międzynarodowych korporacji, startupów głębokiej technologii (deep-tech), liderów sektora publicznego, inwestorów Venture Capital oraz czołowych naukowców.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do wzięcia udziału w sesjach networkingowych oraz wydarzeniach towarzyszących, które umożliwią nawiązanie bezpośrednich kontaktów, wymianę doświadczeń i inicjowanie międzynarodowych konsorcjów badawczo-rozwojowych. W tym miejscu warto wspomnieć także o Startup Expo, gdzie 10 znaczących firm wystawi swoje produkty i usługi.

Informacje organizacyjne

Data: 11 września 2026 r.

11 września 2026 r. Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Kainos

Uniwersytet Gdański, Kainos Oficjalna strona internetowa i rejestracja: qcon.tech

qcon.tech Czytelnicy Spider's Web mogą skorzystać ze zniżki 10 proc. na kod: q-con-2026-spiders-web

Liczba miejsc na wydarzeniu jest ograniczona. Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat prelegentów, godzinowego harmonogramu i biletów dostępne są na oficjalnej stronie konferencji qcon.tech oraz na portalach partnerskich. Warto wspomnieć, że gdańskie wydarzenie to tylko jeden z elementów ciągu wydarzeń. Obok Q-con zapraszamy także na Quantum & Space Startup Meetup czy Baltic Dual-Use. Hackathon.

Honorowe patronaty: Ministerstwo Cyfryzacji, MRiT, Ministerstwo Nauki, Instytut Łączności; Ambasady Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Francji. Miasto Gdańsk, Gdynia i Metropolia Gdańska.



Patronem medialnym jest Spider's Web.

Otwarciowa grafika wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji.

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