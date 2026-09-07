Plaże prawem, nie towarem. Trzeba obronić morze przed deweloperami

Jak informuje Radio Gdańsk, Kazimierz Kleina, senator Koalicji Obywatelskiej, apeluje, by organy zajmujące się ochroną pasa nadmorskiego miały większe kompetencje. Należy też wprowadzić częstsze kontrole nad inwestycjami realizowanymi w pobliżu morza.

Polityk skierował w tej sprawie pismo do ministra infrastruktury.

- Obecnie gminy opracowują plany ogólne, które będą wytycznymi do realizacji różnego rodzaju inwestycji. Te plany są opiniowane przez wiele instytucji: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Parki Narodowe. Trzeba dać im większe uprawnienia. Nie chodzi tylko o możliwość blokowania tych inwestycji, choć czasami trzeba, ale o uświadomienie, że warto dbać o ekologię - przekonuje senator w rozmowie z rozgłośnią.

Jak sam wyjaśnia w mediach społecznościowych, wielkoskalowa zabudowa oznacza nie tylko zmianę krajobrazu. To także "presja na lokalną infrastrukturę, wycinka lasów, zagrożenie dla wydm i cennych siedlisk przyrodniczych oraz coraz większe zagęszczenie miejscowości nadmorskich".

W czasach erozji wybrzeża, coraz silniejszych sztormów i podnoszenia się poziomu morza musimy też pytać o bezpieczeństwo takich inwestycji (...) Nie jestem przeciwnikiem turystyki ani rozwoju gospodarczego. Jestem przeciwnikiem sytuacji, w której krótkoterminowy interes inwestycyjny może oznaczać bezpowrotną utratę przyrodniczych i krajobrazowych walorów naszego wybrzeża - zaznaczył senator.

Radio Gdańsk zwraca uwagę, że coraz więcej mieszkańców Pomorza domaga się działań, obawiając się zagęszczenia pierwszej linii brzegowej.

Plany deweloperów martwią żyjących w Ustce. To właśnie tam stanąć mają apartamentowce mierzące dziewięć lub dziesięć pięter. Będą oddalone od plaży o zaledwie 30 m. "Mam obawy, czy nasze uzdrowisko nie straci klimatu. Takie inwestycje są potrzebne, ale nie w tym miejscu" - mówi Radiu Gdańsk jeden z mieszkańców.

Polacy spragnieni luksusu blisko plaży

Dobitnym dowodem na to jest Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Zarządzający podsumowali pierwsze dwa miesiące letniego sezonu. Sami przyznają, że takich rezultatów się nie spodziewano. Premierowy okres to ponad 88 tys. osobonoclegów i przeszło 30 tysięcy rezerwacji pokoi.

- Goście przyjeżdżali do nas z ciekawością, ale wyjeżdżali przede wszystkim z przekonaniem, że nad polskim morzem można otrzymać kompletną, całoroczną ofertę wypoczynkową na najwyższym poziomie - komentowała Barbara Garczyńska, dyrektorka Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Olbrzymia popularność przekłada się nie tylko na większe zyski dla właścicieli obiektu. Wiele osób w regionie liczyło na to, że do Pobierowa przyjadą turyści.

Przykład Pobierowa został poruszony w oświadczeniu senatora. Jego zdaniem powinien być "przestrogą przed dalszym dopuszczaniem inwestycji, które choć mogą być formalnie zgodne z obowiązującymi decyzjami i planami, w praktyce całkowicie zmieniają charakter miejscowości".

Nie chodzi o sprzeciw wobec turystyki, rozwoju gospodarczego czy budowy nowych miejsc noclegowych. Problemem jest brak właściwej równowagi między interesem inwestora a ochroną krajobrazu, środowiska oraz prawem mieszkańców do zachowania charakteru miejsca, w którym żyją - zaznaczył.

Sukces Hotelu Gołębiewski w Pobierowie raczej nie będzie jednorazowym wyskokiem, tym bardziej że sam obiekt już wkrótce będzie mógł przyjąć jeszcze więcej gości. Rośnie liczba inwestycji tuż przy morzu, a kolejni inwestorzy mają dowód na to, że tego chcą turyści nie tylko z Polski.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie wybrzeże zostanie w sposób nieodwracalny

zabudowane kolejnymi apartamentowcami i wielkimi kompleksami hotelowymi, a jego unikatowy charakter zostanie zastąpiony przypadkową, przeskalowaną architekturą. Gdy zostaną wycięte lasy, zniszczone wydmy i przekształcone cenne siedliska, przywrócenie ich pierwotnego charakteru może okazać się niemożliwe albo wymagać dziesięcioleci - podsumował swoje oświadczenie.

Dlatego akcja senatora nie dziwi i wydaje się być więcej niż potrzebna. Obyśmy nie obudzili się z ręką w nocniku, kiedy to po spokojnym, niezabudowanym polskim wybrzeżu zostanie tylko wspomnienie.

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