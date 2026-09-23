Polski satelita spłonie dziś w atmosferze. Utraciliśmy łączność

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała, że satelita EagleEye spłonie w atmosferze Ziemi 23 września 2026 r. Nie stanie się to jednak nad terytorium Polski, choć możliwe, że dojdzie do tego nad Europą.

Na podstawie najnowszych dostępnych informacji orbitalnych szacujemy ponowne wejście w atmosferę Ziemi dnia 2026-09-23 06:56 UTC +/- 11:20 godz. Według analiz POLSA nie ma obecnie przelotów nad terytorium RP, natomiast są przeloty nad innymi krajami Unii Europejskiej. Obiekt ważący 55 kg jest na bieżąco monitorowany w trakcie swoich ostatnich dni na orbicie - czytamy w komunikacie.

Kawał polskiej historii

EagleEye to polski satelita obserwacyjny, krążący na orbicie około 350 km nad powierzchnią Ziemi. Jest to kawał historii polskiego podboju kosmosu, bo to pierwszy satelita opracowany i obsługiwany przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA).

Satelita EagleEye to dzieło polskiej firmy Creotech, która stworzyła go przy współudziale Centrum Badań Kosmicznych i firmy Scanway. Został on w całości zaprojektowany i zbudowany w Polsce, nie licząc najbardziej zaawansowanych podzespołów takich jak procesory.

Firma Creotech, jako lider konsorcjum, odpowiadała w projekcie EagleEye za przeprowadzenie całej misji, to jest przygotowanie platformy satelitarnej HyperSat oraz jej elementów składowych, integrację satelity, jak również wyniesienie na orbitę okołoziemską we współpracy z firmą ExoLaunch, która jest partnerem obsługującym dla SpaceX.

Problemy na orbcie

W ramach projektu firma Scanway stworzyła największy w pełni zaprojektowany i zbudowany w Polsce teleskop do obserwacji Ziemi. Satelita obserwacyjny EagleEye zapewniał rozdzielczość rzędu 1 m. Rozdzielczość osiągnięta została dzięki opracowaniu teleskopu, systemu stabilizacji, umieszczeniu satelity na bardzo niskiej orbicie.

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk odpowiadało za opracowanie superkomputera, systemu stabilizacji i przeprowadzenie testów. Wymiary satelity wynoszą odpowiednio 55 cm x 150 cm x 90 cm po rozłożeniu paneli słonecznych. Masa EagleEye to 55 kg.

EagleEye trafił na orbitę 15 sierpnia 2024 r. Satelitę wyniosła na orbitę rakieta SpaceX Falcon 9 w czasie misji Transporter-11. Misja rozpoczęła się od umieszczenia EagleEye na orbicie ok. 510 km, skąd nastąpił manewr zejścia satelity na bardzo niską orbitę (VLEO - ang. Very Low Earth Orbit) o wysokości ok. 350 km.

Pierwsza fazy zakończyła się sukcesem, z satelitą nawiązano łączność. Niestety, wkrótce potem pojawiły się problemy. 24 sierpnia 2024 r. Creotech poinformował, że utracono dwukierunkową komunikację z satelitą, a przyczyną miały być problemy z zasilaniem.