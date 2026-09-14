PKP Intercity rozda darmowe bilety do Niemiec. Przeszkodą będzie peseloza 

Ministerstwo Infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec informują o uruchomieniu Polsko-Niemieckiego Biletu Przyjaźni. Obra kraje udostępnią po 30 tys. bezpłatnych biletów kolejowych. Jest malutki haczyk - nie każdy załapie się na darmowe przejazdy po kraju sąsiada.

Akcja przygotowana jest z myślą o osobach w wieku od 18 do 27 lat

Szczęśliwcy mogą liczyć na darmową podróż koleją po sąsiednim kraju oraz przejazd z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem.

Inicjatywa ma wspierać mobilność młodych ludzi, zachęcać do poznawania Polski i Niemiec, a także wzmacniać bezpośrednie kontakty między mieszkańcami obu państw - wyjaśnia PKP Intercity.

Jak zgarnąć jeden z 30 tys. biletów? W polskiej edycji trzeba wykazać się w konkursie wiedzy o Polsce, Niemczech i kolei. Uczestnicy, jak wyjaśnia polski przewoźnik, wezmą udział w internetowym quizie wielokrotnego wyboru, a nagrody otrzymają osoby, które uzyskają najwyższe wyniki.

Quiz będzie składał się z dziewięciu pytań. Na jego rozwiązanie uczestnik będzie miał maksymalnie dziewięć minut od momentu rozpoczęcia. Quiz trzeba rozwiązać w ramach jednego podejścia i po jego uruchomieniu nie będzie można go zatrzymać, rozpocząć ponownie ani kontynuować w późniejszym terminie. Po upływie wyznaczonego czasu odpowiedzi zostaną automatycznie zapisane i przesłane - wyjaśnia PKP Intercity.

Za odpowiedzi poprawne uczestnik otrzyma punkty, natomiast za odpowiedzi błędne punkty zostaną odjęte.

Bilet Przyjaźni będzie specjalnym biletem kolejowym Interrail, przekazywanym laureatom w formie mobilnego kodu. Umożliwi odbycie podróży koleją do granicy Niemiec i z powrotem oraz nieograniczone podróżowanie pociągami w Niemczech przez siedem wybranych dni w okresie jednego miesiąca.

Konkurs dla osób mieszkających w Polsce zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem biletprzyjazni.pl. Zgłoszenia będzie można składać od 15 września 2026 r. od godz. 12:00 do 22 września 2026 r. do godz. 12:00 czasu lokalnego w Polsce.

Naprawdę sympatyczna akcja

Wprawdzie dziś kolejowa przyjaźń polsko-niemiecka bywa wystawiana na próbę, ze względu na remonty po stronie sąsiada, ale mamy coraz więcej opcji, żeby dojechać nie tylko do Berlina, ale też Lipska czy Monachium. W przyszłości do Niemiec powinniśmy dotrzeć również pociągami Kolei Dużych Prędkości. Oferta dla młodych może więc zaowocować przyszłymi regularnymi podróżnymi.

Zdjęcie główne: Ryszard Mikuła / PKP Intercity

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