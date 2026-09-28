Logitech wyjaśnia, dlaczego Polska. "Mekka kreatywności i gamingu"

Tym razem Warszawa stanęła w jednym szeregu z Los Angeles i Szanghajem. Spośród wszystkich miast w Europie firma Logitech wybrała naszą stolicę, by zorganizować w niej nową edycję swojego najważniejszego branżowego eventu. Logitech G Play 2026 jest już za nami, a producent wykorzystał tę okazję, by zaprezentować masę swoich nowych sprzętów gamingowych: od myszek Superstrike X3 Pro aż po zestawy do symulacji jazdy przygotowane we współpracy z McLarenem.

Podczas tego wydarzenia miałem okazję zamienić parę słów z przedstawicielem najwyższego kierownictwa firmy, Yalcinem Yilmazem, który obecny jest w niej już od ponad dwóch dekad. W rozmowie ze Spider’s Web wyjaśnił, dlaczego to właśnie Polska okazała się idealnym miejscem, by zorganizować wydarzenie oraz jak polscy gracze wpływają na globalne decyzje marki.

Pro (nie tylko) dla profesjonalistów i przyszłość pod znakiem AI

W wywiadzie nie zabrakło konkretów na temat zapowiedzianych nowości, począwszy od wyczekiwanej serii Pro X3 i myszki Superstrike, aż po rozbudowany ekosystem simracingowy stworzony we współpracy z McLarenem. Rozmówca zdradził też kulisy produkcyjnej filozofii „ostatnich trzech procent”, która napędza rozwój topowych akcesoriów, oraz opowiedział o tym, jak cenne wskazówki projektowe czerpie zarówno od e-sportowych mistrzów, jak i od swojego syna z Pokolenia Z.

W rozmowie poruszyliśmy również temat obszarów, które będą kształtować branżę w najbliższych latach. Jaką rolę w oprogramowaniu G HUB odegra sztuczna inteligencja działająca niczym osobisty trener? Czego marka uczy się na dynamicznym rynku azjatyckim w kwestii modowania sprzętu? No i czy wydarzenie tej rangi powróci do Polski w kolejnych edycjach? Yalcin Yilmaz, Chief Commercial Officer w firmie Logitech, odpowiedział nam na te i inne pytania.

Yalcin Yilmaz, Logitech - wywiad Spider’s Web

Piotr Grabiec, Spider’s Web: Zacznijmy od wyboru lokacji dla Logitech G PLAY 2026: dlaczego Warszawa, dlaczego Polska, dlaczego właśnie teraz?

Yalcin Yilmaz, Chief Commercial Officer w firmie Logitech: To akurat łatwe. Polska jest mekką kreatywności i dzieje się tu mnóstwo świetnych rzeczy. Zaczęło się w przeszłości od Wiedźmina, wielkich filmów, gier dużych wydawców i Cyberpunka - jednej z moich ulubionych gier. Biorąc to wszystko pod uwagę, wpadliśmy na pomysł: zróbmy to w Polsce, w mekce kreatywności i gamingu.

Patrząc na wasze dotychczasowe portfolio, które produkty sprzedawały się najlepiej w Polsce i jak myślisz, dlaczego polscy gracze tak dobrze na nie reagują?

Bestsellery? Myszki gamingowe. Profesjonalne myszki z serii PRO są zdecydowanie jednymi z naszych najchętniej kupowanych produktów. Jeśli chodzi o polską społeczność, bardzo ważne jest dla nas, aby pozostawać z nią w bliskim kontakcie. To dwukierunkowe podejście do komunikacji: przekazywanie feedbacku i jego odbieranie. Jak wiesz, ściśle współpracujemy z profesjonalnymi zawodnikami e-sportowymi. Jak mawiamy: w każdym sporcie 97 proc. to ludzkie możliwości, a te ostatnie 3 proc. to sprzęt, który robi różnicę. Dążymy do tego, by być tymi ostatnimi 3 proc. Zawsze jest przestrzeń do poprawy i do tego właśnie dążymy jako firma.

Spośród zapowiedzianych dzisiaj produktów, takich jak nowa seria PRO X3, które spodziewasz się będą największym hitem?

Zdecydowanie SUPERSTRIKE. Poprzednie modele postawiły poprzeczkę wysoko, a nowy SUPERSTRIKE 3 czy inne premiery z serii PRO stawiają ją jeszcze wyżej. Jak to się u nas mówi: szybkość to król, a tutaj ma to szczególne znaczenie: kliknięcie to król.

Odkładając na bok wykresy sprzedaży, który produkt z dzisiejszych zapowiedzi uważasz za swojego faworyta i którym jesteś najbardziej podekscytowany?

Ogromnie ekscytuje mnie sprzęt do symulacji wyścigów. Jestem wielkim fanem sportów motorowych. Partnerstwo z McLarenem i cały ekosystem zbudowany wokół nowych produktów tworzą fantastyczne rozwiązanie - to zdecydowanie jeden z moich osobistych faworytów.

Jako firma w swoich produktach z wielu kategorii przesuwacie granice specyfikacji w kluczowych obszarach, ale jak wybieracie to, co jest najważniejsze w danym momencie?

To proces ciągłej nauki. Nie można rozwijać wszystkich kategorii jednocześnie, próbując jednocześnie dopracowywać istniejące portfolio. To jeden z głównych obszarów skupienia naszego działu R&D: szukanie miejsc, gdzie możemy coś jeszcze ulepszyć, ponieważ stale chcemy przeć do przodu. I nie ma tylko jednej konkretnej podkategorii. Gaming to szeroka dziedzina z wieloma podsegmentami: profesjonalni gracze, e-sport, symulatory, gracze rekreacyjni, gracze mobilni… i we wszystkich obszarach jest miejsce na usprawnienia.

A czy są obszary, w których czujesz, że jest miejsce na poprawę, ale graczy po prostu to… nie obchodzi?

Cóż, nie nazwałbym siebie zapalonym graczem. Mój 16-letni syn to stuprocentowe Pokolenie Z i bardzo wiele się od niego uczę. Jest świetnym źródłem bezpośredniego feedbacku, a ja często wykorzystuję jego spostrzeżenia wewnątrz Logitecha, aby osadzić nasze pomysły rozwojowe w realiach użytkowników. Ponadto współpracujemy z wieloma zawodowcami w ramach procesu zwanego „Design by Collaboration” [Projektowanie poprzez współpracę], co pomaga uzyskiwać informacje zwrotne prosto z pierwszej linii frontu. Zanurzając się w świecie graczy, możemy skupić się na tym, na czym naprawdę im zależy.

Wróćmy do akcesoriów z serii PRO. Są one tworzone w ścisłej współpracy z profesjonalnymi graczami i e-sportowcami z myślą o tych 3 proc., o których wspomniałeś. W jaki sposób upewniacie się, że te wysoce wyspecjalizowane, zaawansowane innowacje wciąż przynoszą realną wartość graczom rekreacyjnym?

To trochę jak w piłce nożnej: jeśli grasz tylko z amatorami, pozostajesz amatorem. Jeśli grasz z profesjonalistami, stajesz się profesjonalistą. Gdy zaczynasz używać sprzętu klasy PRO, inspiruje cię to do przesuwania własnych granic i rozwoju. Sprzęt na poziomie profesjonalnym nie jest przeznaczony wyłącznie dla zawodowców - przeciętny gracz może zacząć od sprzętu PRO i wykorzystać go do stałego podnoszenia swoich umiejętności.

Klawiatury modyfikowane, wymienne przełączniki hot-swap i modding stają się mainstreamem. Jakie jest stanowisko Logitecha w sprawie możliwości modyfikacji i naprawy waszych przyszłych linii sprzętowych?

W przygotowaniu jest wiele ekscytujących projektów, którymi niestety nie mogę się jeszcze podzielić, ale jeśli spojrzysz na rynek azjatycki, gdzie powstaje wiele trendów gamingowych, zanim rozprzestrzenią się na cały świat - bardzo dużo się od tego regionu uczymy. Prowadzimy tam różne testy i wprowadzamy unikalne produkty dostosowane do tego rynku, a tamtejsze dobre praktyki dają nam ogromne możliwości skalowania na poziom globalny. W nadchodzących kwartałach zobaczycie w tych segmentach mnóstwo niespodzianek.

Patrząc na cały przemysł gier w perspektywie, powiedzmy, najbliższych pięciu lat, jakie główne zmiany przewidujesz w popularności gatunków, modelach dystrybucji, nawykach graczy itp.?

Świetne pytanie. Dziś wyraźnie widać, że gaming stał się integralną częścią naszego społeczeństwa. Około 50 proc. światowej populacji to gracze, w wieku od 7 do 77 lat [śmiech], z czego około 50 proc. stanowią kobiety. To pokazuje, jak bardzo społeczny i istotny we współczesnej kulturze stał się gaming. Poza tym gry są obecnie podstawową formą rozrywki. W przeszłości rozrywka cyfrowa ewoluowała od radia, przez telewizję, po internet, a dziś gaming to w pełni dostosowany do potrzeb program rozrywkowy. Kolejnym krokiem mogą być metawersum i sztuczna inteligencja, co może otworzyć zupełnie nowe drzwi. Sprawy zmierzają z pełną prędkością w stronę kolejnego etapu i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Jak rola Logitecha ewoluuje wraz z tymi szerszymi zmianami? Czy widzicie siebie wyłącznie jako firmę hardware’ową, czy zmierzacie bardziej w stronę firmy software’owej?

Oprogramowanie jest kluczowym elementem w całym naszym portfolio, nie tylko w gamingu. W rzeczywistości wierzymy, że sam gaming ma potencjał, by stać się czymś większym niż cała marka Logitech dzisiaj. To ogromna szansa. Z tego powodu dokonamy w najbliższych latach dużych inwestycji w branżę gier. Naszą ambicją jest utrzymanie innowacyjności w gamingu, a także w innych segmentach naszej działalności, takich jak wideokonferencje [video collaboration], B2B oraz pozycjonowanie marki Logitech jako szerszej marki stylu życia i mobilności.

Logitech integruje narzędzia AI i inteligentne funkcje w aplikacji G HUB. Jak kluczowa jest sztuczna inteligencja dla przyszłości waszych akcesoriów gamingowych i gdzie w waszej firmie kończy się sprzęt, a zaczyna oprogramowanie?

Jak wiesz, mamy oprogramowanie G HUB, a sztuczna inteligencja będzie kluczowym elementem tego programu. AI pomoże graczom stawać się jeszcze lepszymi, działając jak osobisty trener i nie tylko. Sprzęt i oprogramowanie idą u nas w parze; postrzegamy je jako w pełni samouzupełniający się ekosystem.

Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś podzielić się bezpośrednio z naszymi czytelnikami na temat firmy lub waszych produktów?

Chciałbym skorzystać z tej okazji i serdecznie podziękować polskiej społeczności gamingowej, naszym fanom, klientom i partnerom. Mamy tu fantastyczne relacje ze wszystkimi. Jestem w firmie Logitech od ponad 20 lat i bardzo mocno angażuję się w polską społeczność. Wielkie dzięki za waszą lojalność, zaufanie i wsparcie. Pozostajemy w pełni otwarci na słuchanie was i czerpanie inspiracji od polskiej społeczności.

Podsumowując to wszystko i patrząc w stronę Logitech G PLAY 2027, czy spotkamy się tu, w Warszawie, ponownie? Czy stanie się to imprezą cykliczną, czy może wyruszycie w trasę po innych europejskich miastach?

Wspaniałe jest to, że w tym roku zorganizowaliśmy trzy flagowe wydarzenia jednocześnie: w Los Angeles, Szanghaju i Warszawie dla Europy. W ciągu ostatnich kilku godzin wielokrotnie pytano mnie: „Jak zamierzacie to przebić?” [śmiech]. Mam bardzo kreatywny zespół, a jak zawsze powtarzam, kreatywność nic nie kosztuje. Mój zespół już robi burzę mózgów nad tym, jak zrobić to na jeszcze większą skalę w przyszłym roku. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że tym razem jestem w Polsce. Kolejnym celem może być inna lokalizacja, aby nieść radość z gamingu do kolejnych regionów, ale biorąc pod uwagę fantastyczny odbiór, jakiego tu doświadczyliśmy, nie byłbym zaskoczony, gdybyśmy wrócili do Polski lub zorganizowali tu kolejne wydarzenie w niedalekiej przyszłości.

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