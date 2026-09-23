Tym razem przywieźli go do nas. Sprawdziłem sprzęt, który wstawisz na biurko

Przez ostatnie dwa dni oczy fanów gamingu z całego świata były zwrócone w stronę Warszawy. To właśnie w stolicy Polski jeden z wiodących producentów sprzętu dla graczy zorganizował swój sztandarowy dwudniowy event: Logitech G Play 2026. Było to świetną okazją do podziwiania na żywo zmagań czołowych e-sportowców, dla których to z kolei była pora na CS-a. Dosłownie.

W zawodach, które zorganizowano na scenie House of G na terenie hali Warsaw EXPO XXI, zmierzyło się ze sobą 8 drużyn, a w puli nagród było aż 100 tys. dol. Dla nas Logitech G Play 2026 było z kolei okazją do zapoznania się z nową ofertą firmy. Sprawdziliśmy, co potrafi kolejna generacja myszy, klawiatur, słuchawek i innych gadżetów, jakie lada moment trafią do sklepów i na nasze biurka.

Logitech Pro X (nie tylko) dla zawodowców.

Profesjonalni e-sportowcy oraz najwięksi entuzjaści grania w domowym zaciszu powinni przyjrzeć się akcesoriom z serii Pro X, czyli myszom, klawiaturom i słuchawkom. Wszystkie z nich mają prowadzić nas do przełomu oraz jeszcze lepszych niż dotychczas wyników niezależnie od tego, w jaki tytuł i z jakiego gatunku planujemy grać.

Myszka: Logitech G Pro X3 Superstrike

Pierwszym z nich jest nowa myszka Pro X3 Superstrike o optymalnych wymiarach 12,5 cm x 6,35 cm x 4 cm i masie 61 g. Logitech z dumą się chwali, że to gryzoń skracający czas od kliknięcia do reakcji w największym dotychczas stopniu. W przypadku tego modelu z opcją pracy przewodowej i bezprzewodowej wykorzystano zaawansowaną technologię HITS (Haptic Inductive Trigger System) łączącą indukcję z wibracjami zamiast klasycznych mikroprzełączników.

Logitech zmniejszył opóźnienie do maksymalnie 30 ms względem innych myszek pracujących w trybie 8 kHz (0,125 ms). Nie zabrakło też regulacji, w tym 10 poziomów punktu aktywacji, 5 punktów resetu funkcji Rapid Trigger i 6 ustawień intensywności reakcji haptycznej. Wszystkim zarządza się w czasie rzeczywistym poprzez apkę Logitech G HUB, ale mysz ma wbudowaną pamięć, aby wgrywać na stałe swoje profile i te opracowane przez innych, w tym topowych graczy.

Sercem myszki Logitech Pro X3 Superstrike jest przy tym autorski chipset NxLOGI, a do dyspozycji mamy również sensor Hero 2 zapewniający rozdzielczość na poziomie 48 tys. DPI, maksymalną szybkość na poziomie ponad 930 IPS i przyspieszenie rzędu ponad 90G. Producent wydłużył również o połowę czas pracy na jednym ładowaniu tego modelu względem i tak już imponującego poprzedniego rocznika, czyli do imponujących 135 godz. z dala od gniazdka.

Cena i dostępność: Nową myszkę Logitech G Pro X3 Superstrike w kolorach magentowym i czarnym wyceniono Europie na 189,99 euro. Do klientów trafi we wtorek 6 października 2026 r.

Klawiatura: Logitech Pro X2 Rapid

Idealnym partnerem dla myszy będzie przewodowa klawiatura Logitech G Pro X2 Rapid z aluminiową obudową o wymiarach 36,3 cm x 14,3 cm x 3,6 cm. Wyposażono ją w autorskie analogowe magnetyczne przełączniki POM z efektem Halla z keycapami z PBT. Do tego dochodzi warstwa tłumiąca, która ma sześć warstw, w tym pianki PORON i IXPE. Słychać, że klawiatura działa, ale nas nie rozprasza. Za nasz komfort odpowiada z kolei podkładka silikonowa na przedramiona w rozmiarze XL.

Urządzenie obsługuje funkcje Rapid Trigger Reset poprawiającą nasz czas reakcji, a w konfiguracji klawiatury pod swoje potrzeby pomaga zintegrowany panel typu OLED, którego można używać w tym celu po podłączeniu akcesorium do dowolnego peceta i to w trakcie rozgrywki. Oczywiście korekty można wprowadzać również w aplikacji Logitech G Hub, w tym głębokość, na której następuje zarejestrowanie wciśnięcia dowolnego guzika w zakresie od 0,1 mm do 4 mm (i to co 0,05 mm).

Skanowanie w modelu Logitech Pro X2 Rapid realizowane jest z częstotliwością 8 kHz, co pomaga w rozgrywce - gra otrzymuje informację o wciśnięciu klawisza niemalże natychmiast. Do tego można oczywiście konfigurować własne makra i sterować dynamicznym oświetleniem RGB z synchronizacją z innymi sprzętami, a klawiatura ma mechanizm SOCD KEY PRIORITY, aby zminimalizować ryzyko błędnego odczytania intencji gracza podczas realizowania skomplikowanych kombinacji.

Cena i dostępność: Nową klawiaturę Logitech Pro X2 Rapid w kolorach magentowym, czarnym i białym wyceniono w Europie na 249,99 euro. Do sprzedaży trafia już dziś, tj. 23 września 2026 r.

Słuchawki Logitech G Pro X3 Lightspeed

Wraz z myszką i klawiaturą pojawił się również nauszny zestaw słuchawkowy Logitech G Pro X3 Lightspeed o masie jedynie 362 g. Zaprojektowany został tak, aby gracze nie tracili kontroli nad tym, co się dzieje, nawet w najbardziej dynamicznych momentach rozgrywki. Ułatwia też komunikację z drużyną za sprawą usprawnionego mikrofonu pracującego w trybie 48 kHz (16-bit).

Na pokładzie znalazły się również sprawdzone grafenowe przetworniki Pro-G w rozmiarze 50 mm (od 20 Hz do 20 kHz, 38 Ohm) z oddychającymi nausznikami, w których umieszczono piankę pamiętającą kształt. Brzmienie dźwięku dochodzącego do naszych uszu możemy modyfikować z użyciem 10-stopniowego equalizera, oczywiście w ramach aplikacji Logitech G Hub.

Co istotne, również w przypadku tego produktu wydłużono przy tym czas pracy na jednym ładowaniu, o 40 proc. do 70 godz, a w pudełku z Logitech G Pro X3 Lightspeed znajdziemy pokrowiec. Ze sprzętem, na którym gramy, łączy się poprzez protokół Logitech Wireless lub Bluetooth, a ich zasięg to do 30 m. No i można korzystać z kabli z końcówkami USB i minijack 3,5 mm.

Cena i dostępność: Nowe słuchawki Logitech G Pro X3 Lightspeed w kolorach magentowym, czarnym i białym wyceniono w Europie na 279,99 euro. Do klientów trafią w czwartek 8 października 2026 r.

Co jeszcze dołączyło do oferty marki Logitech?

Dobrym uzupełnieniem dla nich jest gładziutka i mięciutka podkładka pod myszkę o wymiarach 46 cm x 40 cm wykończona szwem dla zwiększenia wytrzymałości z pianką SlimFlex. Ma czarny kolor, antypoślizgową warstwę na spodzie oraz mierzy 6 mm grubości. Logitech G Pro X Control, bo o niej mowa, trafi w cenie 69,99 euro do sprzedaży w Europie już 8 października 2026 r. To jednak nie koniec.

W ofercie pojawiły się również nowe klawiatury z serii Logitech G316 X i to w dwóch rozmiarach, w tym 75 proc. i 98 proc. Do tego dochodzi myszka Logitech G305 X Superlight w rzucającym się w oczy wariancie kolorystycznym Lilac. Fani grania na konsolach mogą z kolei kupić znany już nam zestaw słuchawkowy Logitech Astro A50 X, ale w nowej wersji kolorystycznej: Mars Red.

Logitech ma przy tym do zaoferowania coś nie tylko e-sportowcom i graczom-amatorom, ale również streamerom. To z myślą o nich powstał mikrofon Logitech G Blue Yeti 2. Rejestruje w trójwymiarze, z którego miejsca w przestrzeni dochodzi nasz głos, by w locie wprowadzać odpowiednie korekty. Urządzenie ma 1,3-calowy kolorowy ekran typu LED i korzysta z AI do usuwania szumów.

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W ofercie firmy pojawiły się również produkty dla fanów symulatorów jazdy, w tym zestaw RS50 McLaren Racing Bundle, na który składają się wyścigowa kierownica stworzona we współpracy z zespołem McLaren, dedykowana baza oraz pedały. Do tego w ofercie mamy też zestaw RS50 System PC Only przeznaczony wyłącznie dla graczy komputerowych i pedały RS Pedals SE poszerzające modułowy ekosystem serii RS.

Ofertę domyka przygotowany konkretnie z myślą o graczach komputerowych zestaw G923 PC Only. Zbudowany został z myślą o podłączaniu jedynie do desktopów, co pozwoliło utrzymać cenę na poziomie 279,99 euro, ale przy zachowaniu zaawansowanego sprzężenia zwrotnego TRUEFORCE (do 2,3 Nm momentu obrotowego), progresywnego pedału hamulca i 24-pozycyjnego pokrętła wyboru.

A dlaczego Logitech G Play 2026 odbywa się w Polsce?

Poprzednie edycje odbywały się już w takich miastach jak Paryż, Berlin i Mediolan, a teraz padło na naszą stolicę. Arnaud Perret-Gentil, czyli Head of Product PC Gaming and Creators w Logitech G, wyjaśnił nam chwilę przed dzisiejszą konferencją, co doprowadziło do podjęcia tej decyzji. Tym głównym powodem był fakt, iż jako kraj jesteśmy w świecie gamingu swoistym hubem dla całego regionu - ale geografia to nie wszystko.

Dla marki równie istotny jest fakt, iż uznaje społeczność deweloperów gier w Polsce za jedną z wiodących w Europie. Do tego dochodzi masa utalentowanych graczy, a organizując Logitech G Play 2026 firma mogła się poczuć „w centrum wydarzeń”. Do tego marka zatrudnia w naszym kraju wielu ludzi, w których widzi ogromną pasję i energię, jaką włożyli w przygotowanie tego wydarzenia, a liczba zainteresowanych nim gości potwierdziła, iż mieli słuszność w tym wyborze.

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