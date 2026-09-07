Zwróć uwagę na kupon kaucyjny za zwrócone butelki. Duża zmiana

Szklanka do połowy pełna czy jednak pusta? Optymista powie, że rząd może chwalić się swoją sprawczością: jeszcze nie zdążyli wprowadzić nowych przepisów, a te już działają. Pesymista stwierdzi z kolei, że zagrano Ministerstwu Klimatu i Środowiska na nosie. Resort nie pochwali się zmianą, bo ta zaczęła obowiązywać znacznie wcześniej.

Oczywiście ministerstwo może bronić się mówiąc, że to rząd zmusił handel do działania. "To, że system kaucyjny działa, nie oznacza, że funkcjonuje on bezbłędnie" - przyznawała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, zapowiadając wydłużenie czasu realizacji bonów, aby "system był maksymalnie przyjazny dla obywateli".

Rząd nie zdążył ustalić, ile powinien wynosić nowy termin, a sklepy zabrały się do pracy

Stokrotka i Netto już wydłużyły czas na wykorzystanie voucherów otrzymywanych za zwrot opakowań z 30 do 90 dni. Na podobny ruch zdecydował się Lidl. Sieć dołożyła do trzech miesięcy dodatkowe dni.

O szykowanej zmianie informuje Portal Spożywczy. Od października klienci sieci Lidl będą mieli 100 dni na wykorzystanie kuponów drukowanych przez butelkomaty.

Tym samym Lidl dogoni Kaufland - ta sieć od samego początku dawała 100 dni na wykorzystanie kaucyjnego kuponu.

Teraz możemy zastanawiać się, jak odpowie Biedronka. 120 dni, by wysunąć się na prowadzenie? Czy może całkowite zniesienie limitu, jak ma to miejsce w Dino?

Rząd w nie najlepszym położeniu

Oczywiście politycy mogą cieszyć się, że ich postulaty są realizowane jeszcze przed czasem. Na razie jednak wygrywają sklepy, bo mogą podkreślać, że robią wszystko z myślą o klientach. To w końcu wcale nie tak, że rząd do czegokolwiek zmusił. Owszem, wspominano o zmianie, ale to sklepy wyszły z inicjatywą. Żadne konkrety nie zostały jeszcze nawet ogłoszone, a tu proszę - masz więcej czasu na zwrot kaucji.

"Trzy miesiące to jest takie wydaje się minimum, a nikomu nic by się nie stało jakby było nawet sześć miesięcy" - mówiła na antenie RMF FM szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Czy w takim razie rząd będzie naciskał na wspomniane sześć miesięcy, czy zadowoli się tym, że sklepy coraz chętniej dają co najmniej 90 dni na wykorzystanie kaucyjnego bonu? Efekt w końcu został osiągnięty. System kaucyjny ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb nawet najbardziej wybrednych użytkowników, którzy nie zwracają kaucji na zakupach, tuż po tym, jak wrzucili opakowania do butelkomatu.

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