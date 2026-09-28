Czarna, lepka substancja na polskich plażach. Służby ostrzegają: "Nie dotykać"
Urząd Morski w Słupsku ostrzega przed substancją, na którą można natknąć się na plażach m.in. w rejonie Ustki.
"Urząd Morski w Słupsku informuje o wystąpieniu na plażach w rejonie Ustki, Rowów oraz Jarosławca substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną" - wyjaśnia urząd w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Substancja to "czarne, lepkie grudki", jak opisuje RMF FM.
Choć urząd zaznacza, że wiele wskazuje na substancję ropopochodną, to do momentu uzyskania wyników analizy nie można jednoznacznie potwierdzić, z czym dokładnie mamy do czynienia. Próbki już zostały pobrane i przekazane do specjalistycznych badań laboratoryjnych w celu ustalenia rodzaju substancji.
Urząd Morski w Słupski zwrócił się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności
Substancji nie powinno się dotykać. Nie wolno jej także zabierać z plaży ani nie przenosić do domu. Należy unikać kontaktu ze skórą i nie dopuszczać do kontaktu z substancją zwierząt domowych, "w szczególności psów, które mogą ją zlizać lub wdeptać w sierść i łapy".
W przypadku stwierdzenia obecności substancji na plaży prosimy o niezwłoczne zgłoszenie miejsca jej występowania właściwym służbom, z podaniem możliwie dokładnej lokalizacji - uczula urząd.
RMF FM informuje, że według wstępnych ustaleń zanieczyszczenie mogło powstać na skutek nielegalnego czyszczenia baków przez jedną z jednostek pływających.
Mamy pewne podejrzenia co do jednostki, która zachowała się niezgodnie z prawem w morzu. Podejmujemy działania wyjaśniające w tej sprawie - powiedziała w rozmowie z rozgłośnią Anna Sędzińska, dyrektor Urzędu Morskiego.
"Dziennik Bałtycki" informował, że substancję plażowicze w tamtych rejonach zauważyli już w sobotę. Wówczas została powiadomiona straż pożarna. W poniedziałek Urząd Morski rozpoczął oczyszczanie plaż. Jeśli ustali się winnego, to odpowiedzialny za zanieczyszczenie będzie musiał zapłacić karę oraz pokryć koszty związane z usuwaniem substancji.
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