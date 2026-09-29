Klej psuje butelkomaty. To dlatego stoisz dłużej w kolejce

Pewnie każdy zetknął się z taką sytuacją. Kolejka do butelkomatu, każdy po kolei wrzuca swoje opakowania, w końcu przychodzi pora na ciebie, a tymczasem ekran wyświetla informację o awarii. Albo komunikat świecił się już wcześniej i dlatego rozczarowani konsumenci wracają wkurzeni z workami. Nie jest to może nagminne, bo w końcu sieci potrafią przyjmować po 10 mln opakowań dziennie, ale się zdarza. Nic dziwnego, że maszyna nie wyrabia, jeżeli często jest jedna na cały duży sklep. Dopiero od niedawna np. Biedronka dostawia kolejne.

Przyczyną problemów technicznych jest nie tylko tradycyjna złośliwość rzeczy martwych. Okazuje się, że butelkomaty bardzo nie lubią kleju.

W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Sylwester Mroczek z Carrefour Polska przyznał, że klej do etykiet wykorzystywany przez niektórych producentów działa niszczycielsko na automaty.

- W wyniku jego działania klej pozostawał na elementach kruszących opakowania, co powodowało ich zabrudzenie i zwiększało częstotliwość koniecznych czyszczeń oraz interwencji serwisowych - zdradził Mroczek.

Problem nasilił się szczególnie latem, stanowiąc dodatkowe wyzwanie dla sieci. Producenci zostali poinformowani o problematycznej, brudzącej substancji.

Jednak najczęstszą przyczyną awarii okazuje się być… użytkownik butelkomatu

Z doświadczeń Carrefoura wynika, że aż ok. 90 proc. interwencji serwisowych jest związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń przez konsumentów. Jak mówi Mroczek, chodzi przede wszystkim o próby oddawania niewłaściwych lub niezgodnych z systemem opakowań.

Widać było to szczególnie w pierwszych miesiącach trwania systemu kaucyjnego, kiedy sami klienci nie wiedzieli, co można oddawać, a czego nie. Dlatego przy butelkomatach można było znaleźć szklane pojemniki, puste butelki po mleku czy oleju. Zresztą do dzisiaj to się zdarza.

Przedstawiciel Carrefoura zdradził również, że "w części przypadków klienci świadomie próbują znaleźć sposób na 'oszukanie' automatu", co także może zakończyć się interwencją lub blokadą maszyny.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się opisy tego typu prób. Metodą, przed którą przestrzegano, jest np. drukowanie fałszywych etykiet. Niektórzy decydują się zeskanować etykietę z kodem kreskowym, starając się wrzucić do środka opakowanie nieobjęte kaucją.

Przed takimi działaniami przestrzegała policja

Wartość butelki to tylko 50 groszy, jednak mimo to może stanąć przed sądem, bo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem sklepu, poprzez wprowadzenie w błąd jego pracownika co do zwrotu kaucji. Tym samym naraził się na odpowiedzialność karną, a zgodnie z kodeksem grozić mu może nawet do 2 lat więzienia – wyjaśniała policja w Tarnowskich Górach, opisując jedną ze śmiałych prób oszustwa.

Operator systemu kaucyjnego PolKa – Polska Kaucja przypominał, że wyłudzenie kaucji to przestępstwo. Celowe doprowadzenie sklepu do wypłaty kaucji za opakowanie nieobjęte systemem lub sfałszowane grozi karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za fałszerstwo w postaci podrabiania lub przerabiania etykiet z oznakowaniem systemu może w konsekwencji pozbawić kogoś wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

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