Nadjeżdża topowa Roomba Max 876. Rozwijaj czerwony dywan

W ofercie marki iRobot, która na rynku autonomicznych odkurzaczy jest obecna już od blisko ćwierć wieku i sprzedała już 50 mln urządzeń, mamy teraz całą masę sprzętów z różnych półek cenowych. Teraz dołączyły do niej modele z serii 800, w tym Roomba Max 876 Combo, która domyka tegoroczne portfolio od góry. To najmocniejszy robot sprzątający marki w historii upakowany najnowocześniejszymi technologiami takimi jak SealForce, ThermaMist i DriLift. Mieliśmy okazję zobaczyć już go w akcji.

Roomba Max 876 Combo wjeżdża do salonów

iRobot zaprezentował swoje nowe samojezdne odkurzacze, w tym model Roomba Max 876 Combo, na targach IFA organizowanych co roku w Berlinie. Od dawna są mekką osób poszukujących nowoczesnych sprzętów domowych. Smartfony i komputery lata temu zeszły na drugi plan, bo dziś właśnie do takich kategorii jak roboty sprzątające trafiają te największe innowacje budzące prawdziwe emocje.

iRobot ma jedną główną filozofię: tworzyć produkty dla ludzi i ułatwiać im życie. Budujemy roboty do prawdziwych domów, które mają być skuteczne w codziennym użytkowaniu, a nie stanowić jedynie pokaz efektownych technologii - wyjaśnia w rozmowie ze Spider’s Web podczas IFA 2026 pani Telma Cecilia, Trade Marketing Manager w iRobot

Roomba Max 876 Combo to z kolei najpotężniejszy odkurzacz automatyczny, jaki kiedykolwiek stworzył iRobot. Wciąga kurz i inne nieczystości z naszych podłóg i dywanów z mocą 35 tys. Pa., co plasuje go w ścisłej czołówce. Mamy tu oczywiście do czynienia ze sprzętem, który nie tylko odkurza, ale również mopuje i to w nowatorski sposób, a do tego sam się czyści za sprawą stacji dokującej AutoWash.

Co dokładnie daje odkurzanie z systemem SealForce?

Moc ssania na poziomie 35 tys. Pa to dopiero początek. W przypadku modelu Roomba Max 876 Combo firma iRobot postawiła na autorską technologię SealForce zapewniającą przepływ powietrza na poziomie aż 20 l/s. Zmienia ona sposób, w jaki robot koncentruje strumień powietrza, aby jeszcze dokładniej czyścić dywany i zaciąga je do środka z siłą, nie przymierzając, tornada.

Tak jak roboty sprzątające od lat radzą sobie z podłogami i potrafią wyciągać zabrudzenia nawet z przestrzeni między kafelkami, tak dywany zawsze były wyzwaniem, zwłaszcza te z długim, grubym włosiem. Roomba Max 876 Combo dzięki SealForce mechanicznie zmienia sposób kontaktu robota z dywanem. Podczas pracy opuszcza specjalny panel uszczelniający system sprzątania.

Właśnie to szczelne połączenie z włóknami dywanu sprawia, że moc odkurzania skoncentrowana jest tam, gdzie powinna i wyciąga dzięki temu trzykrotnie więcej zabrudzeń. Przepływ powietrza skierowany jest w stronę zabrudzeń zamiast „uciekać” po bokach. To wszystko sprawia, że Roomba Max 876 Combo osiąga poziom skuteczności, który wcześniej był niemożliwy do osiągnięcia.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Mopowanie z mgiełką, czyli ThermaMist w praktyce

Z myciem podłóg Roomba Max 876 Combo radzi sobie równie dobrze co z ich odkurzaniem, ponieważ iRobot zaprojektował dwustopniowy system mopowania na gorąco. Wykorzystuje on ultradźwięki do generowania podgrzanej mgiełki ThermaMist, która zmiękcza i rozpuszcza zaschnięte zabrudzenia. Pozwala to usuwać je w trakcie jednego cyklu sprzątania.

To rewolucyjne rozwiązanie, które mopuje podłogę mgiełką i zapewnia głębsze czyszczenie wspomagane przez sztuczną inteligencję. Jest w pełni autonomiczne. Robot automatycznie identyfikuje miejsca na podłodze wymagające większej uwagi i aplikuje mgiełkę, aby zapewnić lepsze efekty sprzątania - opisywała nam podczas IFA 2026 nowy system ThermaMist pani Telma Cecilia z iRobot



Wykorzystanie mgiełki ThermaMist eliminuje konieczność ręcznego szorowania podłóg, co zapewnia dwukrotnie większą skuteczność pozbywania się nieczystości w porównaniu do klasycznego systemu mopowania. Te usuwane są z użyciem największego w branży wałka mopującego PowerSpin Max, który zapewnia 1,2-krotnie większe pokrycie powierzchni w porównaniu ze standardowym wałkiem mopującym.

Wałek mopujący PowerSpin Max sprzątnie wszystko i nie zmoczy dywanu

Wałek mopujący PowerSpin Max podczas pracy osiąga prędkość 300 obr./min i wywiera nacisk na podłoże o mocy 18 N. Podłogę szoruje podgrzaną wodą 3,75-raza intensywniej niż ten montowany w poprzedniku nowego robota, którym był odkurzacz Roomba Max 775. Zaprezentowany w Berlinie model Roomba Max 876 Combo pod każdym względem sprawdza się lepiej niż dotychczasowe sprzęty marki iRobot.

Przede wszystkim nie trzeba się obawiać, iż Roomba Max 876 Combo z mokrym mopem wjedzie na dywan i go zamoczy. Dba o to inteligentny system chroniący go przed zamoczeniem o nazwie DriLift z automatycznie wysuwaną osłoną wałka mopującego. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję do analizy otoczenia, by oddzielać wilgotne elementy od włókien, co przyspiesza cykl sprzątania.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Stacja dokująca AutoWash i 90 dni spokoju

Po zakończeniu cyklu Roomba Max 876 Combo wraca do stacji dokującej AutoWash. Jej zadaniem jest ładowanie akumulatora, wciąganie brudu do worka AllergenLock z filtrem węglowym i czyszczenie robota. Dock nowej generacji automatyzuje wiele czynności związanych z codzienną obsługą robota, abyśmy przez jak najdłuższy czas nie musieli zaprzątać sobie nim głowy (worek opróżnia się tu co 90 dni).

Stacja dokująca AutoWash po zakończeniu sprzątania pierze wałek mopujący PowerSpin Max wodą o temperaturze 80°C, a następnie suszy go powietrzem o temperaturze 55°C. W razie potrzeby dozuje także automatycznie koncentrat mopujący StayClean, który pomaga w usuwaniu zabrudzeń, z którymi nie radzi sobie woda, nawet jeśli została uprzednio podgrzana.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Nawigacja z AI i rogi pod kontrolą

Do poruszania się po domu lub mieszkaniu Roomba Max 876 Combo wykorzystuje system ClearView Pro Dual-Line LiDAR, który również jest wspomagany sztuczną inteligencją. Jego zadaniem jest mapowanie przestrzeni w czasie rzeczywistym, a system PrecisionVision AI rozpoznaje ponad 300 obiektów domowych, aby robot mógł sprawnie omijać typowe przeszkody: dziecięce zabawki, miski zwierząt, kable itd.

Roomba Max 876 Combo radzi sobie ze sprzątaniem zarówno przy ścianach, jak i w narożnikach dzięki technologii Perfect Edge. Szczotka boczna Edge-Sweeping pomaga w odkurzaniu trudno dostępnych miejsc, a podczas mopowania wałek może być wysuwany na odległość nawet do 45 mm. Nie zabrakło też systemu zapobiegającego plątaniu się włosów (spiralna szczotka boczna i główna z przecinakiem).

Roomba Max 876 Combo - co jeszcze warto wiedzieć?

Sprzęt mimo upakowania go najnowocześniejszymi technologiami ma też naprawdę kompaktowe gabaryty. Samojezdny odkurzacz mierzy jedynie 9,98 cm wysokości, dzięki czemu potrafi wjechać pod meble o naprawdę niskim prześwicie. System sprytnych kółek radzi sobie również z progami, w tym takimi o wysokości do 3,5 cm, aby nie trzeba było go co chwila ręcznie przenosić z pokoju do pokoju.

Do obsługi nowego topowego odkurzacza wykorzystywana jest dobrze znana klientom firmy w pełni przetłumaczona na nasz język aplikacja mobilna Roomba Home. A ile za robota Roomba Max 876 Combo trzeba będzie zapłacić i kiedy będzie można go kupić? Oficjalnej ceny i daty premiery jeszcze nie znamy i czekamy na jego polski debiut. Tego spodziewamy się lada moment.

Więcej informacji na temat specyfikacji nowych urządzeń Roomba z serii 800 znajdziesz na oficjalnej stronie iRobot.

A co dalej? Roomba Duo!

Berlińskie targi były okazją do tego, by nie tylko zapoznać się z robotem Roomba Max Combo 876, który lada moment trafi do sprzedaży, ale i z prototypem koncepcyjnym sprzętu wyglądającego jak zapożyczony z przyszłości. Roomba Duo, bo taką nazwę nosi to urządzenie, składa się z dwóch segementów.

Pierwszy z nich to stacja bazowa z… kółkami. Może się samodzielnie poruszać po naszym domu niczym robot R2-D2 z „Gwiezdnych wojen”, a na jej szczycie zamocowano mechaniczne ramię z wysięgnikiem. Do niego przytwierdzona zostało mniejsze pudełko, w którym kryje się naprawdę kompaktowy okrągły robot sprzątający.

Na ten moment Roomba Duo to produkt koncepcyjny. To urządzenie, które wciąż rozwijamy, testujemy i udoskonalamy. Chcemy, aby konsumenci otrzymali robota, który całkowicie zastąpi tradycyjne odkurzacze używane do ciężkich prac, na przykład do porządków wiosennych. Musimy jednak ten produkt najpierw przetestować. W tej chwili to tylko koncept i nie planujemy wprowadzania go do sklepów, ale w przyszłości… kto wie? - wyjaśniała nam Telma Cecilia, Trade Marketing Manager w iRobot podczas IFA 2026

Stacja bazowa może sama sprzątać zabrudzenia i to takie, z którymi klasyczny odkurzacz automatyczny sobie nie poradzi - widziałem na żywo, jak usuwa z podłogi spaghetti, które wypadło z talerza! W razie potrzeby podjeżdża z kolei w odpowiednie miejsce, by następnie wypuścić klasycznego okrągłego robota tam, gdzie akurat jest potrzebny.

Galeria: 6 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 6

Tego typu technologie niczym z futurystycznych filmów science fiction, które dostępne są z początku w sprzętach koncepcyjnych, z czasem trafiają i do tych oferowanych komercyjnie i miejmy nadzieję, że tak będzie również i w tym przypadku. Są przy okazji dowodem na to, że marka iRobot nie stoi w miejscu i mocno trzyma wiatr w żaglach.

Ładowanie...

Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.