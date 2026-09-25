Twój nowy iPhone restartuje się i wiesza? Apple już nad tym pracuje
Nowe iPhone’y 18 Pro potrafią same się zrestartować. Apple już przyznał, że problem faktycznie istnieje. Na szczęście nie trzeba będzie oddawać telefonu do serwisu.
Kupujesz nowy telefon za kilka, a w przypadku najmocniejszych konfiguracji nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wyciągasz go z pudełka, konfigurujesz, logujesz do aplikacji bankowej, menedżera haseł i wszystkich usług, z których korzystasz na co dzień. A potem telefon nagle zawiesza się i samoczynnie restartuje tylko dlatego, że nie rozpoznał twojej twarzy.
Właśnie z takim problemem mierzy się część użytkowników iPhone’ów 18 Pro i iPhone’ów 18 Pro Max. Co istotne, Apple nie tylko wie już o sprawie, ale oficjalnie potwierdził, że pracuje nad poprawką programową, która ma zostać udostępniona na początku przyszłego tygodnia.
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Face ID nie rozpoznaje twarzy. I wtedy zaczynają się problemy
Pierwsze doniesienia pojawiły się krótko po premierze nowych modeli. Użytkownicy zaczęli zgłaszać nietypowe zachowanie telefonu podczas korzystania z Face ID w aplikacjach zabezpieczonych biometrią. Scenariusz wygląda podobnie w wielu relacjach. Telefon prosi o uwierzytelnienie twarzą, użytkownik nie zostaje poprawnie rozpoznany, a następnie próbuje ponownie uruchomić skanowanie. W niektórych przypadkach urządzenie przestaje reagować na dotyk, zamraża interfejs, a po kilku sekundach wykonuje pełny restart systemu.
Problem nie wydaje się występować podczas klasycznego odblokowywania telefonu z ekranu blokady. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim aplikacji korzystających z dodatkowego zabezpieczenia Face ID, takich jak menedżer haseł Apple, prywatne karty w Safari czy inne programy chronione biometrią.
Najbardziej niewygodny moment na taką awarię
Sam błąd byłby irytujący w każdej sytuacji, ale szczególnie pechowo wygląda jego związek z jedną z najgłośniejszych zmian sprzętowych w tegorocznych iPhone’ach. Modele Pro otrzymały przeprojektowany system Face ID. Apple przeniósł część komponentów pod ekran, dzięki czemu Dynamic Island stała się o około 25 proc. mniejsza niż wcześniej. W naturalny sposób pojawiły się więc podejrzenia, że nowa architektura systemu rozpoznawania twarzy może mieć związek z problemami.
Z punktu widzenia Apple’a to był prawdopodobnie najgorszy możliwy scenariusz. Nowa funkcja stanowiąca element marketingowej narracji wokół urządzenia zaczyna być kojarzona z zawieszaniem się telefonu. Dlatego oficjalne stanowisko firmy ma tutaj ogromne znaczenie. Apple poinformował, że szykowana jest poprawka programowa, co sugeruje, że problem leży po stronie oprogramowania, a nie konstrukcji urządzenia.
Niestety, na dziś możemy tylko spekulować. Szczęście w nieszczęściu: zamiast oddawać telefon do serwisu, najpewniej wystarczy tydzień cierpliwości i wyrażenie zgody na zainstalowanie aktualizacji. Oby pomogło.
Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.