Twój nowy iPhone restartuje się i wiesza? Apple już nad tym pracuje

Kupujesz nowy telefon za kilka, a w przypadku najmocniejszych konfiguracji nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wyciągasz go z pudełka, konfigurujesz, logujesz do aplikacji bankowej, menedżera haseł i wszystkich usług, z których korzystasz na co dzień. A potem telefon nagle zawiesza się i samoczynnie restartuje tylko dlatego, że nie rozpoznał twojej twarzy.

Właśnie z takim problemem mierzy się część użytkowników iPhone’ów 18 Pro i iPhone’ów 18 Pro Max. Co istotne, Apple nie tylko wie już o sprawie, ale oficjalnie potwierdził, że pracuje nad poprawką programową, która ma zostać udostępniona na początku przyszłego tygodnia.

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Face ID nie rozpoznaje twarzy. I wtedy zaczynają się problemy

Pierwsze doniesienia pojawiły się krótko po premierze nowych modeli. Użytkownicy zaczęli zgłaszać nietypowe zachowanie telefonu podczas korzystania z Face ID w aplikacjach zabezpieczonych biometrią. Scenariusz wygląda podobnie w wielu relacjach. Telefon prosi o uwierzytelnienie twarzą, użytkownik nie zostaje poprawnie rozpoznany, a następnie próbuje ponownie uruchomić skanowanie. W niektórych przypadkach urządzenie przestaje reagować na dotyk, zamraża interfejs, a po kilku sekundach wykonuje pełny restart systemu.

iPhone 18 Pro

Problem nie wydaje się występować podczas klasycznego odblokowywania telefonu z ekranu blokady. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim aplikacji korzystających z dodatkowego zabezpieczenia Face ID, takich jak menedżer haseł Apple, prywatne karty w Safari czy inne programy chronione biometrią.

Najbardziej niewygodny moment na taką awarię

Sam błąd byłby irytujący w każdej sytuacji, ale szczególnie pechowo wygląda jego związek z jedną z najgłośniejszych zmian sprzętowych w tegorocznych iPhone’ach. Modele Pro otrzymały przeprojektowany system Face ID. Apple przeniósł część komponentów pod ekran, dzięki czemu Dynamic Island stała się o około 25 proc. mniejsza niż wcześniej. W naturalny sposób pojawiły się więc podejrzenia, że nowa architektura systemu rozpoznawania twarzy może mieć związek z problemami.

Z punktu widzenia Apple’a to był prawdopodobnie najgorszy możliwy scenariusz. Nowa funkcja stanowiąca element marketingowej narracji wokół urządzenia zaczyna być kojarzona z zawieszaniem się telefonu. Dlatego oficjalne stanowisko firmy ma tutaj ogromne znaczenie. Apple poinformował, że szykowana jest poprawka programowa, co sugeruje, że problem leży po stronie oprogramowania, a nie konstrukcji urządzenia.

Niestety, na dziś możemy tylko spekulować. Szczęście w nieszczęściu: zamiast oddawać telefon do serwisu, najpewniej wystarczy tydzień cierpliwości i wyrażenie zgody na zainstalowanie aktualizacji. Oby pomogło.

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